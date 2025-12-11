हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलKark Rashifal 2026: कर्क राशि वालों के लिए 2026 की शुरुआत रहेगी आर्थिक रूप से फायदेमंद

Kark Rashifal 2026: कर्क राशि वालों के लिए 2026 की शुरुआत रहेगी आर्थिक रूप से फायदेमंद

Cancer 2026 Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए 2026 का साल पैसों के मामले में मिला-जुला रहेगा. साल की शुरुआत में पैसा मिलेगा, बीच में थोड़ी दिक्कत आएगी, साल के अंत में फायदा और बढ़ोतरी होगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास  | Updated at : 11 Dec 2025 04:00 AM (IST)
Cancer 2026 Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए 2026 का साल पैसों के मामले में मिला-जुला रहेगा. साल की शुरुआत में पैसा मिलेगा, बीच में थोड़ी दिक्कत आएगी, साल के अंत में फायदा और बढ़ोतरी होगी.

आर्थिक राशिफल 2026

1/6
साल 2026 की शुरुआत कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से अच्छी रहेगी. बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, जिससे धन लाभ होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पहले की मेहनत का फल भी इस समय प्राप्त होगा.
साल 2026 की शुरुआत कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से अच्छी रहेगी. बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, जिससे धन लाभ होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पहले की मेहनत का फल भी इस समय प्राप्त होगा.
2/6
02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर ठीक नहीं माना जाता. फिर भी गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी, जिससे विदेश में काम करने वाले या दूर रहने वाले लोगों को आर्थिक फायदा मिल सकता है.
02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर ठीक नहीं माना जाता. फिर भी गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी, जिससे विदेश में काम करने वाले या दूर रहने वाले लोगों को आर्थिक फायदा मिल सकता है.
3/6
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बुध साल भर आपका साथ देंगे. बुध आपके धन और लाभ के मामलों में मदद करेंगे, जिससे आमदनी में स्थिरता रहेगी और ज्यादातर समय आर्थिक हालात मजबूत बने रहेंगे.
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बुध साल भर आपका साथ देंगे. बुध आपके धन और लाभ के मामलों में मदद करेंगे, जिससे आमदनी में स्थिरता रहेगी और ज्यादातर समय आर्थिक हालात मजबूत बने रहेंगे.
4/6
इस साल आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण बचत कम हो सकती है. कभी-कभी अनचाहे खर्च भी आएंगे. फिर भी गुरु की कृपा से नए तरीके से धन मिलने के मौके बनेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.
इस साल आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण बचत कम हो सकती है. कभी-कभी अनचाहे खर्च भी आएंगे. फिर भी गुरु की कृपा से नए तरीके से धन मिलने के मौके बनेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.
5/6
मित्रों, जीवनसाथी और आस-पास के लोगों की मदद से आपको आर्थिक फायदा मिलेगा. साल के पहले हिस्से में खर्च ज्यादा होंगे, लेकिन बाद में आय बढ़ेगी. आपकी आर्थिक योजनाएँ सफल होंगी और व्यापार में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देंगे.
मित्रों, जीवनसाथी और आस-पास के लोगों की मदद से आपको आर्थिक फायदा मिलेगा. साल के पहले हिस्से में खर्च ज्यादा होंगे, लेकिन बाद में आय बढ़ेगी. आपकी आर्थिक योजनाएँ सफल होंगी और व्यापार में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देंगे.
6/6
साल के आखिरी महीनों में आप कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, जो बाद में लाभ देगा. ससुराल की तरफ से भी मदद मिल सकती है. निजी और परिवार के खर्च बढ़ेंगे, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा.
साल के आखिरी महीनों में आप कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, जो बाद में लाभ देगा. ससुराल की तरफ से भी मदद मिल सकती है. निजी और परिवार के खर्च बढ़ेंगे, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा.
Published at : 11 Dec 2025 04:00 AM (IST)
Tags :
New Year 2026 Cancer 2026 Horoscope Economic Horoscope 2026

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
क्रिकेट
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh
Chhattisgarh News: रायपुर के व्यापारी ने महिला DSP पर लगाया करोड़ों हड़पने का आरोप | ABP News
जुबां पर प्यार का वादा... लेकिन आंखों में दौलत के सपने... हर वक्त उसे पैसा ही पैसा | Sansani
बेकाबू कार...मच गया हाहाकार, हादसे का वीडियो कंपा देगा! | Gujarat | Greater Noida
Parliament Winter Session: संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे Rahul Gandhi? | Amit Shah | Janhit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
क्रिकेट
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
लाइफस्टाइल
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget