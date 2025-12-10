हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 2026: 2026 में चमकेगी कर्क राशि की किस्मत, करियर और विदेश अवसर देंगे नई दिशा

Kark Rashifal 2026: 2026 में चमकेगी कर्क राशि की किस्मत, करियर और विदेश अवसर देंगे नई दिशा

Cancer 2026 Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए 2026 में करियर धीरे-धीरे बेहतर होगा. शुरुआत थोड़ी कठिन रहेगी, पर नए मौके, नौकरी के अवसर, विदेश से लाभ और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास  | Updated at : 10 Dec 2025 03:13 PM (IST)
Cancer 2026 Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए 2026 में करियर धीरे-धीरे बेहतर होगा. शुरुआत थोड़ी कठिन रहेगी, पर नए मौके, नौकरी के अवसर, विदेश से लाभ और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है.

कर्क राशिफल 2026

1/6
कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 करियर में मिला-जुला रहेगा. नए मौके मिलेंगे और काम के लिए यात्राएं बढ़ेंगी. विदेश में काम करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. साल की शुरुआत में थोड़ी मेहनत और चुनौतियां होंगी, लेकिन मेहनत रंग लाएगी और ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत होगी.
कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 करियर में मिला-जुला रहेगा. नए मौके मिलेंगे और काम के लिए यात्राएं बढ़ेंगी. विदेश में काम करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. साल की शुरुआत में थोड़ी मेहनत और चुनौतियां होंगी, लेकिन मेहनत रंग लाएगी और ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत होगी.
2/6
साल की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो घर से दूर काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं। इस समय रिश्तों और काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी मेहनत सही दिशा में जाएंगे और नए अनुभव करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे.
साल की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो घर से दूर काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं। इस समय रिश्तों और काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी मेहनत सही दिशा में जाएंगे और नए अनुभव करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे.
3/6
राहु का आठवें भाव में होना बताता है कि कार्यस्थल पर गुप्त विरोध और शत्रु हो सकते हैं. इस समय किसी भी तरह की लापरवाही से बचें, क्योंकि छोटी गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है. नया काम या व्यवसाय शुरू करना ठीक नहीं रहेगा. बड़े निवेश से दूर रहें और काम सतर्कता से करें.
राहु का आठवें भाव में होना बताता है कि कार्यस्थल पर गुप्त विरोध और शत्रु हो सकते हैं. इस समय किसी भी तरह की लापरवाही से बचें, क्योंकि छोटी गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है. नया काम या व्यवसाय शुरू करना ठीक नहीं रहेगा. बड़े निवेश से दूर रहें और काम सतर्कता से करें.
4/6
शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय अच्छा है. मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, तो सफलता मिलेगी. सरकारी नौकरी चाहने वालों के प्रयास सफल होंगे. मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस लगातार ध्यान बनाए रखें.
शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय अच्छा है. मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, तो सफलता मिलेगी. सरकारी नौकरी चाहने वालों के प्रयास सफल होंगे. मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस लगातार ध्यान बनाए रखें.
5/6
जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए साल की शुरुआत नौकरी के अच्छे मौके लेकर आएगी. नौकरी तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं. थोड़ी मेहनत और धैर्य से आपको सही नौकरी और करियर में सही दिशा मिल सकती है.
जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए साल की शुरुआत नौकरी के अच्छे मौके लेकर आएगी. नौकरी तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं. थोड़ी मेहनत और धैर्य से आपको सही नौकरी और करियर में सही दिशा मिल सकती है.
6/6
सप्तम घर में बृहस्पति की दृष्टि से व्यवसाय में अच्छे फायदे मिल सकते हैं. काम में तरक्की के मौके हैं और शुरू किए गए काम में सफलता मिल सकती है. व्यापार बढ़ेगा और नौकरी में लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे. करियर धीरे-धीरे मजबूत होगा.
सप्तम घर में बृहस्पति की दृष्टि से व्यवसाय में अच्छे फायदे मिल सकते हैं. काम में तरक्की के मौके हैं और शुरू किए गए काम में सफलता मिल सकती है. व्यापार बढ़ेगा और नौकरी में लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे. करियर धीरे-धीरे मजबूत होगा.
Published at : 10 Dec 2025 03:13 PM (IST)
New Year 2026 Horoscope 2026 Cancer 2026 Horoscope

