कन्या राशि 2026 लव भविष्य राशिफल! नए रिश्तें, रोमांस और कमिटमेंट का साल

मार्च से मई तक का समय विशेष रूप से सिंगल कन्या राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा. शुक्र का गोचर नए लोगों से मिलने के अवसर बढ़ाएगा और किसी खास इंसान से जुड़ाव महसूस हो सकता है. इस समय शुरू हुए रिश्ते भरोसे और सम्मान पर टिके रहेंगे.