हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 11 December 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 11 December 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 11 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 10 Dec 2025 07:34 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 11 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 11 दिसंबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में माहौल खुशनुमा रहेगा. किसी तरह की ट्रेनिंग में आपको भाग लेना पड़ सकता है. उच्च अधिकारियों के साथ मधुर रिश्ते बनेंगे. कमाई के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में माहौल खुशनुमा रहेगा. किसी तरह की ट्रेनिंग में आपको भाग लेना पड़ सकता है. उच्च अधिकारियों के साथ मधुर रिश्ते बनेंगे. कमाई के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक जिनका काम प्रॉपर्टी, कपड़ा व्यापार, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित है, उनके लिए खास दिन है. आज आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे. मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आपके प्रयास जरूरी संसाधन जुटाने में कामयाब रहेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक जिनका काम प्रॉपर्टी, कपड़ा व्यापार, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित है, उनके लिए खास दिन है. आज आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे. मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आपके प्रयास जरूरी संसाधन जुटाने में कामयाब रहेंगे.
3/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है. मन में चल रही व्यर्थ चिंताओं को हटाकर इसका पूरा लाभ उठाएं.थोड़े से प्रयास से भी अधिक लाभ होने की संभावना बनती है. आज आपके खर्चे आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है. मन में चल रही व्यर्थ चिंताओं को हटाकर इसका पूरा लाभ उठाएं.थोड़े से प्रयास से भी अधिक लाभ होने की संभावना बनती है. आज आपके खर्चे आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे.
4/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के मन में आज आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहने वाली है. सेहत से जुड़ी समस्याएं आप की मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें. रुका हुआ पैसा भी थोड़े से प्रयास से मिल जाएगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के मन में आज आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहने वाली है. सेहत से जुड़ी समस्याएं आप की मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें. रुका हुआ पैसा भी थोड़े से प्रयास से मिल जाएगा.
5/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक मार्केट में अपनी साख बनाने में कामयाब रहेंगे. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे.कामकाज की अधिक भाग दौड़ में आराम के लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा. साथ ही आज आपके आत्मविश्वास से किए हुए कार्यों से धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक मार्केट में अपनी साख बनाने में कामयाब रहेंगे. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे.कामकाज की अधिक भाग दौड़ में आराम के लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा. साथ ही आज आपके आत्मविश्वास से किए हुए कार्यों से धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.
6/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा. अपने प्रभाव के द्वारा सभी काम आसानी से पूरा करवाने में सफल रहेंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखें. कमाई के लिए दिन सामान्य है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा. अपने प्रभाव के द्वारा सभी काम आसानी से पूरा करवाने में सफल रहेंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखें. कमाई के लिए दिन सामान्य है.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों की प्लानिंग आज सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है. आपके कार्यों को कुछ अधिकारियों से अप्रूवल मिल जाएगा. मित्रों के सहयोग से धन की प्राप्ति भी संभव है. सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों की प्लानिंग आज सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है. आपके कार्यों को कुछ अधिकारियों से अप्रूवल मिल जाएगा. मित्रों के सहयोग से धन की प्राप्ति भी संभव है. सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा.
8/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र के लिए दिन आज बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. राजनीति से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ होगा. लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे. मान सम्मान की प्राप्ति होगी. घर के सौंदर्यीकरण पर धन खर्च हो सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र के लिए दिन आज बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. राजनीति से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ होगा. लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे. मान सम्मान की प्राप्ति होगी. घर के सौंदर्यीकरण पर धन खर्च हो सकता है.
9/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. आपके प्रयास सफल रहेंगे. सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी. दिखावे बाजी से बचना हितकर है.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. आपके प्रयास सफल रहेंगे. सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी. दिखावे बाजी से बचना हितकर है.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आत्मविश्वास के सहारे सभी बाधाओं को पूरा करने में कामयाब रहेंगे. मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी. नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं. धन संबंधित मामलों में समय अच्छा है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आत्मविश्वास के सहारे सभी बाधाओं को पूरा करने में कामयाब रहेंगे. मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी. नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं. धन संबंधित मामलों में समय अच्छा है.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास व अहंकार के फर्क को जरूर समझना चाहिए. दिन अच्छा है अपने प्रभाव से सभी काम पूरे करा पाएंगे. साझेदार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं. कमाई के लिए दिन अच्छा है. सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास व अहंकार के फर्क को जरूर समझना चाहिए. दिन अच्छा है अपने प्रभाव से सभी काम पूरे करा पाएंगे. साझेदार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं. कमाई के लिए दिन अच्छा है. सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा.
12/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा. शांति से बैठकर योजना बनाकर अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. खर्चों की अधिकता से मन विचलित रह सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा. शांति से बैठकर योजना बनाकर अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. खर्चों की अधिकता से मन विचलित रह सकता है.
Published at : 10 Dec 2025 07:34 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: खड़े ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
बाराबंकी: खड़े ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
मुंह दिखाने लायक नहीं रहा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से पूरा PAK शर्मसार; जानें क्या है मामला
मुंह दिखाने लायक नहीं रहा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से पूरा PAK शर्मसार
बॉलीवुड
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Aniruddhacharya Controversy: 'बेशर्म' बोल पर लगेगा ब्रेक? | ABP News | Khabar Gawah Hai
Tanya Mittal Interview, BB19 Grand Finale, Neelam Giri और Gaurav Khanna पर खास बातचीत
IndiGo Flight Crisis: 5000 Flights Cancel! क्या आपका Refund भी फंसा है? |Paisa Live
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: खड़े ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
बाराबंकी: खड़े ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
मुंह दिखाने लायक नहीं रहा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से पूरा PAK शर्मसार; जानें क्या है मामला
मुंह दिखाने लायक नहीं रहा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से पूरा PAK शर्मसार
बॉलीवुड
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
यूटिलिटी
नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे
नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे
ट्रेंडिंग
Video: लड़की ने मोर को खिलाया खाना तो मयूरी अंदाज में थैंक्स बोला राष्ट्रीय पक्षी, वीडियो देख बन जाएगा दिन
लड़की ने मोर को खिलाया खाना तो मयूरी अंदाज में थैंक्स बोला राष्ट्रीय पक्षी, वीडियो देख बन जाएगा दिन
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget