मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में बड़ी डील और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम बनाए रखें और कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करें. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए बचत पर ध्यान केंद्रित करें. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा न करें. काम की अधिकता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और सुबह की सैर अपनाएं. दांपत्य जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.