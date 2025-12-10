Kark Rashifal 2026: विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बृहस्पति देगा सकारात्मक परिणाम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलKark Rashifal 2026: विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बृहस्पति देगा सकारात्मक परिणाम

Education 2026 Horoscope: यह साल छात्रों के लिए थोड़ा धीमा लेकिन स्थिर रहेगा. प्रतियोगी विद्यार्थी मेहनत से आगे बढ़ेंगे. साल के अंत में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस जरूरी है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास  | Updated at : 10 Dec 2025 08:00 PM (IST)
शिक्षा राशिफल 2026,

यह साल विद्यार्थियों के लिए थोड़ा धीमा लेकिन स्थिर रहेगा. आपको लगेगा कि चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही हैं. पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. मेहनत और फोकस से काम करते रहें, सफलता धीरे-धीरे मिलती है.
उच्च शिक्षा की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. जून में गुरु ग्रह का गोचर होने के बाद परिस्थितियाँ सुधरेंगी. हर चुनौती का सामना आप कर पाएंगे. इस समय संयम और सतर्कता से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी सफल होंगे.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस साल और अधिक मेहनत करनी होगी. परीक्षा के दौरान लापरवाही या अधिक आत्मविश्वास से गलतियाँ होने के संकेत हैं. इस समय धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि प्रयास का सही परिणाम मिल सके.
साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति द्वादश भाव में रहेगा. यह स्थिति पढ़ाई के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती. लेकिन विदेश में या दूर जगह पढ़ाई करने वाले छात्र इस समय लाभ उठा सकते हैं. सही मार्गदर्शन भी मिलेगा.
2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर पढ़ाई के लिए शुभ रहेगा. मेहनती और प्रतियोगी छात्र इस समय आगे बढ़ेंगे. गुरु और शिक्षक भी मदद करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने के मौके बढ़ेंगे.
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाएगा, जिससे पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. लेकिन 5 दिसंबर को केतु का गोचर माहौल थोड़ा खराब कर सकता है. परिवार के साथ पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत हो सकती है. बेहतर होगा कि एकांत जगह पर ध्यान से पढ़ाई करें.
Published at : 10 Dec 2025 08:00 PM (IST)
New Year 2026 Cancer 2026 Horoscope Education Horoscope 2026

