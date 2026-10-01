धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए और लाभदायक सौदे लेकर आया है. साझेदारी के कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतें और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य पर चर्चा होगी और संतान से सुखद समाचार मिलेगा. आय में सुधार होगा और पुराना आर्थिक मामला पक्ष में सुलझ सकता है, हालांकि यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं. भागदौड़ के चलते पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिल सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.