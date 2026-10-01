Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 1 अक्टूबर 2026: गुरुवार को भगवान विष्णु की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 1 अक्टूबर 2026: गुरुवार को भगवान विष्णु की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 01 Oct 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 1 अक्टूबर 2026

1/12
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऑनलाइन कारोबार और नए संपर्कों से लाभ कमाने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों को आप आत्मविश्वास से पूरा करेंगे. नौकरी बदलने का विचार रखने वालों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं. घर में किसी सदस्य से सुखद समाचार मिलने से खुशी का माहौल बनेगा. अचानक बड़ा निवेश करने या गैर-ज़रूरी खरीदारी से बचें ताकि बचत सुरक्षित रहे. दोपहर बाद वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गेरुआ है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऑनलाइन कारोबार और नए संपर्कों से लाभ कमाने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियों को आप आत्मविश्वास से पूरा करेंगे. नौकरी बदलने का विचार रखने वालों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं. घर में किसी सदस्य से सुखद समाचार मिलने से खुशी का माहौल बनेगा. अचानक बड़ा निवेश करने या गैर-ज़रूरी खरीदारी से बचें ताकि बचत सुरक्षित रहे. दोपहर बाद वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गेरुआ है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
2/12
वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे पेशेवर साख मजबूत होगी. व्यापारियों के नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश से अभी दूर रहें. पारिवारिक जीवन में छोटी बातों को तूल देने से बचें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. खानपान में ज्यादा तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे पेशेवर साख मजबूत होगी. व्यापारियों के नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश से अभी दूर रहें. पारिवारिक जीवन में छोटी बातों को तूल देने से बचें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. खानपान में ज्यादा तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
3/12
मिथुन राशि के जातकों की संवाद कुशलता और तीक्ष्ण बुद्धि आज व्यापार में नए सौदे तय कराने में सहायक सिद्ध होगी. दफ्तर में आपकी सलाह का सम्मान होगा और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, हालांकि एक साथ कई काम शुरू करने से बचें. बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलने से परिवार में हर्ष रहेगा. आय के नए साधन खुलेंगे, लेकिन दोस्तों या ऑनलाइन खरीदारी पर फिजूलखर्ची से बचें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि सिरदर्द व आंखों में तनाव न हो. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की संवाद कुशलता और तीक्ष्ण बुद्धि आज व्यापार में नए सौदे तय कराने में सहायक सिद्ध होगी. दफ्तर में आपकी सलाह का सम्मान होगा और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, हालांकि एक साथ कई काम शुरू करने से बचें. बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलने से परिवार में हर्ष रहेगा. आय के नए साधन खुलेंगे, लेकिन दोस्तों या ऑनलाइन खरीदारी पर फिजूलखर्ची से बचें. स्क्रीन टाइम घटाएं ताकि सिरदर्द व आंखों में तनाव न हो. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
4/12
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं, जहां आपका अनुभव नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेगा. कारोबार में साझेदारों पर आंख मूंदकर निर्भर रहने से बचें. परिवार के साथ बिताया समय सुकून देगा, लेकिन किसी बात को लेकर मन में अनावश्यक चिंता न पालें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. अत्यधिक भावुकता सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए ध्यान का सहारा लें. दांपत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग गेरुआ है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं, जहां आपका अनुभव नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेगा. कारोबार में साझेदारों पर आंख मूंदकर निर्भर रहने से बचें. परिवार के साथ बिताया समय सुकून देगा, लेकिन किसी बात को लेकर मन में अनावश्यक चिंता न पालें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. अत्यधिक भावुकता सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए ध्यान का सहारा लें. दांपत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग गेरुआ है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
5/12
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता की आज कार्यक्षेत्र में सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए नई साझेदारी व सौदे लाभदायक रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा से वातावरण खुशनुमा रहेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. धन की स्थिति मजबूत रहेगी और अटका पैसा वापस मिल सकता है, फिर भी दिखावे पर खर्च न करें. काम के दबाव में आराम का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता की आज कार्यक्षेत्र में सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए नई साझेदारी व सौदे लाभदायक रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा से वातावरण खुशनुमा रहेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. धन की स्थिति मजबूत रहेगी और अटका पैसा वापस मिल सकता है, फिर भी दिखावे पर खर्च न करें. काम के दबाव में आराम का ध्यान रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
6/12
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच आज कार्यक्षेत्र के जटिल मामलों का समाधान निकालेगी. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलने के शुभ योग हैं और नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. परिवार में लंबे समय से चली आ रही परेशानी सुलझेगी, बस अत्यधिक सोचने की आदत से बचें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश न करें. पाचन तंत्र का ध्यान रखें और हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें शांति से सुलझाने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का गुलाबी है. गाय को पालक खिलाएं.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच आज कार्यक्षेत्र के जटिल मामलों का समाधान निकालेगी. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलने के शुभ योग हैं और नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. परिवार में लंबे समय से चली आ रही परेशानी सुलझेगी, बस अत्यधिक सोचने की आदत से बचें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश न करें. पाचन तंत्र का ध्यान रखें और हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें शांति से सुलझाने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का गुलाबी है. गाय को पालक खिलाएं.
7/12
तुला राशि के कला, मीडिया, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. व्यापार में रुके काम पूरे होंगे और मित्रों के सहयोग से नया अनुबंध मिल सकता है. दूसरों के दबाव में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें. घर में धार्मिक या मांगलिक उत्सव की रूपरेखा बनेगी, हालांकि घरेलू विवाद में अधूरी जानकारी पर राय न दें. रुका हुआ भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन भावनात्मक खरीदारी पर रोक लगाएं. मानसिक शांति के लिए योग और सैर अपनाएं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी है. जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.
तुला राशि के कला, मीडिया, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. व्यापार में रुके काम पूरे होंगे और मित्रों के सहयोग से नया अनुबंध मिल सकता है. दूसरों के दबाव में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें. घर में धार्मिक या मांगलिक उत्सव की रूपरेखा बनेगी, हालांकि घरेलू विवाद में अधूरी जानकारी पर राय न दें. रुका हुआ भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन भावनात्मक खरीदारी पर रोक लगाएं. मानसिक शांति के लिए योग और सैर अपनाएं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी है. जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.
8/12
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने से प्रभाव बढ़ेगा, हालांकि अपनी गोपनीय रणनीतियों को किसी से साझा न करें. परिवार में बड़ों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. आर्थिक लाभ के योग हैं, पर अचानक खर्चों के लिए बजट संतुलित रखें और निवेश से पहले पड़ताल करें. बाहर के भोजन से परहेज करें और वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को दोहराने से बचें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने से प्रभाव बढ़ेगा, हालांकि अपनी गोपनीय रणनीतियों को किसी से साझा न करें. परिवार में बड़ों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. आर्थिक लाभ के योग हैं, पर अचानक खर्चों के लिए बजट संतुलित रखें और निवेश से पहले पड़ताल करें. बाहर के भोजन से परहेज करें और वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को दोहराने से बचें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
9/12
धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए और लाभदायक सौदे लेकर आया है. साझेदारी के कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतें और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य पर चर्चा होगी और संतान से सुखद समाचार मिलेगा. आय में सुधार होगा और पुराना आर्थिक मामला पक्ष में सुलझ सकता है, हालांकि यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं. भागदौड़ के चलते पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिल सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए और लाभदायक सौदे लेकर आया है. साझेदारी के कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतें और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य पर चर्चा होगी और संतान से सुखद समाचार मिलेगा. आय में सुधार होगा और पुराना आर्थिक मामला पक्ष में सुलझ सकता है, हालांकि यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं. भागदौड़ के चलते पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिल सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
10/12
मकर राशि वालों की लंबे समय से की जा रही मेहनत आज कार्यक्षेत्र में रंग लाएगी और प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यापार में विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और नए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. काम की अधिकता के बीच परिवार को नजरअंदाज न करें ताकि मनमुटाव न हो. आय नियमित रहेगी, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए किसी भी बड़े निवेश को फिलहाल टालना हितकर रहेगा. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए नींद पूरी लें. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
मकर राशि वालों की लंबे समय से की जा रही मेहनत आज कार्यक्षेत्र में रंग लाएगी और प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यापार में विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और नए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. काम की अधिकता के बीच परिवार को नजरअंदाज न करें ताकि मनमुटाव न हो. आय नियमित रहेगी, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए किसी भी बड़े निवेश को फिलहाल टालना हितकर रहेगा. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए नींद पूरी लें. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
11/12
कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपकी योग्यता साबित करने का उत्तम अवसर देंगी. टीमवर्क से व्यापारियों को नए विचारों पर लाभ मिलेगा. मित्रों के सहयोग से पुराना पारिवारिक मसला हल होगा और घर में खुशी का माहौल बनेगा. धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन ऑनलाइन लेन-देन और मनोरंजन पर बेतहाशा खर्च करने से बचें और किसी को भावुक होकर उधार न दें. मानसिक शांति के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें और योग करें. दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग रोज रेड है. कुत्तों को रोटी खिलाएं.
कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपकी योग्यता साबित करने का उत्तम अवसर देंगी. टीमवर्क से व्यापारियों को नए विचारों पर लाभ मिलेगा. मित्रों के सहयोग से पुराना पारिवारिक मसला हल होगा और घर में खुशी का माहौल बनेगा. धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन ऑनलाइन लेन-देन और मनोरंजन पर बेतहाशा खर्च करने से बचें और किसी को भावुक होकर उधार न दें. मानसिक शांति के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें और योग करें. दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग रोज रेड है. कुत्तों को रोटी खिलाएं.
12/12
मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता आज वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. व्यापारिक सौदों में तेजी रहेगी, लेकिन लेन-देन और कागजात की जांच स्वयं करें तथा किसी पर अंधविश्वास न करें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण निर्णयों में काम आएगा. अचानक आने वाले खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसले में जल्दबाजी से बचें. पर्याप्त विश्राम लें ताकि तनाव न बढ़े. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मेहंदी हरा है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता आज वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. व्यापारिक सौदों में तेजी रहेगी, लेकिन लेन-देन और कागजात की जांच स्वयं करें तथा किसी पर अंधविश्वास न करें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण निर्णयों में काम आएगा. अचानक आने वाले खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसले में जल्दबाजी से बचें. पर्याप्त विश्राम लें ताकि तनाव न बढ़े. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मेहंदी हरा है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
Published at : 01 Oct 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope 2026

राशिफल फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
राशिफल
टैरो राशिफल 1 अक्टूबर 2026: कर्क को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर, मिथुन को पुराने निवेश से लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 1 अक्टूबर 2026: कर्क को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर, मिथुन को पुराने निवेश से लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
कन्या मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: दूसरे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, लिविंग रिलेशन में विवाह का प्रस्ताव
कन्या मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: दूसरे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, लिविंग रिलेशन में विवाह का प्रस्ताव
राशिफल
सिंह मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: तीसरे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, पारिवारिक व्यापार में लाभ, नई नौकरी का फैसला टालें
सिंह मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: तीसरे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, पारिवारिक व्यापार में लाभ, नई नौकरी का फैसला टालें
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
यूपीआईटीएस: गांव से ग्लोबल तक नारी शक्ति, बदलते उत्तर प्रदेश का नया चेहरा बनीं महिला उद्यमी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
ऐस्ट्रो
October 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
इंडिया
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget