जापानी मेथड से जानिए अलास दूर करने का 7 सरल तरीका?

जापानी मेथड से जानिए अलास दूर करने का 7 सरल तरीका?

Japani Methods: आलस दूर करने के लिए जापान की 7 ऐसी तकनीक जिन्हें अपनाने से आलस की आदत दूर होते चली जाएगी. जानिए जापान की इन 7 मेथड के बारे में जो आलस दूर करने में सहायक है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 10 Dec 2025 07:16 PM (IST)
Japani Methods: आलस दूर करने के लिए जापान की 7 ऐसी तकनीक जिन्हें अपनाने से आलस की आदत दूर होते चली जाएगी. जानिए जापान की इन 7 मेथड के बारे में जो आलस दूर करने में सहायक है.

जापानी सेल्फ-इम्प्रूवमेंट टेक्नीक

1/7
काइजेन मेथड रोजाना केवल एक मिनट के लिए कुछ करें. सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन है नहीं? इसका उदाहरण टोक्यो में एक आदमी ने कहा था कि, 'मैंने 1 पुश अप से शुरुआत की थी.' एक महीने बाद, मैं 50 पुश अप कर रहा था और अब ये नॉर्मल हो गया है. कहने का मतलब छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं.
काइजेन मेथड रोजाना केवल एक मिनट के लिए कुछ करें. सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन है नहीं? इसका उदाहरण टोक्यो में एक आदमी ने कहा था कि, 'मैंने 1 पुश अप से शुरुआत की थी.' एक महीने बाद, मैं 50 पुश अप कर रहा था और अब ये नॉर्मल हो गया है. कहने का मतलब छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं.
2/7
इकिगाई सीक्रेट जापानी मेथड, जिसमें कहा जाता है कि, सुबह आपको क्या जगाता है? जब आपको पता होता है कि क्यों, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं. एक ऐसी चीज के प्रति उत्साहित होना जो आपको सोने ने दें.
इकिगाई सीक्रेट जापानी मेथड, जिसमें कहा जाता है कि, सुबह आपको क्या जगाता है? जब आपको पता होता है कि क्यों, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं. एक ऐसी चीज के प्रति उत्साहित होना जो आपको सोने ने दें.
3/7
हारा हाची बु एक ऐसी जापानी तकनीक जिसमें तब तक ही खाना है, जब तक आपका पेट 80 प्रतिशत तक भर न जाए. जब आप पेट भरकर खाते हैं तो आपकी एनर्जी पाचने में जाती है. शरीर हल्का रहेगा तो मन हल्का रहेगा. जापान के लोग इस तकनीक के दम पर 80 साल की उम्र में भी एनर्जटिक रहते हैं.
हारा हाची बु एक ऐसी जापानी तकनीक जिसमें तब तक ही खाना है, जब तक आपका पेट 80 प्रतिशत तक भर न जाए. जब आप पेट भरकर खाते हैं तो आपकी एनर्जी पाचने में जाती है. शरीर हल्का रहेगा तो मन हल्का रहेगा. जापान के लोग इस तकनीक के दम पर 80 साल की उम्र में भी एनर्जटिक रहते हैं.
4/7
किंत्सुगी तकनीक एक ऐसी जापानी तकनीक है, जिसमें अगर आप कुछ खराब करते हैं तो हार मानें. उसे फिर से ठीक करें, उसे आकार दें और सजाए. आलस कई बार कमियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन जब आप गलतियों को सुधारते हैं तो आलस खत्म होने लगता है.
किंत्सुगी तकनीक एक ऐसी जापानी तकनीक है, जिसमें अगर आप कुछ खराब करते हैं तो हार मानें. उसे फिर से ठीक करें, उसे आकार दें और सजाए. आलस कई बार कमियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन जब आप गलतियों को सुधारते हैं तो आलस खत्म होने लगता है.
5/7
जापानी पोमोडोरो तकनीक जिसमें 25 मिनट काम करो और 5 मिनट आराम करो. लेकिन इसे शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और काम के 25 मिनट के बाद छोटा से ब्रेक लें. ऐसा करने से मन हल्का और दिमाग तरो ताजा रहता है.
जापानी पोमोडोरो तकनीक जिसमें 25 मिनट काम करो और 5 मिनट आराम करो. लेकिन इसे शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और काम के 25 मिनट के बाद छोटा से ब्रेक लें. ऐसा करने से मन हल्का और दिमाग तरो ताजा रहता है.
6/7
जापान की 5 तकनीक का नाम सेरी-सीटन जिसमें अपनी जगह से हर फालतू चीजों को हटा दें. जापानी लोग सादगी और सरलता को महत्व देते हैं. ऐसा कोई सामान अपने पास नहीं रखते जो उनका ध्यान भटकाए.
जापान की 5 तकनीक का नाम सेरी-सीटन जिसमें अपनी जगह से हर फालतू चीजों को हटा दें. जापानी लोग सादगी और सरलता को महत्व देते हैं. ऐसा कोई सामान अपने पास नहीं रखते जो उनका ध्यान भटकाए.
7/7
वाबी-साबी तकनीक में कमियों को अपनाओं कहने का मतलब सही समय का इतंजार करने से बचों. जापानी लोग तभी काम करते हैं, जब चीजें मुश्किलें हो, क्योंकि परफेक्शन केवल भ्रम है तरक्की नहीं.
वाबी-साबी तकनीक में कमियों को अपनाओं कहने का मतलब सही समय का इतंजार करने से बचों. जापानी लोग तभी काम करते हैं, जब चीजें मुश्किलें हो, क्योंकि परफेक्शन केवल भ्रम है तरक्की नहीं.
Published at : 10 Dec 2025 07:16 PM (IST)
Tags :
Japanese MOTIVATIONAL

