साल के आखिरी महीनों में आप कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, जो बाद में लाभ देगा. ससुराल की तरफ से भी मदद मिल सकती है. निजी और परिवार के खर्च बढ़ेंगे, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा.