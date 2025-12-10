जापानी मेथड से जानिए अलास दूर करने का 7 सरल तरीका?

काइजेन मेथड रोजाना केवल एक मिनट के लिए कुछ करें. सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन है नहीं? इसका उदाहरण टोक्यो में एक आदमी ने कहा था कि, 'मैंने 1 पुश अप से शुरुआत की थी.' एक महीने बाद, मैं 50 पुश अप कर रहा था और अब ये नॉर्मल हो गया है. कहने का मतलब छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं.