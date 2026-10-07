बिहार में टूट जाएगा NDA गठबंधन? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़ाई टेंशन!

बिहार एनडीए में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है. विधान परिषद चुनाव के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद ने खुलकर बयान दिया है. माधव आनंद का कहना है कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है. हमारी पार्टी में विगत कुछ दिनों में जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया गया निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोगों ने 9 महीने का इंतजार किया. इन 9 महीनों में जब भी क्षेत्र में जाते थे, जिले में जाते थे, वहां के कार्यकर्ता जब हम लोगों से मिलते थे तो यही कहते थे कि आप लोग पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं लेकिन लगता है कि आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं. वे लोग अपने दर्द को सुनाते थे. प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आलोक सिंह ने कई जिलों का दौरा किया. हम लोगों ने फीडबैक लिया कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है. सारे कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि उन्हें जो मान-सम्मान मिलना चाहिए वो यहां नहीं मिल रहा है.

'...तो किस चीज का गठबंधन रहेगा?'

माधव आनंद ने कहा, "...पार्टी तो तभी बचेगी जब कार्यकर्ता रहेंगे. किस बात का गठबंधन है? गठबंधन तो तब है जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं. जब कार्यकर्ता ही छोड़कर चले जाएंगे, हर जिले में लोग नहीं रहेंगे तो किस चीज का गठबंधन रहेगा? तो हम लोगों ने पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए, पार्टी को बचाने के लिए और एक-एक कार्यकर्ता के मान-सम्मान के लिए निर्णय लिया."

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उन्होंने आगे कहा कि चार विधायकों वाली हमारी पार्टी है. तीन विधायक हम लोगों ने निर्णय लिया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह भी हैं. रामेश्रवर महतो हैं. मैं खुद पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं. हम लोग रामपुकार सिन्हा के नामांकन (सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार) में गए. उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने में रामुपकार सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान रहा है. संघर्ष के साथी रहे हैं. वो जीतने के कगार पर हैं.

'काश कहते… एनडीए में ऑल इज नॉट वेल'

माधव आनंद ने कहा, "काश वो (उपेंद्र कुशवाहा) कार्यकर्ताओं के लिए कहते किए एनडीए में ऑल इज नॉट वेल… तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता. कार्यकर्ताओं को देखते हुए हम तीनों विधायकों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग रामपुकार सिन्हा जी का समर्थन करेंगे. मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग नहीं चाहते कि एनडीए गठबंधन कमजोर हो. बिना किसी शर्त के हम लोगों का समर्थन सम्राट चौधरी को जारी रहेगा, लेकिन हमारी पार्टी बचेगी, हमारे साथ कार्यकर्ता रहेंगे, तभी बीजेपी गठबंधन भी करेगी."

माधव आनंद के इस बयान से आगे किस पार्टी से क्या प्रतिक्रिया आती है यह देखने वाली बात होगी. इतना जरूर है कि उनके बयान से टेंशन जरूर बढ़ सकती है.

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