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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम

सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम

सीतामढ़ी में हुई एनकाउंटर की घटना में घायल हुए तीनों बदमाशों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इन तीनों का लूट, हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है.

Written By : सुशील कुमार |  Updated at : 07 Oct 2026 11:34 AM (IST)
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सीतामढ़ी के दिनेश यादव मर्डर केस में आरोपी तीन बदमाशों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है. मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) की देर रात की घटना है.

बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से तीनों जख्मी हो गए. तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस मिला है.

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25 जुलाई को हुई थी दिनेश यादव की हत्या

बता दें कि रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर गुदरी बाजार में सब्जी की खरीदारी के क्रम अपराधियों ने दिनेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उन्हें करीब सात गोलियां लगी थी. पूरी घटना 26 जुलाई की है.

इस घटना में संलिप्त अपराधियों की खोज में रीगा थाने की पुलिस लगी थी. मंगलवात की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दिनेश यादव हत्याकांड के आरोपी सुनील कुशवाहा अपने साथियों के साथ रीगा-परसौनी थाना क्षेत्र में देखा गया है. सूचना पर रीगा और अन्य थानों की पुलिस अलर्ट हुई.

यह भी पढ़ें- बेगूसराय में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली

इस बीच रात में पुलिस को रेवासी-भगवानपुर बॉर्डर के समीप एक बाइक पर तीन संदिग्ध दिखे. पुलिस को देखते ही ये लोग भागने लगे. इसी दौरान इनकी बाइक फिसल गई और तीनों गिर गए. तीनों पुलिस से बचने की कोशिश में फायरिंग करने लगे. 

पुलिस को घटनास्थल से तीन सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और एक पिट्ठू बैग मिला जिसमें भारी मात्रा में गोलियां थीं. गिरफ्तार इन बदमाशों की पहचान सुनील कुशवाहा, ग्राम- रामनगर, थाना- रीगा, मणि कुमार, थाना- बेलसंड और इंदल कुमार, थाना- गाढ़ा, जिला- सीतामढ़ी के रूप में की गई है.

तीनों बदमाशों का रहा है आपराधिक इतिहास

पुलिस के मुताबिक तीनों का लूट, हत्या समेत कई गंभीर मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ कर रही है. सीतामढ़ी पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर पप्पू यादव बोले- 'नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश…'

Published at : 07 Oct 2026 10:43 AM (IST)
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