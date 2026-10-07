कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'

भारतीय जनता पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने कपिल सिब्बल का जिक्र करते हुए वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है. रिजिजू ने कहा कि सिब्बल मुझे पसंद नहीं हैं, क्यों कि वे भ्रष्ट लोगों का बचाव करते हैं. उन्होंने इसके साथ ही कहा कि सिब्बल पहली बार वोट चोरी के मामले पर मुझे पसंद आए हैं. रिजिजू ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को कहा कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है.

किरेन रिजिजू ने एख्स पोस्ट के जरिए कहा, 'मुझे कपिल सिब्बल पसंद नहीं हैं, क्योंकि वे हमेशा भ्रष्ट और असामाजिक तत्वों का बचाव करते हैं. लेकिन पहली बार मुझे वे पसंद आए हैं, क्योंकि उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर संसद में दिए गए अपने पुराने भाषण के ज़रिए कांग्रेस पार्टी के फर्जी 'वोट चोरी' वाले ड्रामे का पर्दाफाश किया है.'

Another Law Minister from Congress regime Shri M. Veerappa Moily ji demolishes the Congress party on EVM issue through his old speech in Lok Sabha. Congress party is totally exposed now! https://t.co/06c6TLMxaW — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 6, 2026

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस शासन के एक दूसरे कानून मंत्री श्री एम. वीरप्पा मोइली जी ने लोकसभा में अपने पुराने भाषण के जरिए ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया. कांग्रेस अब पूरी तरह बेनकाब हो गई है.'

रिजिजू ने विपक्ष के मार्च को बताया ड्रामा

गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च निकाला. हालांकि, सुरक्षा बलों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.

इस दौरान रिजिजू ने विपक्ष के प्रदर्शन को ‘ड्रामा’ करार दिया. आईएएनएस के मुताबिक उन्होंने कहा, 'हर दिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी यही ड्रामा करते रहते हैं और चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं. अब इसे बंद करने का समय आ गया है. यह ड्रामा 2014 से लगातार चल रहा है. आखिर यह कब तक चलेगा?'

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