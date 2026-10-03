मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या अधिकारियों से विशेष सराहना मिल सकती है. व्यापारियों के लिए लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और बनाए गए संपर्क भविष्य में बड़ा मुनाफा कराएंगे. आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहने से सही समय पर सही फैसले लेने में मदद मिलेगी. परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, बस छोटी बातों को लेकर ज्यादा चिंता न करें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या नियमित रखें. प्रेम संबंधों में विश्वास और मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. जल में हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें.