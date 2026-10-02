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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 2 अक्टूबर 2026: शुक्रवार को भगवान कृष्ण की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2026: शुक्रवार को भगवान कृष्ण की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए सौदे और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 02 Oct 2026 02:39 AM (IST)
आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए सौदे और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 2 अक्टूबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अटकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने और वरिष्ठों का भरोसा जीतने का रहेगा. पुराने संपर्कों से व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है, हालांकि राहु काल के दौरान कोई नया काम शुरू करने से बचें. पारिवारिक जीवन में भाइयों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे घर में मांगलिक चर्चा होगी. भाई या किसी करीबी के सहयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, फिर भी जल्दबाजी में जोखिम भरे निवेश से बचें. व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और वाहन सावधानी से चलाएं. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पर्पल है. शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अटकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने और वरिष्ठों का भरोसा जीतने का रहेगा. पुराने संपर्कों से व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है, हालांकि राहु काल के दौरान कोई नया काम शुरू करने से बचें. पारिवारिक जीवन में भाइयों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे घर में मांगलिक चर्चा होगी. भाई या किसी करीबी के सहयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, फिर भी जल्दबाजी में जोखिम भरे निवेश से बचें. व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और वाहन सावधानी से चलाएं. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पर्पल है. शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज अपनी बेहतरीन संवाद शैली के दम पर कार्यक्षेत्र और व्यापार में नए अवसर हासिल होंगे. व्यापारियों को नए ग्राहकों से संपर्क का लाभ मिलेगा, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों की गहन जांच कर लें. अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने और अचानक लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और पुराना निवेश खुशियां लाएगा, हालांकि परिजनों से वैचारिक मतभेद पर संयम रखें. तला-भुना सीमित करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को चावल का दान करें.
वृषभ राशि वालों को आज अपनी बेहतरीन संवाद शैली के दम पर कार्यक्षेत्र और व्यापार में नए अवसर हासिल होंगे. व्यापारियों को नए ग्राहकों से संपर्क का लाभ मिलेगा, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों की गहन जांच कर लें. अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने और अचानक लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और पुराना निवेश खुशियां लाएगा, हालांकि परिजनों से वैचारिक मतभेद पर संयम रखें. तला-भुना सीमित करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को चावल का दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को शिक्षा, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी और किसी महत्वपूर्ण डील को अंतिम रूप देने में सफलता मिलेगी. बच्चों के भविष्य को लेकर परिवार में अच्छी योजनाएं बनेंगी और सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा. धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, लेकिन उधार दिया पैसा वापस मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए छोटे-मोटे खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्क्रीन टाइम अधिक होने से मानसिक थकान हो सकती है, खुली हवा में टहलें. पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को शिक्षा, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी और किसी महत्वपूर्ण डील को अंतिम रूप देने में सफलता मिलेगी. बच्चों के भविष्य को लेकर परिवार में अच्छी योजनाएं बनेंगी और सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा. धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, लेकिन उधार दिया पैसा वापस मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए छोटे-मोटे खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्क्रीन टाइम अधिक होने से मानसिक थकान हो सकती है, खुली हवा में टहलें. पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलने के योग हैं. सलाहकारी, शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होकर पदोन्नति का मार्ग खोल सकते हैं. व्यापारियों को व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा. परिवार में खुशहाली रहेगी, लेकिन भावुक होकर बड़ा फैसला न लें और शांत रहकर घरेलू मामले सुलझाएं. पुराने निवेश से फायदा होगा और आय के नए साधन बनेंगे. मानसिक शांति के लिए योग-प्राणायाम करें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. चंद्रमा को दूध व जल मिलाकर अर्घ्य दें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलने के योग हैं. सलाहकारी, शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होकर पदोन्नति का मार्ग खोल सकते हैं. व्यापारियों को व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा. परिवार में खुशहाली रहेगी, लेकिन भावुक होकर बड़ा फैसला न लें और शांत रहकर घरेलू मामले सुलझाएं. पुराने निवेश से फायदा होगा और आय के नए साधन बनेंगे. मानसिक शांति के लिए योग-प्राणायाम करें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. चंद्रमा को दूध व जल मिलाकर अर्घ्य दें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. वरिष्ठों के सहयोग से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे और व्यापारियों को सही रणनीति से कड़े मुकाबले के बीच भी बड़ा लाभ मिलेगा. परिवार में मांगलिक कार्य की तैयारी से खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन परिजनों से बातचीत में कटु शब्दों के प्रयोग से बचें. दिखावे और महंगी चीजों पर फिजूलखर्ची करने से बचें और भविष्य के लिए बचत का नियोजन करें. थकान और शरीर में गर्मी से बचने हेतु पानी का सेवन बढ़ाएं. दांपत्य जीवन में आक्रामक रवैया न अपनाएं. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. वरिष्ठों के सहयोग से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे और व्यापारियों को सही रणनीति से कड़े मुकाबले के बीच भी बड़ा लाभ मिलेगा. परिवार में मांगलिक कार्य की तैयारी से खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन परिजनों से बातचीत में कटु शब्दों के प्रयोग से बचें. दिखावे और महंगी चीजों पर फिजूलखर्ची करने से बचें और भविष्य के लिए बचत का नियोजन करें. थकान और शरीर में गर्मी से बचने हेतु पानी का सेवन बढ़ाएं. दांपत्य जीवन में आक्रामक रवैया न अपनाएं. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान दिलाएगी. प्रशासन, अकाउंट्स, मैनेजमेंट और दस्तावेजी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से दोबारा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. परिवार में मानसिक स्पष्टता से तालमेल बेहतरीन रहेगा और लंबे समय से अटके प्रशासनिक या घरेलू फैसले पूरे होंगे. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और पुराना निवेश लाभ देगा, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. हर काम में अत्यधिक परफेक्शन की चाह से बचें और हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग ग्रे है. भगवान कृष्ण को नारियल या खोये की मिठाई का भोग लगाएं.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान दिलाएगी. प्रशासन, अकाउंट्स, मैनेजमेंट और दस्तावेजी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से दोबारा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. परिवार में मानसिक स्पष्टता से तालमेल बेहतरीन रहेगा और लंबे समय से अटके प्रशासनिक या घरेलू फैसले पूरे होंगे. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और पुराना निवेश लाभ देगा, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. हर काम में अत्यधिक परफेक्शन की चाह से बचें और हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग ग्रे है. भगवान कृष्ण को नारियल या खोये की मिठाई का भोग लगाएं.
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तुला राशि के कला, फैशन, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी आकर्षक शैली लोगों को प्रभावित करेगी और व्यापारियों को ब्रांडिंग व ग्राहक संपर्क से बड़ा मुनाफा होगा. शुक्र के प्रभाव से घर में मांगलिक कार्य या नई वस्तु की खरीदारी के योग हैं. पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन विलासिता और मनोरंजन पर अत्यधिक खर्च से बचने के लिए बजट की सीमा तय रखें. आराम की कमी से होने वाली थकान से बचने हेतु काम के बीच हल्की गतिविधि करें. लव लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग बैंगनी है. बाल कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं.
तुला राशि के कला, फैशन, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी आकर्षक शैली लोगों को प्रभावित करेगी और व्यापारियों को ब्रांडिंग व ग्राहक संपर्क से बड़ा मुनाफा होगा. शुक्र के प्रभाव से घर में मांगलिक कार्य या नई वस्तु की खरीदारी के योग हैं. पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन विलासिता और मनोरंजन पर अत्यधिक खर्च से बचने के लिए बजट की सीमा तय रखें. आराम की कमी से होने वाली थकान से बचने हेतु काम के बीच हल्की गतिविधि करें. लव लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग बैंगनी है. बाल कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि के मार्केटिंग, सेल्स और पब्लिक डीलिंग से जुड़े जातकों को आज बड़ा ग्राहक या नया ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी, जो भविष्य में करियर को मजबूत बनाएगी. पारिवारिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी, बशर्ते तनावपूर्ण स्थिति में भावुक होकर तीखी प्रतिक्रिया न दें. धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे और फंसा हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में असुरक्षित निवेश न करें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गाढ़ा लाल है. कान्हा जी को बांसुरी अर्पित करें.
वृश्चिक राशि के मार्केटिंग, सेल्स और पब्लिक डीलिंग से जुड़े जातकों को आज बड़ा ग्राहक या नया ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी, जो भविष्य में करियर को मजबूत बनाएगी. पारिवारिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी, बशर्ते तनावपूर्ण स्थिति में भावुक होकर तीखी प्रतिक्रिया न दें. धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे और फंसा हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में असुरक्षित निवेश न करें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गाढ़ा लाल है. कान्हा जी को बांसुरी अर्पित करें.
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धनु राशि वालों को आज व्यापार में नए विचारों और रणनीतियों के दम पर बड़ा आर्थिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि धन मिलते ही तुरंत बड़ा निवेश करने से बचें. शिक्षा, प्रशिक्षण और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे. परिवार में वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन किसी बड़ी योजना को सही दिशा देगा. मानसिक उत्साह बना रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग फिरोजी हरा है. भगवान कृष्ण को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं.
धनु राशि वालों को आज व्यापार में नए विचारों और रणनीतियों के दम पर बड़ा आर्थिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि धन मिलते ही तुरंत बड़ा निवेश करने से बचें. शिक्षा, प्रशिक्षण और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे. परिवार में वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन किसी बड़ी योजना को सही दिशा देगा. मानसिक उत्साह बना रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग फिरोजी हरा है. भगवान कृष्ण को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं.
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मकर राशि के जातकों के लिए आज प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़े अटके हुए काम पूरे होने के प्रबल संकेत हैं. व्यापारियों को पुराने सौदों को पूरा करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आगे चलकर बड़ा लाभ होगा. संपत्ति संबंधी सौदों में कागजात ध्यानपूर्वक पढ़ें. घरेलू मामलों में चल रही चिंता सुलझेगी, लेकिन परिजनों से बात करते समय धैर्य रखें ताकि बेवजह का तनाव न फैले. संपत्ति से लाभ के साथ बड़े खर्च भी सामने आएंगे, इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखें. लगातार बैठकर काम करने से बचें और हल्की वॉक करें. जीवनसाथी को समय जरूर दें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग पर्पल है. पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं.
मकर राशि के जातकों के लिए आज प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़े अटके हुए काम पूरे होने के प्रबल संकेत हैं. व्यापारियों को पुराने सौदों को पूरा करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आगे चलकर बड़ा लाभ होगा. संपत्ति संबंधी सौदों में कागजात ध्यानपूर्वक पढ़ें. घरेलू मामलों में चल रही चिंता सुलझेगी, लेकिन परिजनों से बात करते समय धैर्य रखें ताकि बेवजह का तनाव न फैले. संपत्ति से लाभ के साथ बड़े खर्च भी सामने आएंगे, इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखें. लगातार बैठकर काम करने से बचें और हल्की वॉक करें. जीवनसाथी को समय जरूर दें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग पर्पल है. पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग और टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी. पुराने ग्राहकों से कारोबारियों को दोबारा बड़ा व्यापार मिलने के योग हैं, वहीं पूर्व सहकर्मी करियर में नए अवसर की जानकारी दे सकते हैं. घर में सुख-सुविधा से जुड़े नए वस्त्र या आभूषण आने से आनंदपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखें. सुख-सुविधाओं की खरीदारी से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें. पुरानी बातों को लेकर मानसिक रूप से परेशान न हों और खुले वातावरण में समय बिताएं. प्रेम संबंधों में सहजता और दोस्ताना भाव बढ़ेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नियोन ग्रीन है. बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं.
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग और टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी. पुराने ग्राहकों से कारोबारियों को दोबारा बड़ा व्यापार मिलने के योग हैं, वहीं पूर्व सहकर्मी करियर में नए अवसर की जानकारी दे सकते हैं. घर में सुख-सुविधा से जुड़े नए वस्त्र या आभूषण आने से आनंदपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखें. सुख-सुविधाओं की खरीदारी से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें. पुरानी बातों को लेकर मानसिक रूप से परेशान न हों और खुले वातावरण में समय बिताएं. प्रेम संबंधों में सहजता और दोस्ताना भाव बढ़ेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नियोन ग्रीन है. बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं.
12/12
मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. दूर के ग्राहकों, ऑनलाइन कारोबार या विदेशी संपर्कों से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा. महत्वपूर्ण बातचीत में पूरी स्पष्टता रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो. परिवार में यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. पुराने अटके भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, हालांकि यात्रा व शिक्षा पर खर्च हो सकता है. लंबी यात्रा से होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. राधा-कृष्ण मंदिर में पीले वस्त्र अर्पित करें.
मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. दूर के ग्राहकों, ऑनलाइन कारोबार या विदेशी संपर्कों से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा. महत्वपूर्ण बातचीत में पूरी स्पष्टता रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो. परिवार में यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. पुराने अटके भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, हालांकि यात्रा व शिक्षा पर खर्च हो सकता है. लंबी यात्रा से होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. राधा-कृष्ण मंदिर में पीले वस्त्र अर्पित करें.
Published at : 02 Oct 2026 02:39 AM (IST)
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