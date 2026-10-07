लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से धूल चटाई. पांच मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 171 रन ही बना सकी थी. जवाब में टीम इंडिया ने 14.4 ओवर में 172 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. भारत के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंद में नाबाद 102 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. मैच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने इस शर्मनाक हार के मुख्य कारण बताए.

पहले टी20 में वेस्टइंडीज की हार के बाद कप्तान शाई होप ने कहा, "सच कहूं तो आप खेल के कई पहलुओं पर बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम आखिरी ओवरों में रन नहीं बना पाए. मुझे लगता है कि शायद हमारी बल्लेबाजी थोड़ी अव्यवस्थित थी. हम बहुत आक्रामक होकर खेल रहे थे, क्योंकि जब आप भारत में खेल रहे हों, तो आपको बोर्ड पर अच्छे रन बनाने होते हैं. आपके पास लगभग 20 या 30 रन का अतिरिक्त कुशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप गेंदबाजी करते हुए स्कोर का बचाव करने की कोशिश करते हैं, तो आउटफील्ड की नमी और पिच की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है. इसलिए आपको खुद को थोड़ा अतिरिक्त कुशन देना होता है."

टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कप्तान शाई होप ने कहा, "कभी-कभी आप चाहते हैं कि आपके पास गेंदबाजी करने वाले कुछ और ऑलराउंडर हों और कुछ अतिरिक्त विकल्प भी हों, लेकिन आज हमें इसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरना था. हमने उम्मीद की थी कि खिलाड़ी अपनी-अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाएंगे, चाहे उनकी स्किल कुछ भी हो. दुर्भाग्य से आज हमारे पास भारत को हराने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं था. जैसा कि मैंने कहा, यहां लक्ष्य का बचाव करना हमेशा मुश्किल होता है."

स्पिनर्स से शुरुआत में गेंदबाजी नहीं करवाने पर होप ने कहा, "मैं चाहता था कि हमारे स्पिनर आठ-आठ ओवर गेंदबाजी करें. उस समय टीम में हमारे पास केवल दो स्पिनर थे. हमने सोचा कि अगर कुछ और विकेट मिल जाएं और अंत में भारत के कुछ बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएं, तो रोस्टन चेज मिडल ओवरों में असर डाल सकते हैं, लेकिन आज हमारी योजना सफल नहीं हुई. पीछे मुड़कर देखें तो कई बातें कही जा सकती हैं. हम एक अतिरिक्त स्पिनर चाहते थे, लेकिन भारत ने अच्छा खेल दिखाया और आज वह हमसे बेहतर टीम साबित हुई."

यह भी पढ़ें-

न्यूजीलैंड दौरे के टेस्ट मैचों के लिए 'टीम इंडिया' का एलान, ध्रुव जुरेल बनें कप्तान