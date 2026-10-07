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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'

कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'

भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने इस दौरान कपिल सिब्बल का सहारा लिया और उनकी तारीफ की.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 07 Oct 2026 08:59 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने कपिल सिब्बल का जिक्र करते हुए वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है. रिजिजू ने कहा कि सिब्बल मुझे पसंद नहीं हैं, क्यों कि वे भ्रष्ट लोगों का बचाव करते हैं. उन्होंने इसके साथ ही कहा कि सिब्बल पहली बार वोट चोरी के मामले पर मुझे पसंद आए हैं. रिजिजू ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को कहा कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है.

किरेन रिजिजू ने एख्स पोस्ट के जरिए कहा, 'मुझे कपिल सिब्बल पसंद नहीं हैं, क्योंकि वे हमेशा भ्रष्ट और असामाजिक तत्वों का बचाव करते हैं. लेकिन पहली बार मुझे वे पसंद आए हैं, क्योंकि उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर संसद में दिए गए अपने पुराने भाषण के ज़रिए कांग्रेस पार्टी के फर्जी 'वोट चोरी' वाले ड्रामे का पर्दाफाश किया है.'

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उन्होंने कहा, 'कांग्रेस शासन के एक दूसरे कानून मंत्री श्री एम. वीरप्पा मोइली जी ने लोकसभा में अपने पुराने भाषण के जरिए ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया. कांग्रेस अब पूरी तरह बेनकाब हो गई है.'

रिजिजू ने विपक्ष के मार्च को बताया ड्रामा

गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च निकाला. हालांकि, सुरक्षा बलों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.

इस दौरान रिजिजू ने विपक्ष के प्रदर्शन को ‘ड्रामा’ करार दिया. आईएएनएस के मुताबिक उन्होंने कहा, 'हर दिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी यही ड्रामा करते रहते हैं और चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं. अब इसे बंद करने का समय आ गया है. यह ड्रामा 2014 से लगातार चल रहा है. आखिर यह कब तक चलेगा?'

यह भी पढ़ें : राहुल के प्रोटेस्ट के बाद EC का बड़ा फैसला, ज्ञानेश कुमार का इस राज्य का दौरा स्थगित

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 07 Oct 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Kapil Sibal Kiren Rijiju INDIA RAHUL GANDHI
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