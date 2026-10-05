सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगी. व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनेंगी और पुराने सौदों से मुनाफा होगा. वरिष्ठों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दिखावे और अचानक बढ़े खर्चों पर नियंत्रण रखें; बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में शुभ कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बशर्ते अपनी बात मनवाने की जिद न करें. काम के दबाव के बीच आराम का ध्यान रखें ताकि थकान न बढ़े. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग हल्का सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें.