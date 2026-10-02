तुला राशि के कला, फैशन, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी आकर्षक शैली लोगों को प्रभावित करेगी और व्यापारियों को ब्रांडिंग व ग्राहक संपर्क से बड़ा मुनाफा होगा. शुक्र के प्रभाव से घर में मांगलिक कार्य या नई वस्तु की खरीदारी के योग हैं. पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन विलासिता और मनोरंजन पर अत्यधिक खर्च से बचने के लिए बजट की सीमा तय रखें. आराम की कमी से होने वाली थकान से बचने हेतु काम के बीच हल्की गतिविधि करें. लव लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग बैंगनी है. बाल कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं.