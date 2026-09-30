तुला राशि के जातकों का शांत व्यवहार आज कार्यक्षेत्र और परिवार की जटिल परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेगा. नौकरी में टीमवर्क से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े कारोबार में लाभ के प्रबल योग हैं. दूसरों की जिम्मेदारियां बेवजह अपने सिर न लें. जमीन या वाहन के सौदों से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, फिर भी भावुक होकर बड़े वित्तीय निर्णय न लें. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें ताकि कमर दर्द न हो. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.