Pitru Paksha Rules: 26 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष, इन चीजों को खरीदने से लग सकता है पितृ दोष!

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष संयम और सादगी का समय होता है. इसे उत्सव या विलासिता का काल नहीं माना जाता, बल्कि आत्ममंथन और पितरों के उद्धार का अवसर माना गया है. शास्त्रों में इस दौरान किसी भी तरह के नए और शुभ कार्य करने की मनाही होती है. गलत समय पर की गई खरीदारी से पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिससे पितृ दोष का खतरा रहता है.