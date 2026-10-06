आज का राशिफल 6 अक्टूबर 2026: बुधवार को गणपति बप्पा की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

कुंभ राशि वालों की नई सोच और कार्यशैली आज अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. पुराने निवेश से लाभ और आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर जोर दें. परिवार में संवाद की कमी से गलतफहमियां न पनपने दें और सबकी बात धैर्य से सुनें. देर रात तक जागने से बचें और पर्याप्त नींद लें ताकि मानसिक तनाव न बढ़े. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा तथा सिंगल जातकों को नया रिश्ता मिल सकता है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग टील है. पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.