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Pitru Paksha Rules: 26 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष, इन चीजों को खरीदने से लग सकता है पितृ दोष!
पितृ पक्ष में सादगी रखें. 16 दिनों तक नए वस्त्र, गहने, घर या वाहन न खरीदें. तामसिक भोजन त्यागें और पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान व दान-पुण्य करें. बड़ों का आदर ही पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है.
श्राद्ध 2026
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Published at : 23 Sep 2026 04:53 PM (IST)
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