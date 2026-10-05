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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलराशिफल 5 अक्टूबर 2026: के सितारे आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार और सेहत से जुड़ी सभी 12 राशियों का भाग्यफल

राशिफल 5 अक्टूबर 2026: के सितारे आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार और सेहत से जुड़ी सभी 12 राशियों का भाग्यफल

आज का राशिफल 5 अक्टूबर 2026: सोमवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए सौदे और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Oct 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 5 अक्टूबर 2026: सोमवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए सौदे और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 5 अक्टूबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेकर आएगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे कारोबार में प्रगति होगी; हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. पुराने निवेश से धन लाभ की संभावना है, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ने से बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा, फिर भी किसी करीबी के साथ छोटी बातों पर अनबन से बचने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए योग-ध्यान अपनाएं. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पिंक है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेकर आएगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे कारोबार में प्रगति होगी; हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. पुराने निवेश से धन लाभ की संभावना है, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ने से बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा, फिर भी किसी करीबी के साथ छोटी बातों पर अनबन से बचने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए योग-ध्यान अपनाएं. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पिंक है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक सोच आज कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य पूरे कराएगी. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत से नए अवसर मिलेंगे और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ होगा. आय के नए स्रोत तलाशने का समय अनुकूल है, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें और बचत पर जोर दें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और पुराने विवाद का समाधान निकलेगा. बाहर के खानपान से परहेज करें ताकि पाचन ठीक रहे और दिनभर ऊर्जा बनी रहे. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और पुराने मतभेद बातचीत से सुलझेंगे. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग मटमैला है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक सोच आज कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य पूरे कराएगी. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत से नए अवसर मिलेंगे और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ होगा. आय के नए स्रोत तलाशने का समय अनुकूल है, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें और बचत पर जोर दें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और पुराने विवाद का समाधान निकलेगा. बाहर के खानपान से परहेज करें ताकि पाचन ठीक रहे और दिनभर ऊर्जा बनी रहे. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और पुराने मतभेद बातचीत से सुलझेंगे. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग मटमैला है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच के बल पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी. अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, वहीं व्यापारियों के लिए नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. पुराने काम से धन लाभ होने के योग हैं, फिर भी गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं और निवेश से पहले जोखिम समझें. जीवनसाथी के सहयोग से घर के अटके कार्य पूरे होंगे और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी. आंखों पर दबाव कम करने के लिए स्क्रीन टाइम घटाएं. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गहरा लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच के बल पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी. अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, वहीं व्यापारियों के लिए नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. पुराने काम से धन लाभ होने के योग हैं, फिर भी गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाएं और निवेश से पहले जोखिम समझें. जीवनसाथी के सहयोग से घर के अटके कार्य पूरे होंगे और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी. आंखों पर दबाव कम करने के लिए स्क्रीन टाइम घटाएं. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गहरा लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और व्यापारियों को लाभदायक सौदे हासिल होने के मजबूत संकेत हैं. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें और काम समय पर पूरा करें. पारिवारिक जीवन में आपकी समझदारी से पुरानी समस्याओं का हल निकलेगा, हालांकि छोटी बातों पर बहस से बचें और भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें. घर-परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी को उधार देने से पहले विचार कर लें. अनियमित दिनचर्या से होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें और योग करें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और व्यापारियों को लाभदायक सौदे हासिल होने के मजबूत संकेत हैं. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें और काम समय पर पूरा करें. पारिवारिक जीवन में आपकी समझदारी से पुरानी समस्याओं का हल निकलेगा, हालांकि छोटी बातों पर बहस से बचें और भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें. घर-परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी को उधार देने से पहले विचार कर लें. अनियमित दिनचर्या से होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें और योग करें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगी. व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनेंगी और पुराने सौदों से मुनाफा होगा. वरिष्ठों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दिखावे और अचानक बढ़े खर्चों पर नियंत्रण रखें; बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में शुभ कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बशर्ते अपनी बात मनवाने की जिद न करें. काम के दबाव के बीच आराम का ध्यान रखें ताकि थकान न बढ़े. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग हल्का सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें.
सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगी. व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनेंगी और पुराने सौदों से मुनाफा होगा. वरिष्ठों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दिखावे और अचानक बढ़े खर्चों पर नियंत्रण रखें; बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में शुभ कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बशर्ते अपनी बात मनवाने की जिद न करें. काम के दबाव के बीच आराम का ध्यान रखें ताकि थकान न बढ़े. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग हल्का सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें.
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कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने और कारोबार का विस्तार करने के अच्छे मौके मिलेंगे, इसलिए अत्यधिक सोच-विचार में फैसले लेने में देरी न करें. पुराने निवेश से लाभ संभव है, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. परिवार के सहयोग से पुराने अटके मामलों का सकारात्मक समाधान निकलेगा. काम के दबाव के बीच विश्राम जरूर करें ताकि मानसिक तनाव न बढ़े. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सफेद है. पक्षियों को दाना डालें और हरी वस्तुओं का दान करें.
कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने और कारोबार का विस्तार करने के अच्छे मौके मिलेंगे, इसलिए अत्यधिक सोच-विचार में फैसले लेने में देरी न करें. पुराने निवेश से लाभ संभव है, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. परिवार के सहयोग से पुराने अटके मामलों का सकारात्मक समाधान निकलेगा. काम के दबाव के बीच विश्राम जरूर करें ताकि मानसिक तनाव न बढ़े. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सफेद है. पक्षियों को दाना डालें और हरी वस्तुओं का दान करें.
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तुला राशि के जातकों की रचनात्मक सोच आज कार्यक्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन साझेदारी के मामलों में विशेष सतर्कता बरतें. नौकरी बदलने की सोच रहे लोग जल्दबाजी न करें. अचानक जरूरी खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए नए निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और दूर के रिश्तेदारों से बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. काम के बीच आराम का समय निकालें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैजेंटा है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं.
तुला राशि के जातकों की रचनात्मक सोच आज कार्यक्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन साझेदारी के मामलों में विशेष सतर्कता बरतें. नौकरी बदलने की सोच रहे लोग जल्दबाजी न करें. अचानक जरूरी खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए नए निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और दूर के रिश्तेदारों से बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. काम के बीच आराम का समय निकालें ताकि ऊर्जा बनी रहे. प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैजेंटा है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं.
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वृश्चिक राशि वालों की लगन और मेहनत से कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे, जिससे आपकी साख मजबूत बनेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें. पुराने निवेश से लाभ और अटका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. परिवार में पुराने विवाद सुलझने से सुख-शांति का माहौल बनेगा और बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे पर विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग समुद्री हरा है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि वालों की लगन और मेहनत से कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे, जिससे आपकी साख मजबूत बनेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें. पुराने निवेश से लाभ और अटका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. परिवार में पुराने विवाद सुलझने से सुख-शांति का माहौल बनेगा और बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे पर विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग समुद्री हरा है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे और पुराने निवेश से अच्छे परिणाम मिलेंगे. हालांकि किसी मित्र से पैसों को लेकर विवाद की आशंका है, इसलिए लेन-देन में सावधानी रखें और जल्दबाजी में आर्थिक फैसले न लें. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए संपर्क बनेंगे और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए खानपान और नींद का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ घूमने की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग वाइन रेड है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे और पुराने निवेश से अच्छे परिणाम मिलेंगे. हालांकि किसी मित्र से पैसों को लेकर विवाद की आशंका है, इसलिए लेन-देन में सावधानी रखें और जल्दबाजी में आर्थिक फैसले न लें. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए संपर्क बनेंगे और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए खानपान और नींद का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ घूमने की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग वाइन रेड है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों के अनुशासन और मेहनत से आज कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. पुराने खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी, हालांकि संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें और बजट तैयार रखें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों के सहयोग से माहौल सकारात्मक रहेगा, लेकिन बातचीत में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. काम की अधिकता से होने वाले तनाव से बचने हेतु दिनचर्या में आराम का समय निकालें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि के जातकों के अनुशासन और मेहनत से आज कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. पुराने खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी, हालांकि संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें और बजट तैयार रखें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों के सहयोग से माहौल सकारात्मक रहेगा, लेकिन बातचीत में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. काम की अधिकता से होने वाले तनाव से बचने हेतु दिनचर्या में आराम का समय निकालें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए विचारों और रचनात्मकता का सीधा लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिभा से प्रभावित होंगे और व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा होगा. अचानक किसी जरूरी काम पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पुरानी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और बचत को प्राथमिकता दें. मित्रों से मुलाकात से पारिवारिक वातावरण सुखद बनेगा, हालांकि किसी विषय पर मतभेद होने पर धैर्य रखें और दूसरों के कहने पर अपने निर्णय न बदलें. मानसिक थकान से बचने हेतु काम के बीच ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग चारकोल ग्रे है. काले तिल का दान करें.
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए विचारों और रचनात्मकता का सीधा लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिभा से प्रभावित होंगे और व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा होगा. अचानक किसी जरूरी काम पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पुरानी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और बचत को प्राथमिकता दें. मित्रों से मुलाकात से पारिवारिक वातावरण सुखद बनेगा, हालांकि किसी विषय पर मतभेद होने पर धैर्य रखें और दूसरों के कहने पर अपने निर्णय न बदलें. मानसिक थकान से बचने हेतु काम के बीच ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग चारकोल ग्रे है. काले तिल का दान करें.
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मीन राशि के जातकों की मेहनत का आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक फल मिलेगा और नई जिम्मेदारियों को आप गंभीरता से पूरा करेंगे. व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर नए अवसरों का लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, जिससे बचत में वृद्धि होगी, फिर भी नया निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, बस नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा तथा अविवाहितों की विवाह चर्चा आगे बढ़ सकती है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग ऑरेंज है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं.
मीन राशि के जातकों की मेहनत का आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक फल मिलेगा और नई जिम्मेदारियों को आप गंभीरता से पूरा करेंगे. व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर नए अवसरों का लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, जिससे बचत में वृद्धि होगी, फिर भी नया निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, बस नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा तथा अविवाहितों की विवाह चर्चा आगे बढ़ सकती है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग ऑरेंज है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं.
Published at : 05 Oct 2026 02:00 AM (IST)
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