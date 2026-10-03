मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में नए लाभदायक सौदों और पुराने संपर्कों से मुनाफा कमाने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने या पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. तला-भुना सीमित करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिलने के मजबूत योग हैं. व्यापारियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें. पुराने निवेश से अच्छा लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. परिवार के साथ आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और पुराने मित्र से मुलाकात होगी. काम की व्यस्तता के कारण होने वाली थकान से बचने हेतु योग और विश्राम को समय दें. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. चींटियों को चीनी खिलाएं.
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मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यापारियों को नए लाभदायक सौदे हासिल होंगे. आय के नए स्रोत बनने और पुराने निवेश से लाभ मिलने से बचत में वृद्धि होगी, लेकिन बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा से वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस तनाव घटाने के लिए हल्का व्यायाम अपनाएं. लव लाइफ में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों के बेहतर तालमेल से सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे. व्यापारियों को सामान्य लाभ मिलेगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखें और नए सौदों में जल्दबाजी न करें. अचानक धन लाभ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से फैसले लें ताकि विवाद न हों. पेट व पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए खानपान में सावधानी बरतें. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग का जलाभिषेक करें.
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सिंह राशि के जातकों के लिए आज पदोन्नति, वेतन वृद्धि और नई जिम्मेदारियों के प्रबल संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और व्यापारियों की विस्तार योजनाएं सफल होंगी. पुराने निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने और जमीन-वाहन से जुड़े मामलों में सफलता से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि दिखावे के खर्चों से बचें. परिवार में मेहमानों के आगमन से हर्ष का माहौल रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी, फिर भी पर्याप्त आराम का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग सुनहरा है. जरूरतमंदों को मीठा भोजन दान करें.
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कन्या राशि वालों को आज व्यापार में नए संपर्कों के जरिए बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और नई योजनाओं में सफलता हासिल होगी. रुका हुआ धन वापस मिलने और पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन भावुक होकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. माता का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करें.
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तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नए अवसर और वरिष्ठों की सराहना लेकर आएगा. व्यापार में साझेदारी के कामों से अच्छा मुनाफा होगा और नए संपर्क भविष्य में फायदेमंद सिद्ध होंगे. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, जिससे बचत में वृद्धि होगी, हालांकि किसी भी नए निवेश से पहले विशेषज्ञों से उचित सलाह जरूर लें. परिवार में किसी शुभ कार्य या खुशखबरी से माहौल खुशनुमा रहेगा. स्वास्थ्य ऊर्जावान रहेगा, फिर भी मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें. प्रेम संबंधों में विश्वास और आत्मीयता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग प्याजी है. माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलने के प्रबल योग हैं. टीमवर्क और सही रणनीति से व्यापारियों को लाभदायक सौदे मिलेंगे, लेकिन सहकर्मियों से विवाद टालें. पुराने निवेश से फायदा होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में बड़ा निवेश न करें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी. क्रोध और मानसिक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या संतुलित रखें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और संवाद बेहतर रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि वालों के लिए आज भाग्य का भरपूर साथ मिलने से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. व्यापारियों को विदेश या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं, हालांकि जल्दबाजी में व्यावसायिक फैसले न लें. पुराने निवेश से लाभ होगा और आय के नए साधन बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में मांगलिक कार्य पर चर्चा होगी और रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेगा. यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें ताकि थकान न हो. लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पर्पल है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों का अनुशासन और धैर्य आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है और व्यापारी वर्ग को स्थिर लाभ प्राप्त होगा. पैतृक संपत्ति या पुराने पारिवारिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं, साथ ही पुराने निवेश से भी धन लाभ होगा. परिवार में सुखद समय बीतेगा और सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. हड्डियों, जोड़ों और कमर से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें और नियमित योग करें. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास और समझ और गहरी होगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग सी ग्रीन है. शनि मंत्रों का जाप करें.
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कुंभ राशि वालों को व्यापार में साझेदारी और नए विस्तार से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी. रुका हुआ धन वापस आने और पुराने निवेश से लाभ मिलने से आय व बचत दोनों में इजाफा होगा, हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार और मित्रों के सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन दूसरों के विवादों में दखल देने से बचें. बदलते मौसम में खानपान का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पिस्ता ग्रीन है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या अधिकारियों से विशेष सराहना मिल सकती है. व्यापारियों के लिए लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और बनाए गए संपर्क भविष्य में बड़ा मुनाफा कराएंगे. आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहने से सही समय पर सही फैसले लेने में मदद मिलेगी. परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, बस छोटी बातों को लेकर ज्यादा चिंता न करें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या नियमित रखें. प्रेम संबंधों में विश्वास और मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. जल में हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें.