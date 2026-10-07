Aaj Ka Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार को चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में रहेगा. मघा नक्षत्र का प्रभाव रात तक रहेगा और आज पितृपक्ष का द्वादशी श्राद्ध भी है. पंचांग में इसी दिन मघा श्राद्ध भी है.

आज के राशिफल में मेष वालों के लिए नए विचारों पर काम करने, मिथुन वालों के लिए जरूरी बातचीत आगे बढ़ाने और वृश्चिक वालों के लिए जिम्मेदारियां संभालने के संकेत हैं. तुला राशि वालों को पुराने संपर्कों से काम का मौका मिल सकता है. कन्या वालों के लिए खर्चों की समीक्षा और मकर वालों के लिए सौदे के कागजात ध्यान से देखना अहम रहेगा.

कुंभ राशि वालों का ध्यान साझेदारी और आपसी तालमेल पर रह सकता है. आपकी राशि के लिए बुधवार क्या संकेत लेकर आया है? पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का नौकरी, व्यापार, धन, रिश्तों और सेहत का दैनिक राशिफल.

मेष राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन आपकी रचनात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को निखारने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान और रचनात्मकता के घर) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपके सोचे हुए फैसलों को सही दिशा देगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध (संन्यासियों और यतियों का श्राद्ध) भी है. घर के वरिष्ठों का आशीर्वाद लेने और कुल के पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन नए आइडियाज लागू करने और काउंटर पर ग्राहकों को आकर्षित करने का है. अगर आप शिक्षा, स्टेशनरी, कंसल्टेंसी, बच्चों के सामान, स्पोर्ट्स या डिजाइनिंग से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. आपके नए प्रयोग ग्राहकों को खूब पसंद आएंगे. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी शानदार बीतेगा. किसी जटिल प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन में आपकी अनूठी सोच की सीनियर्स तारीफ करेंगे. टीम में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपने जरूरी काम तय समय से पहले पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए किसी निवेश या पुराने काम से लाभ मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर के समय अपने जरूरी बजट और खर्चों की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के उकसावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़े मुनाफे के चक्कर में न पड़ें; अपनी सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बच्चों की तरक्की या उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और भावनात्मक लगाव और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी बोल्ड, क्रिएटिव और इंस्पायर्ड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग चैलेंज या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें और दूसरों से तुलना करने से बचें. सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस से दूरी बनाए रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने और एक्टिव रहने से शाम को आंखों में हल्का खिंचाव या पीठ में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन अपने घरेलू जीवन, मानसिक सुकून और पारिवारिक जिम्मेदारियों को सलीके से संभालने का है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके चौथे भाव यानी सुख, माता और गृहस्थी के स्थान में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव घर-परिवार में आत्मीयता और स्थिरता लेकर आएगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के वरिष्ठों का आशीर्वाद लेने और पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मन का बोझ हल्का होगा और घरेलू वातावरण में शांति बनी रहेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र की व्यवस्था सुधारने और पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करने का है. अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर, निर्माण सामग्री, वाहन या घरेलू साजो-सामान के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. कोई नई डील फाइनल होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. आप अपने काम को बहुत शांति और एकाग्रता से पूरा करेंगे. वर्कप्लेस पर सीनियर्स और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और सुरक्षित रहेगा. घर की जरूरतों या सुख-सुविधाओं से जुड़ी किसी आवश्यक चीज पर विचार हो सकता है, लेकिन आपका बजट संतुलित रहेगा. दोपहर के समय अपने जरूरी भुगतानों और मासिक खर्चों का हिसाब जांच लें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, जो आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और सुरक्षित नियमित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत आत्मीय, शांत और सुखद रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी ग्राउंडेड, फोकस्ड और पीसफुल रहने वाली है. अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या रिमोट वर्क में लगे हैं, तो आपकी प्रॉडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए बालकनी या खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर बैठकर काम करने से शाम को सीने में भारीपन या कमर में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और भारी तला-भुना खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मिथुन राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज आपकी संवाद शैली, त्वरित निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में गजब का निखार रहेगा। राशि स्वामी बुध का दिन है और चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके तीसरे भाव (पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के घर) में गोचर करेगा। मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपकी पहल करने की क्षमता को मजबूत करेगा। आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और कुल के पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपके प्रयासों को सही दिशा प्राप्त होगी।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए संपर्कों को भुनाने, मार्केटिंग बढ़ाने और पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करने का दिन है। अगर आप सप्लायर नेटवर्क, रिटेल काउंटर, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, कंसल्टेंसी या स्टेशनरी से जुड़े हैं, तो भागदौड़ के बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे और नए ऑर्डर्स फाइनल हो सकते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव बीतेगा। कलीग्स और जूनियर्स के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा। मीटिंग्स में आप अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखेंगे, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और संतोषजनक रहेगा। किसी पुराने क्लाइंट या अटके हुए काम से पेमेंट खाते में आने के योग हैं। दोपहर के समय अपने जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी। द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा। किसी के उकसावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़ा मुनाफा देने वाली स्कीमों में पैसा न फंसाएं; अपनी सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल काफी आत्मीय, जीवंत और सहयोगी रहेगा। छोटे भाई-बहनों और रिश्तेदारों का पूरा साथ मिलेगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और मोटिवेटेड रहने वाली है। अगर आप किसी नए स्किल, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दूसरों को इम्प्रेस कर देगा। सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस और ऑनलाइन ड्रामे से दूरी बनाकर रखें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में वॉक करना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और तरोताजा कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त महसूस करेंगे। दिनभर लगातार एक्टिव रहने और दौड़-धूप के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्की अकड़न लग सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें। दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की ताजी हवा आपके मूड को बहुत बढ़िया रखेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें। द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

कर्क राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज आपकी बातचीत, वित्तीय प्रबंधन और पारिवारिक मेलजोल में बहुत अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब के घर में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपकी वाणी में वजन लाएगा और लोग आपकी बातों का मान रखेंगे. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और घर में बरकत बनी रहेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन काउंटर पर नकदी के प्रवाह को बेहतर करने और पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करने का है. अगर आप खुदरा व्यापार, खान-पान, आभूषण, बैंकिंग या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो बिक्री में अच्छी हलचल रहेगी. पुराने बकाए की वसूली के लिए आज की बातचीत काफी फलदायी साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. ऑफिस में आपकी शांत और सुलझी हुई कार्यशैली की सीनियर्स तारीफ करेंगे. मीटिंग्स में अपनी बात स्पष्टता से रखने पर आपके सुझावों को प्रमुखता मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने काम या कमीशन से रुका हुआ पैसा खाते में आने के पक्के योग हैं. दोपहर के समय अपने मासिक बजट और जरूरी भुगतानों की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी सुरक्षित नियमित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और सहयोगपूर्ण रहेगा. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को बहुत अहमियत दी जाएगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी से अपनी भावनाएं खुलकर साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, फोकस्ड और वैल्यू-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क या प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की देखा-देखी से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और फ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल, हरी सब्जियां या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

सिंह राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज, आकर्षण और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गोचर करेगा। मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व शक्ति को निखारेगा। आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के बड़े-बुजुर्गों का आदर करने और पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से आंतरिक शांति मिलेगी और आपके सभी प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन काउंटर पर सक्रियता बढ़ाने और ग्राहकों से सीधे संपर्क साधने का है। अगर आप लीडरशिप, मैनेजमेंट, ब्रांडेड सामान, कपड़े या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपके कामकाज की तारीफ होगी और नई डील्स पक्की हो सकती हैं। मार्केट में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और प्रेजेंटेशन को सीनियर्स सराहेंगे। किसी जरूरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसे आप समय पर पूरा कर लेंगे।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा। किसी पुराने काम या क्लाइंट से पेमेंट मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। दोपहर के समय अपने जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी। द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा। किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा। घर के सदस्यों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और लीडरशिप-ओरिएंटेड रहने वाली है। अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रेजेंटेशन, स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव टास्क में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंस दूसरों को इम्प्रेस कर देगी। सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस और ऑनलाइन ड्रामे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। हालांकि दिनभर की लगातार भागदौड़ के चलते शाम को आंखों में हल्का खिंचाव या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें। दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें। द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल, हरी सब्जियां या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

कन्या राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन अपने खर्चों को नियंत्रित करने, गैर-जरूरी भागदौड़ से बचने और खुद की मानसिक शांति पर ध्यान देने का है. राशि स्वामी बुध का दिन है और चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश और एकांत के घर) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपको सोच-समझकर और संभलकर कदम उठाने की प्रेरणा देगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बुजुर्गों का मान-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मानसिक चिंताएं दूर होंगी और मन को आंतरिक सुकून मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को दुरुस्त रखने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने का है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज की सप्लाई, ऑनलाइन सेवाओं, मेडिकल या ऑडिट से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य रूप से बनी रहेगी. किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध पर बिना पूरी जांच-पड़ताल किए दस्तखत करने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर की राजनीति और दूसरों की गॉसिप से खुद को दूर रखें. अपने जरूरी असाइनमेंट्स दोपहर से पहले निपटा लेना बेहतर रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. यात्रा, घरेलू उपकरणों की मरम्मत या किसी अप्रत्याशित बिल के चलते अचानक खर्च सामने आ सकता है. दोपहर के समय अपने मासिक बजट और जरूरी भुगतानों की समीक्षा जरूर कर लें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या लुभावनी स्कीमों में पैसा फंसाने से बचें और अपनी सुरक्षित बचत को प्राथमिकता दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और संजीदा रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब थोड़ी लो-की, इंट्रोस्पेक्टिव और फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का एकदम सही दिन है. अगर आप किसी असाइनमेंट, कोडिंग टास्क, रिसर्च वर्क या पढ़ाई में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से बेहतरीन आउटपुट निकलेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली छत या पार्क में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर की सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. पूरी नींद लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में हल्का भारीपन या कफ की शिकायत हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन दुरुस्त रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल, हरी सब्जियां या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

तुला राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज आपके पुराने संपर्कों से लाभ, आमदनी के नए अवसर और इच्छाओं की पूर्ति का दिन है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके ग्यारहवें भाव यानी लाभ, बड़े भाई-बहनों और सामाजिक दायरे के घर में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपके प्रयासों को बेहतरीन परिणाम में बदलने में मदद करेगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन बिक्री और पुराने सौदों को अंतिम रूप देने का है. गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग या कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए ग्राहकों की अच्छी आवक बनी रहेगी. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और नए क्लाइंट्स से लाभ के रास्ते खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शानदार बीतेगा. टीम में आपकी सूझबूझ और संतुलन बनाने की कला की तारीफ होगी. सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और रुके हुए प्रोजेक्ट्स समय से पहले निपट जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी संतोषजनक और मजबूती देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने अनुबंध से रुका हुआ धन खाते में आ सकता है. दोपहर के समय अपने बैंक बैलेंस और भविष्य के निवेश की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सोशल, एंबिशियस और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन या नेटवर्किंग इवेंट में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. ग्रुप स्टडी या दोस्तों के साथ आइडिया शेयरिंग में कोई नई दिशा मिल सकती है. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने, जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर संभालने और अपने फैसलों में दृढ़ता लाने का है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके दसवें भाव यानी कर्म, प्रतिष्ठा और पिता के क्षेत्र में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता को निखारेगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और करियर के मार्ग सुगम होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन काउंटर पर सक्रियता बढ़ाने और पुरानी डील्स को अंतिम रूप देने का है. अगर आप मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, सुरक्षा उपकरण, कंसल्टेंसी या सरकारी सप्लाई से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. बाजार में आपकी साख और प्रभाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ और संकट सुलझाने की कला की सीनियर्स सराहना करेंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसे आप तय समय पर पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने अनुबंध से रुका हुआ धन खाते में आ सकता है. दोपहर के समय अपने जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी. काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ का तनाव मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के रिव्यू या पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास देखने लायक रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर की दौड़-धूप और जिम्मेदारियों के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

धनु राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और भाग्य का पूरा सहयोग दिलाने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा के घर) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपके अटके हुए मामलों में सही दिशा दिखाएगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या वस्त्र दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन दूर-दराज के संपर्कों को सक्रिय करने, नई डील्स फाइनल करने और पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने का है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, लीगल वर्क, टूरिज्म या धार्मिक सामग्री के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. किसी अटकी हुई डील में अचानक अनुकूल प्रगति देखने को मिल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा. काम का जो दबाव पिछले दिनों बना हुआ था, वह कम होगा. सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने जरूरी काम बिना किसी जल्दबाजी के पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश, दूर के क्लाइंट या रुके हुए प्रोजेक्ट से धन लाभ मिलने के संकेत हैं. दोपहर के समय अपने जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू जोखिम लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और मार्गदर्शन आपके मन को संबल देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और विजनरी रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग चीजों को बहुत तेजी से ग्रैस्प करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या पैरों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल, हरी सब्जियां या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मकर राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन अपने फैसलों में धैर्य रखने, जल्दबाजी से बचने और जरूरी प्राथमिकताओं पर गहराई से ध्यान देने का है। चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता और शोध के घर) में गोचर करेगा। मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपको जोखिम भरे कदमों से बचाकर संभलकर चलने की सलाह दे रहा है। आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है। घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी।

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को दुरुस्त रखने और किसी भी नए सौदे के कागजात को बारीकी से जांचने का है। अगर आप रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी, मेंटेनेंस या सीक्रेट डील्स से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी। किसी पार्टनरशिप डील में जल्दबाजी दिखाने से बचें। ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा। दफ्तर में अपने काम से मतलब रखें और किसी की कही-सुनी बातों में आकर प्रतिक्रिया न दें। जरूरी और पेंडिंग असाइनमेंट्स को दोपहर तक निपटा लेना बेहतर रहेगा।

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। किसी अनजान स्कीम, ऑनलाइन लॉटरी या ज्यादा मुनाफे के झांसे में आकर पूंजी न फंसाएं। पुराने बकाए या उधारी के मामलों को शांति से सुलझाएं। द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें।

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत और संजीदा रहेगा। घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे। शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी। लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा।

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है। सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बेहतरीन दिन है। अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से शानदार फोकस बनेगा। दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा।

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें। बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में भारीपन या गैस की शिकायत हो सकती है। बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे। दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड को एकदम फ्रेश रखेगी।

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें। द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को मौसमी फल, साबुत मूंग की दाल या सात्विक भोजन दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन अपनी साझेदारियों को मजबूत करने, पब्लिक डीलिंग में तालमेल बिठाने और व्यावहारिक सूझबूझ से काम लेने का है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के घर) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपकी बातचीत में प्रभावशीलता और समझदारी लेकर आएगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आदर-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन रिटेल ग्राहकों से रिश्ते सुधारने और पुराने साझेदारों के साथ मिलकर काम आगे बढ़ाने का है. अगर आप पार्टनरशिप, सप्लायर नेटवर्क, कपड़े, दैनिक उपभोग की वस्तुओं, कंसल्टेंसी या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ मधुर बातचीत बड़े ऑर्डर में बदल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी सहयोगपूर्ण रहेगा. टीम मेंबर्स और सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत स्मूद रहेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप तय समय पर आराम से पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत भरा बना रहेगा. साझेदारी के काम या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर के समय जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, फल या अन्न दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के कहने पर ज्यादा मुनाफे वाली लुभावनी स्कीमों में पैसा न फंसाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. दोनों के बीच आपसी तालमेल और भरोसा और मजबूत होगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें करें और उनकी भावनाओं को समझें, इससे रिश्ते में नया जुड़ाव महसूस होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी बैलेंस्ड, टीम-ओरिएंटेड और फ्रेंडली रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन या को-वर्किंग स्पेस में काम कर रहे हैं, तो आपका मिलनसार अंदाज सबको बहुत पसंद आएगा. सोशल मीडिया पर किसी बहस में पड़ने के बजाय अपनी रियल लाइफ नेटवर्किंग पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन सही रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मीन राशि: 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने, पेंडिंग कार्यों को निपटाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने का है. चंद्रमा पूरे दिन सूर्य की राशि सिंह में आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और सेवा भाव) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र और शुभ योग का प्रभाव आपके भीतर चुनौतियों से निपटने का साहस और कार्यकुशलता बढ़ाएगा. आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करने से मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने स्टॉक का मिलान करने, कर्मचारियों के काम पर नजर रखने और पुरानी उधारी वसूलने का है. अगर आप मेडिकल, कानून, कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग, ऑडिट या रोजमर्रा की सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में आपके काम की बारीकी और लगन को सीनियर्स सराहेंगे. जो काम काफी समय से अटके हुए थे, उन्हें आज आप अपनी एकाग्रता से पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ रहेगा. पुरानी देनदारियों या जरूरी बिलों को समय पर चुकाने से राहत महसूस होगी. दोपहर के समय अपने खर्चों और बचत का हिसाब-किताब दोबारा चेक कर लें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या रिस्की स्कीमों में पैसे लगाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और ननिहाल पक्ष के लोगों का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा हाथ बटाएंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें और उनके सुझावों को अहमियत दें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डिसिप्लिन्ड, प्रॉडक्टिव और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट या फिटनेस गोल पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस एकदम ऑन-पॉइंट रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त बनाए रखने की कोशिश करेंगे. हालांकि दिनभर की लगातार व्यस्तता के चलते शाम को पेट में हल्का भारीपन या कमर में जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. द्वादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल, हरी सब्जियां या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.