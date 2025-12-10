Kark Rashifal 2026: विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बृहस्पति देगा सकारात्मक परिणाम

31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाएगा, जिससे पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. लेकिन 5 दिसंबर को केतु का गोचर माहौल थोड़ा खराब कर सकता है. परिवार के साथ पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत हो सकती है. बेहतर होगा कि एकांत जगह पर ध्यान से पढ़ाई करें.