मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऑनलाइन कारोबार और नए संपर्कों से लाभ कमाने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों को आप आत्मविश्वास से पूरा करेंगे. नौकरी बदलने का विचार रखने वालों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं. घर में किसी सदस्य से सुखद समाचार मिलने से खुशी का माहौल बनेगा. अचानक बड़ा निवेश करने या गैर-ज़रूरी खरीदारी से बचें ताकि बचत सुरक्षित रहे. दोपहर बाद वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गेरुआ है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे पेशेवर साख मजबूत होगी. व्यापारियों के नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश से अभी दूर रहें. पारिवारिक जीवन में छोटी बातों को तूल देने से बचें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. खानपान में ज्यादा तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद कुशलता और तीक्ष्ण बुद्धि आज व्यापार में नए सौदे तय कराने में सहायक सिद्ध होगी. दफ्तर में आपकी सलाह का सम्मान होगा और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, हालांकि एक साथ कई काम शुरू करने से बचें. बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलने से परिवार में हर्ष रहेगा. आय के नए साधन खुलेंगे, लेकिन दोस्तों या ऑनलाइन खरीदारी पर फिजूलखर्ची से बचें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि सिरदर्द व आंखों में तनाव न हो. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं, जहां आपका अनुभव नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेगा. कारोबार में साझेदारों पर आंख मूंदकर निर्भर रहने से बचें. परिवार के साथ बिताया समय सुकून देगा, लेकिन किसी बात को लेकर मन में अनावश्यक चिंता न पालें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. अत्यधिक भावुकता सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए ध्यान का सहारा लें. दांपत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग गेरुआ है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता की आज कार्यक्षेत्र में सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए नई साझेदारी व सौदे लाभदायक रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा से वातावरण खुशनुमा रहेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. धन की स्थिति मजबूत रहेगी और अटका पैसा वापस मिल सकता है, फिर भी दिखावे पर खर्च न करें. काम के दबाव में आराम का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच आज कार्यक्षेत्र के जटिल मामलों का समाधान निकालेगी. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलने के शुभ योग हैं और नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. परिवार में लंबे समय से चली आ रही परेशानी सुलझेगी, बस अत्यधिक सोचने की आदत से बचें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश न करें. पाचन तंत्र का ध्यान रखें और हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें शांति से सुलझाने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का गुलाबी है. गाय को पालक खिलाएं.
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तुला राशि के कला, मीडिया, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. व्यापार में रुके काम पूरे होंगे और मित्रों के सहयोग से नया अनुबंध मिल सकता है. दूसरों के दबाव में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें. घर में धार्मिक या मांगलिक उत्सव की रूपरेखा बनेगी, हालांकि घरेलू विवाद में अधूरी जानकारी पर राय न दें. रुका हुआ भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन भावनात्मक खरीदारी पर रोक लगाएं. मानसिक शांति के लिए योग और सैर अपनाएं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी है. जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने से प्रभाव बढ़ेगा, हालांकि अपनी गोपनीय रणनीतियों को किसी से साझा न करें. परिवार में बड़ों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. आर्थिक लाभ के योग हैं, पर अचानक खर्चों के लिए बजट संतुलित रखें और निवेश से पहले पड़ताल करें. बाहर के भोजन से परहेज करें और वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को दोहराने से बचें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए और लाभदायक सौदे लेकर आया है. साझेदारी के कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतें और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य पर चर्चा होगी और संतान से सुखद समाचार मिलेगा. आय में सुधार होगा और पुराना आर्थिक मामला पक्ष में सुलझ सकता है, हालांकि यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं. भागदौड़ के चलते पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिल सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
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मकर राशि वालों की लंबे समय से की जा रही मेहनत आज कार्यक्षेत्र में रंग लाएगी और प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यापार में विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और नए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. काम की अधिकता के बीच परिवार को नजरअंदाज न करें ताकि मनमुटाव न हो. आय नियमित रहेगी, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए किसी भी बड़े निवेश को फिलहाल टालना हितकर रहेगा. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए नींद पूरी लें. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपकी योग्यता साबित करने का उत्तम अवसर देंगी. टीमवर्क से व्यापारियों को नए विचारों पर लाभ मिलेगा. मित्रों के सहयोग से पुराना पारिवारिक मसला हल होगा और घर में खुशी का माहौल बनेगा. धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन ऑनलाइन लेन-देन और मनोरंजन पर बेतहाशा खर्च करने से बचें और किसी को भावुक होकर उधार न दें. मानसिक शांति के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें और योग करें. दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग रोज रेड है. कुत्तों को रोटी खिलाएं.
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मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता आज वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. व्यापारिक सौदों में तेजी रहेगी, लेकिन लेन-देन और कागजात की जांच स्वयं करें तथा किसी पर अंधविश्वास न करें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण निर्णयों में काम आएगा. अचानक आने वाले खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसले में जल्दबाजी से बचें. पर्याप्त विश्राम लें ताकि तनाव न बढ़े. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मेहंदी हरा है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.