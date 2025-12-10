साल की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो घर से दूर काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं। इस समय रिश्तों और काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी मेहनत सही दिशा में जाएंगे और नए अनुभव करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे.