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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलबुधवार 30 सितंबर 2026, को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का व्यापारिक व आर्थिक राशिफल

बुधवार 30 सितंबर 2026, को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का व्यापारिक व आर्थिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को जोखिम भरे निवेश, उधारी और जल्दबाजी के फैसलों से सतर्क रहना होगा? जानिए 30 सितंबर 2026 का संपूर्ण दैनिक भविष्यफल, सेहत से जुड़े संकेत और दिन के जरूरी उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 30 Sep 2026 08:48 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को जोखिम भरे निवेश, उधारी और जल्दबाजी के फैसलों से सतर्क रहना होगा? जानिए 30 सितंबर 2026 का संपूर्ण दैनिक भविष्यफल, सेहत से जुड़े संकेत और दिन के जरूरी उपाय.

राशिफल 30 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ होगा. पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा, हालांकि निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न होने दें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें. काम के दबाव के कारण होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग केसरिया है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ होगा. पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा, हालांकि निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न होने दें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें. काम के दबाव के कारण होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग केसरिया है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की कार्यक्षमता आज कार्यक्षेत्र के भारी दबाव को आसानी से संभाल लेगी. कारोबार में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा. पारिवारिक फैसलों में आपकी राय को विशेष सम्मान मिलेगा, हालांकि बातचीत में संयम बनाए रखें ताकि मतभेद न हों. धन के मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी परिचित को बड़ी रकम उधार देने से बचें. लगातार बैठकर काम करने से होने वाली जकड़न से बचने के लिए हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग हल्का गुलाबी है. जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.
वृषभ राशि वालों की कार्यक्षमता आज कार्यक्षेत्र के भारी दबाव को आसानी से संभाल लेगी. कारोबार में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा. पारिवारिक फैसलों में आपकी राय को विशेष सम्मान मिलेगा, हालांकि बातचीत में संयम बनाए रखें ताकि मतभेद न हों. धन के मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी परिचित को बड़ी रकम उधार देने से बचें. लगातार बैठकर काम करने से होने वाली जकड़न से बचने के लिए हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग हल्का गुलाबी है. जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद शैली आज बैठकों, प्रेजेंटेशन और व्यापारिक बातचीत में असरदार साबित होगी. व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. परिवार में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा, लेकिन वाणी के विवाद से बचें. आय के साथ अतिरिक्त खर्चे भी सामने आएंगे, इसलिए ऑनलाइन या अचानक खरीदारी पर नियंत्रण रखें. स्क्रीन टाइम अधिक होने से मानसिक थकान हो सकती है, बीच-बीच में विश्राम लें. पार्टनर के साथ बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों की संवाद शैली आज बैठकों, प्रेजेंटेशन और व्यापारिक बातचीत में असरदार साबित होगी. व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. परिवार में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा, लेकिन वाणी के विवाद से बचें. आय के साथ अतिरिक्त खर्चे भी सामने आएंगे, इसलिए ऑनलाइन या अचानक खरीदारी पर नियंत्रण रखें. स्क्रीन टाइम अधिक होने से मानसिक थकान हो सकती है, बीच-बीच में विश्राम लें. पार्टनर के साथ बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कारोबार में सोच-समझकर उठाया गया जोखिम अच्छा मुनाफा दिलाएगा. नए लोगों के साथ साझेदारी के योग बन रहे हैं, हालांकि नियमों व शर्तों की पूरी पड़ताल कर लें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य की जरूरतों को नजरअंदाज न करें. धन संबंधी मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने निवेश से लाभ होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं.
कर्क राशि वालों के लिए आज कारोबार में सोच-समझकर उठाया गया जोखिम अच्छा मुनाफा दिलाएगा. नए लोगों के साथ साझेदारी के योग बन रहे हैं, हालांकि नियमों व शर्तों की पूरी पड़ताल कर लें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य की जरूरतों को नजरअंदाज न करें. धन संबंधी मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने निवेश से लाभ होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों को प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट से जुड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं. परिवार में किसी बात पर विवाद हो तो अपनी बात सही साबित करने की जिद न करें और बुजुर्गों की सलाह लें. जमीन-जायदाद से लाभ और अटका हुआ भुगतान वापस मिलने के संकेत हैं, लेकिन दिखावे के खर्चों से दूर रहें. सिरदर्द और थकान से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आकर्षण और आत्मीयता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों को प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट से जुड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं. परिवार में किसी बात पर विवाद हो तो अपनी बात सही साबित करने की जिद न करें और बुजुर्गों की सलाह लें. जमीन-जायदाद से लाभ और अटका हुआ भुगतान वापस मिलने के संकेत हैं, लेकिन दिखावे के खर्चों से दूर रहें. सिरदर्द और थकान से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आकर्षण और आत्मीयता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेगी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिलाएगी. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा और आपकी राय को सम्मान मिलेगा. आय के सामान्य स्रोतों से धन प्राप्त होता रहेगा, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा जरूर करें. अधिक काम करने से होने वाली मानसिक थकान और पाचन की समस्या से बचने हेतु हल्का व संतुलित भोजन लें. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा और अविवाहितों के लिए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग बरगंडी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेगी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिलाएगी. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा और आपकी राय को सम्मान मिलेगा. आय के सामान्य स्रोतों से धन प्राप्त होता रहेगा, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा जरूर करें. अधिक काम करने से होने वाली मानसिक थकान और पाचन की समस्या से बचने हेतु हल्का व संतुलित भोजन लें. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा और अविवाहितों के लिए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग बरगंडी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों का शांत व्यवहार आज कार्यक्षेत्र और परिवार की जटिल परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेगा. नौकरी में टीमवर्क से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े कारोबार में लाभ के प्रबल योग हैं. दूसरों की जिम्मेदारियां बेवजह अपने सिर न लें. जमीन या वाहन के सौदों से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, फिर भी भावुक होकर बड़े वित्तीय निर्णय न लें. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें ताकि कमर दर्द न हो. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
तुला राशि के जातकों का शांत व्यवहार आज कार्यक्षेत्र और परिवार की जटिल परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेगा. नौकरी में टीमवर्क से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े कारोबार में लाभ के प्रबल योग हैं. दूसरों की जिम्मेदारियां बेवजह अपने सिर न लें. जमीन या वाहन के सौदों से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, फिर भी भावुक होकर बड़े वित्तीय निर्णय न लें. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें ताकि कमर दर्द न हो. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और घूमने की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने संपर्कों से व्यापार में बेहतरीन लाभ मिलने के संकेत हैं. नए सौदों में काम से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें और किसी पर अंधविश्वास से बचें. अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से घर में सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए निवेश से पहले दस्तावेजों और जोखिमों की जांच कर लें. तनाव और थकान से बचने हेतु संतुलित आहार लें और नियमित वॉक करें. पार्टनर के साथ विश्वास मजबूत होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने संपर्कों से व्यापार में बेहतरीन लाभ मिलने के संकेत हैं. नए सौदों में काम से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें और किसी पर अंधविश्वास से बचें. अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से घर में सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए निवेश से पहले दस्तावेजों और जोखिमों की जांच कर लें. तनाव और थकान से बचने हेतु संतुलित आहार लें और नियमित वॉक करें. पार्टनर के साथ विश्वास मजबूत होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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धनु राशि वालों को नौकरी में नए प्रोजेक्ट और व्यापारियों को दूरस्थ संपर्कों व यात्राओं से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. शिक्षा, कानून, प्रबंधन और ऑनलाइन कार्य से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष अनुकूल रहेगा. घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा और बड़ों का मार्गदर्शन सही दिशा देगा. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन यात्रा और खरीदारी पर खर्च बढ़ सकते हैं. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं. पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. चने की दाल का दान करें.
धनु राशि वालों को नौकरी में नए प्रोजेक्ट और व्यापारियों को दूरस्थ संपर्कों व यात्राओं से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. शिक्षा, कानून, प्रबंधन और ऑनलाइन कार्य से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष अनुकूल रहेगा. घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा और बड़ों का मार्गदर्शन सही दिशा देगा. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन यात्रा और खरीदारी पर खर्च बढ़ सकते हैं. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं. पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. चने की दाल का दान करें.
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मकर राशि के जातकों की मेहनत और अनुशासन वरिष्ठों की नजर में आएगा, जिससे नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की सूचना मिल सकती है. व्यापार में पुराने प्रोजेक्ट्स से अच्छा मुनाफा होगा. काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालें ताकि परिजन उपेक्षित महसूस न करें. पुराने निवेश और बकाए की वसूली से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन प्रॉपर्टी निवेश में दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. कमर और जोड़ों के दर्द से बचने हेतु स्ट्रेचिंग करें और काम के बीच ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में स्थिरता रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि के जातकों की मेहनत और अनुशासन वरिष्ठों की नजर में आएगा, जिससे नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की सूचना मिल सकती है. व्यापार में पुराने प्रोजेक्ट्स से अच्छा मुनाफा होगा. काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालें ताकि परिजन उपेक्षित महसूस न करें. पुराने निवेश और बकाए की वसूली से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन प्रॉपर्टी निवेश में दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. कमर और जोड़ों के दर्द से बचने हेतु स्ट्रेचिंग करें और काम के बीच ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में स्थिरता रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति हासिल होगी. व्यापार में पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है. परिवार के किसी समझदार व्यक्ति की सलाह आर्थिक व निजी मामलों में सही निर्णय लेने में मदद करेगी. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पूंजी न लगाएं. ऊर्जा की कमी या मानसिक थकान से बचने के लिए समय पर सोएं और वॉक करें. दांपत्य जीवन में परिवार से जुड़ा फैसला मिलकर लें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग धूसर है. शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.
कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति हासिल होगी. व्यापार में पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है. परिवार के किसी समझदार व्यक्ति की सलाह आर्थिक व निजी मामलों में सही निर्णय लेने में मदद करेगी. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पूंजी न लगाएं. ऊर्जा की कमी या मानसिक थकान से बचने के लिए समय पर सोएं और वॉक करें. दांपत्य जीवन में परिवार से जुड़ा फैसला मिलकर लें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग धूसर है. शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.
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मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता और प्रतिभा को आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और व्यापारियों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, हालांकि भावुक होकर दूसरों की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन बिना जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से बचें. मानसिक शांति के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें और पौष्टिक भोजन करें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग केसरिया है. भगवान शिव का जलाभिषेक करें.
मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता और प्रतिभा को आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और व्यापारियों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, हालांकि भावुक होकर दूसरों की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन बिना जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से बचें. मानसिक शांति के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें और पौष्टिक भोजन करें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग केसरिया है. भगवान शिव का जलाभिषेक करें.
Published at : 30 Sep 2026 08:24 AM (IST)
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