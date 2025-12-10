हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tulsi: तुलसी में दिखने वाले कौन से संकेत शुभ और कौन से अशुभ, जानें

Tulsi: तुलसी में दिखने वाले कौन से संकेत शुभ और कौन से अशुभ, जानें

Tulsi: तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप और विष्णुजी प्रिया माना गया है. घर पर हरा-भरा तुलसी का पौधा सुख-समृद्धि का संकेत है. लेकिन इसमें कुछ बदलाव दिखने लगे तो इसे चेतावनी मानकर सतर्क हो जाना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 Dec 2025 06:40 AM (IST)
Tulsi: तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप और विष्णुजी प्रिया माना गया है. घर पर हरा-भरा तुलसी का पौधा सुख-समृद्धि का संकेत है. लेकिन इसमें कुछ बदलाव दिखने लगे तो इसे चेतावनी मानकर सतर्क हो जाना चाहिए.

तुलसी के पौधे से मिलने वाले संकेत

1/7
तुलसी सामान्य पौधों की तरह नहीं है. हिंदू धर्म से लेकर ज्योतिष और आयुर्वेद में इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. तुलसी पवित्र, गुणकारी और धार्मिक आस्था का प्रतीक है.
तुलसी सामान्य पौधों की तरह नहीं है. हिंदू धर्म से लेकर ज्योतिष और आयुर्वेद में इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. तुलसी पवित्र, गुणकारी और धार्मिक आस्था का प्रतीक है.
2/7
मान्यता है कि जिस घर पर नियमित रूप से तुलसी की पूजा होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है. इतना ही तुलसी के पौधे से घर पर आने वाली खुशियां या परेशानी के संकेत भी मिलते हैं.
मान्यता है कि जिस घर पर नियमित रूप से तुलसी की पूजा होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है. इतना ही तुलसी के पौधे से घर पर आने वाली खुशियां या परेशानी के संकेत भी मिलते हैं.
3/7
मान्यता है कि तुलसी के पौधे का अच्छे से बढ़ना और हरा-भरा रहना सुख-समृद्धि का संकेत देता है, जबकि इसमें दिखने वाले कुछ बदलाव आने वाली परेशानियों की चेतावनी माने जाते हैं. आइए जानते हैं तुलसी के पौधे से मिलने वाले शुभ-अशुभ संकेतों के बारे में.
मान्यता है कि तुलसी के पौधे का अच्छे से बढ़ना और हरा-भरा रहना सुख-समृद्धि का संकेत देता है, जबकि इसमें दिखने वाले कुछ बदलाव आने वाली परेशानियों की चेतावनी माने जाते हैं. आइए जानते हैं तुलसी के पौधे से मिलने वाले शुभ-अशुभ संकेतों के बारे में.
4/7
शुभ संकेत- घर पर तुलसी का पौधा हरा-भरा है. तुलसी के पत्तों में ताजगी और खुश्बू भी है तो ऐसा पौधा घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. इससे घर पर सकारात्मकता और पवित्रता बनी रहती है.
शुभ संकेत- घर पर तुलसी का पौधा हरा-भरा है. तुलसी के पत्तों में ताजगी और खुश्बू भी है तो ऐसा पौधा घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. इससे घर पर सकारात्मकता और पवित्रता बनी रहती है.
5/7
अगर तुलसी का पौधा तेजी से बढ़ रहा है और नए फूल आ रहे हैं यो यह बहुत ही शुभ संकेत है. यह इस बात का संकेत है कि जीवन में आपको नए अवसर मिलने वाले हैं या घर पर खुशहाली आने वाली है.
अगर तुलसी का पौधा तेजी से बढ़ रहा है और नए फूल आ रहे हैं यो यह बहुत ही शुभ संकेत है. यह इस बात का संकेत है कि जीवन में आपको नए अवसर मिलने वाले हैं या घर पर खुशहाली आने वाली है.
6/7
अशुभ संकेत- घर पर हरा-भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है. तुलसी की कमजोर शाखाएं, टूटते या झड़ते पत्ते भी घर के लिए शुभ संकेत नहीं. यह आर्थिक और स्वास्थ्य नुकसान का संकेत हो सकते हैं.
अशुभ संकेत- घर पर हरा-भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है. तुलसी की कमजोर शाखाएं, टूटते या झड़ते पत्ते भी घर के लिए शुभ संकेत नहीं. यह आर्थिक और स्वास्थ्य नुकसान का संकेत हो सकते हैं.
7/7
अगर बार-बार तुलसी का पौधा का पौधा सूख रहा है तो यह घर पर मौजूद वास्तु दोष या पितृ दोष का संकेत हो सकते हैं. यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं तुलसी की अच्छे से देखभाल करें और घर पर गंगाजल का छिड़काव करें.
अगर बार-बार तुलसी का पौधा का पौधा सूख रहा है तो यह घर पर मौजूद वास्तु दोष या पितृ दोष का संकेत हो सकते हैं. यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं तुलसी की अच्छे से देखभाल करें और घर पर गंगाजल का छिड़काव करें.
Published at : 10 Dec 2025 06:40 AM (IST)
Tags :
Tulsi Benefits Tulsi Tulsi Puja Hindu Dharm

इंडिया
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 में टूटे पांच बड़े रिकॉर्ड, हार्दिक-बुमराह ने रचा इतिहास
भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 में टूटे पांच बड़े रिकॉर्ड, हार्दिक-बुमराह ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 12: 'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
