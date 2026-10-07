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आज का कन्या राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, पैसों की तंगी से धैर्य रखने की जरूरत

आज का कन्या राशिफल 7 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, पैसों की तंगी से रखें धैर्य, नौकरी बदलने की जल्दबाजी न करें! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Oct 2026 06:17 AM (IST)
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Kanya Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी मामले, दूरदर्शिता, आंतरिक चुनौतियां, खर्च व विदेशी संदर्भ स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको व्यापारिक या व्यक्तिगत स्तर पर नए कानूनी नियमों, टैक्स या कानूनी धाराओं (Legal Rules & Compliance) को समझने व सीखने की आवश्यकता होगी, ताकि भविष्य में किसी भी वैधानिक अड़चन से बचा जा सके. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने, नकारात्मकता से बचने और भविष्य को लेकर धैर्य धारण करने का रहेगा.

पैसों की तंगी में रखें धैर्य: बिजनेस में नकदी प्रवाह (Cash Flow) की कमी या पैसों की तंगी के कारण आप थोड़े परेशान रह सकते हैं; धन की कमी की वजह से चाहते हुए भी आप अपने कारोबार को मनचाही ऊंचाई या विस्तार नहीं दे पाएंगे, ऐसे समय में हताश होने के बजाय धैर्य से काम लें.

नेगेटिविटी से बचें, तभी होंगे स्टेबल: गलाकाट प्रतिस्पर्धा (Competition) के इस दौर में बिजनेसमैन को स्वयं को नकारात्मक विचारों, हीनभावना और व्यर्थ की चिंताओं से पूरी तरह दूर रखना होगा; सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने पर ही आप बाजार में स्वयं को मजबूती से स्थापित (Stable) कर पाएंगे.

न्यू बिजनेसमैन न हों परेशान: नए कारोबारियों (New Businessmen) को व्यापार के भविष्य और शुरुआती उतार-चढ़ाव को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है; समय बीतने के साथ सब कुछ धीरे-धीरे अपने आप सुलझ जाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार की अधिकता, ओवरटाइम की मजबूरी, समझदारी से आगे बढ़ने और जॉब बदलने से बचने का रहेगा.

कार्यभार की अधिकता व ओवरटाइम: ग्रह-गोचर के कुछ हद तक विपरीत प्रभाव के चलते ऑफिस में आधिकारिक कार्यभार (Workload) काफी ज्यादा रहेगा, जिसके चलते आपको अतिरिक्त समय देकर ओवरटाइम (Overtime) भी करना पड़ सकता है.

समझदारी से प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ेंगे: एंप्लॉयड पर्सन अपनी उत्कृष्ट समझदारी, बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के दम पर कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों और सहकर्मियों को पीछे छोड़ने के प्रयास में पूरी तरह सफल रहेंगे.

नौकरी बदलने की जल्दबाजी न करें: वर्तमान समय में अपनी चालू नौकरी या संस्थान को बदलने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें; नई जगह स्विच करने के बजाय वर्तमान स्थिति और जिम्मेदारियों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा और ग्रहण दोष वर्क-फ्रॉम-होम में व्यवधान और पारिवारिक सामंजस्य की मांग कर रहा है.

घर से काम करने में अनचाही रुकावटें: चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव के चलते जो जातक वर्क-फ्रॉम-होम (Work From Home) या घर से बैठकर काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ अनचाही घरेलू रुकावटों, तकनीकी समस्याओं या व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है.

पारिवारिक तालमेल बनाए रखें: घर के माहौल में शांति बनाए रखने के लिए परिजनों के साथ वाद-विवाद से बचें और काम के बीच परिजनों के लिए भी थोड़ा समय निकालें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को सही दिशा देने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी किसी भी तरह ऊर्जा या प्रतिभा की कमी से नहीं जूझ रहे हैं; आपके पास असीम क्षमता है, बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी उस ऊर्जा को भटकाव से बचाकर उचित दिशा और लक्ष्य पर लगाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और ओवरटाइम के कारण आंखों में जलन, सिरदर्द, अनिद्रा या अत्यधिक शारीरिक थकान हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें, स्क्रीन टाइम के बीच आंखों को आराम दें और कुछ देर ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल, हरी इलायची और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग दाल, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा से कानूनी व वित्तीय अड़चनें शांत होंगी, पैसों की तंगी के बावजूद धैर्य व स्थिरता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में ओवरटाइम का उचित लाभ प्राप्त होगा और ग्रहण दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:17 AM (IST)
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