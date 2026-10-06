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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 6 अक्टूबर 2026: बुधवार को गणपति बप्पा की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 6 अक्टूबर 2026: बुधवार को गणपति बप्पा की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें 12 राशियों का हाल

राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आज के सितारे आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, निवेश और सेहत से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और भाग्यशाली अंक.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 06 Oct 2026 03:17 AM (IST)
राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आज के सितारे आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? जानिए नौकरी, व्यापार, निवेश और सेहत से जुड़ी सभी 12 राशियों की सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और भाग्यशाली अंक.

राशिफल 6 अक्टूबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के रास्ते खोलने वाला रहेगा. नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं, वहीं व्यापारियों को नए ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. घर का माहौल तनावमुक्त रहेगा और मांगलिक आयोजन की चर्चा होगी. अधिक काम से होने वाली थकान और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग डार्क पर्पल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के रास्ते खोलने वाला रहेगा. नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं, वहीं व्यापारियों को नए ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हालांकि बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. घर का माहौल तनावमुक्त रहेगा और मांगलिक आयोजन की चर्चा होगी. अधिक काम से होने वाली थकान और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग डार्क पर्पल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में नए अनुबंध और बड़े ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे; हालांकि साझेदारी में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. उधार दिया गया धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में सुखद समाचार मिलेगा, बशर्ते वाणी पर संयम रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी तले-भुने पदार्थों का सेवन सीमित करें और सुबह की सैर करें. दांपत्य जीवन में भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी है. माता लक्ष्मी का स्मरण कर सफेद वस्तु दान करें.
वृषभ राशि वालों को आज व्यापार में नए अनुबंध और बड़े ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे; हालांकि साझेदारी में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. उधार दिया गया धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में सुखद समाचार मिलेगा, बशर्ते वाणी पर संयम रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी तले-भुने पदार्थों का सेवन सीमित करें और सुबह की सैर करें. दांपत्य जीवन में भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी है. माता लक्ष्मी का स्मरण कर सफेद वस्तु दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में बने नए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे और व्यापारियों का बड़ा सौदा तय हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अतिरिक्त आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन शेयर बाजार या नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. मौसम बदलने के कारण गले में खराश या सर्दी-जुकाम हो सकता है, ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग ग्रे है. हरी मूंग की दाल दान करें.
मिथुन राशि के जातकों की कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में बने नए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे और व्यापारियों का बड़ा सौदा तय हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अतिरिक्त आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन शेयर बाजार या नए निवेश में जल्दबाजी से बचें. मौसम बदलने के कारण गले में खराश या सर्दी-जुकाम हो सकता है, ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग ग्रे है. हरी मूंग की दाल दान करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा होगा और नई योजनाएं सफल होंगी. आय में वृद्धि और पुराने निवेश से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित भोजन लें और तनाव से बचें. प्रेम संबंधों में भावुक होकर बड़ा फैसला न लें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा होगा और नई योजनाएं सफल होंगी. आय में वृद्धि और पुराने निवेश से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित भोजन लें और तनाव से बचें. प्रेम संबंधों में भावुक होकर बड़ा फैसला न लें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा होगा और नई योजनाएं सफल होंगी. आय में वृद्धि और पुराने निवेश से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित भोजन लें और तनाव से बचें. प्रेम संबंधों में भावुक होकर बड़ा फैसला न लें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा होगा और नई योजनाएं सफल होंगी. आय में वृद्धि और पुराने निवेश से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित भोजन लें और तनाव से बचें. प्रेम संबंधों में भावुक होकर बड़ा फैसला न लें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की सूझबूझ और परिश्रम की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों को नई योजनाओं से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी पर अंधविश्वास करने से बचें और सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें. बचत बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, फिर भी किसी निवेश में जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार में शुभ कार्य की चर्चा से माहौल खुशनुमा रहेगा. पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए रात में हल्का भोजन लें और नियमित योग करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग बरगंडी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि वालों की सूझबूझ और परिश्रम की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों को नई योजनाओं से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी पर अंधविश्वास करने से बचें और सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें. बचत बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, फिर भी किसी निवेश में जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार में शुभ कार्य की चर्चा से माहौल खुशनुमा रहेगा. पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए रात में हल्का भोजन लें और नियमित योग करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग बरगंडी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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कन्या राशि वालों की सूझबूझ और परिश्रम की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों को नई योजनाओं से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी पर अंधविश्वास करने से बचें और सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें. बचत बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, फिर भी किसी निवेश में जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार में शुभ कार्य की चर्चा से माहौल खुशनुमा रहेगा. पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए रात में हल्का भोजन लें और नियमित योग करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग बरगंडी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि वालों की सूझबूझ और परिश्रम की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों को नई योजनाओं से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी पर अंधविश्वास करने से बचें और सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें. बचत बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, फिर भी किसी निवेश में जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार में शुभ कार्य की चर्चा से माहौल खुशनुमा रहेगा. पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए रात में हल्का भोजन लें और नियमित योग करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग बरगंडी है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के मजबूत संकेत हैं. आपकी कार्यकुशलता अधिकारियों को प्रभावित करेगी और व्यापारियों को नए अनुबंधों से बड़ा लाभ मिलेगा. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, फिर भी जोखिम भरे फैसलों से बचें और बचत बढ़ाएं. परिवार में पुराने विवाद सुलझने से शांति रहेगी और बच्चों से संतोषजनक परिणाम मिलेगा. रक्तचाप और थकान जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें, दिनचर्या व्यवस्थित रखें. प्रेम जीवन में पुरानी बातें सुलझेंगी और मन हल्का रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग कॉफी ब्राउन है. सुंदरकांड का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के मजबूत संकेत हैं. आपकी कार्यकुशलता अधिकारियों को प्रभावित करेगी और व्यापारियों को नए अनुबंधों से बड़ा लाभ मिलेगा. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, फिर भी जोखिम भरे फैसलों से बचें और बचत बढ़ाएं. परिवार में पुराने विवाद सुलझने से शांति रहेगी और बच्चों से संतोषजनक परिणाम मिलेगा. रक्तचाप और थकान जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें, दिनचर्या व्यवस्थित रखें. प्रेम जीवन में पुरानी बातें सुलझेंगी और मन हल्का रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग कॉफी ब्राउन है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और नए अनुबंध से लाभ के अवसर बनेंगे. नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के संकेत दिखाई देंगे. पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आमदनी के नए साधन बनेंगे, हालांकि अत्यधिक उत्साह में बड़ा आर्थिक जोखिम न लें. परिवार में मांगलिक कार्य या धार्मिक आयोजन से सुखद माहौल रहेगा और संतान से खुशखबरी मिलेगी. बाहर के खानपान से बचें और नियमित व्यायाम करें ताकि आलस्य दूर रहे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास बनी रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ऑरेंज है. भगवान विष्णु की आराधना करें.
धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और नए अनुबंध से लाभ के अवसर बनेंगे. नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के संकेत दिखाई देंगे. पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आमदनी के नए साधन बनेंगे, हालांकि अत्यधिक उत्साह में बड़ा आर्थिक जोखिम न लें. परिवार में मांगलिक कार्य या धार्मिक आयोजन से सुखद माहौल रहेगा और संतान से खुशखबरी मिलेगी. बाहर के खानपान से बचें और नियमित व्यायाम करें ताकि आलस्य दूर रहे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास बनी रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ऑरेंज है. भगवान विष्णु की आराधना करें.
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मकर राशि के व्यापारियों को आज नए ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा और पुराने लेन-देन का अटका भुगतान वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें और किसी के उकसावे में न आएं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी लंबी अवधि की योजना बनाकर ही निवेश करें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. कमर या घुटनों में अकड़न से बचने के लिए नियमित योग और हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और भविष्य पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग नीला है. शनि स्तोत्र का पाठ करें.
मकर राशि के व्यापारियों को आज नए ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा और पुराने लेन-देन का अटका भुगतान वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें और किसी के उकसावे में न आएं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी लंबी अवधि की योजना बनाकर ही निवेश करें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. कमर या घुटनों में अकड़न से बचने के लिए नियमित योग और हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और भविष्य पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग नीला है. शनि स्तोत्र का पाठ करें.
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कुंभ राशि वालों की नई सोच और कार्यशैली आज अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. पुराने निवेश से लाभ और आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर जोर दें. परिवार में संवाद की कमी से गलतफहमियां न पनपने दें और सबकी बात धैर्य से सुनें. देर रात तक जागने से बचें और पर्याप्त नींद लें ताकि मानसिक तनाव न बढ़े. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा तथा सिंगल जातकों को नया रिश्ता मिल सकता है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग टील है. पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
कुंभ राशि वालों की नई सोच और कार्यशैली आज अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. पुराने निवेश से लाभ और आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर जोर दें. परिवार में संवाद की कमी से गलतफहमियां न पनपने दें और सबकी बात धैर्य से सुनें. देर रात तक जागने से बचें और पर्याप्त नींद लें ताकि मानसिक तनाव न बढ़े. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा तथा सिंगल जातकों को नया रिश्ता मिल सकता है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग टील है. पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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मीन राशि के जातकों की रचनात्मक सोच की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. व्यापारियों के लिए लाभ के नए अवसर बनेंगे, लेकिन काम को कल पर टालने की आदत से बचें. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो तरक्की का मार्ग खोलेगी. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, फिर भी जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें और बचत पर ध्यान दें. परिवार में लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर होगी और आध्यात्मिक माहौल रहेगा. खानपान में लापरवाही से बचें और हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में सुखद समय बीतेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
मीन राशि के जातकों की रचनात्मक सोच की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. व्यापारियों के लिए लाभ के नए अवसर बनेंगे, लेकिन काम को कल पर टालने की आदत से बचें. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो तरक्की का मार्ग खोलेगी. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, फिर भी जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें और बचत पर ध्यान दें. परिवार में लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर होगी और आध्यात्मिक माहौल रहेगा. खानपान में लापरवाही से बचें और हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में सुखद समय बीतेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
Published at : 06 Oct 2026 03:17 AM (IST)
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