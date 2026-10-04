मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में बड़ी डील और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम बनाए रखें और कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करें. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों को देखते हुए बचत पर ध्यान केंद्रित करें. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा न करें. काम की अधिकता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और सुबह की सैर अपनाएं. दांपत्य जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज पुराने ग्राहकों से कारोबार में बड़ा मुनाफा मिल सकता है और नए सौदों के अनुकूल अवसर बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के सहयोग से जटिल काम पूरे करने में मदद मिलेगी. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का पालन करें. परिवार में मांगलिक समारोह की चर्चा से माहौल खुशनुमा रहेगा, हालांकि अनावश्यक दखल से बचें. पेट से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए खानपान में लापरवाही न करें. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग हल्का नीला है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और चावल दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की रचनात्मक सोच और संवाद शैली आज वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. व्यापारियों को ऑनलाइन माध्यमों से नए ग्राहक मिलने के प्रबल योग हैं. आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी पर रोक लगाएं. परिवार में मित्रों या रिश्तेदारों के आगमन से हर्ष रहेगा, बशर्ते वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि विवाद न हो. स्क्रीन टाइम अधिक होने से नींद और आंखों पर असर पड़ सकता है, विश्राम लें. लव लाइफ में खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां समाप्त होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के अनुभव का आज कार्यक्षेत्र में पूरा लाभ मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. व्यापारियों को नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का अवसर मिलेगा. पुराने निवेश से धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, फिर भी घरेलू खर्चों को संतुलित रखने के लिए बचत पर जोर दें. पुराने मित्रों से मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि भावुक होकर परिजनों से विवाद न करें. भावनात्मक तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सिल्वर है. जरूरतमंदों को सफेद मिठाई दान करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की आज दफ्तर में खूब सराहना होगी. व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने और कारोबार का विस्तार करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. आय के नए साधन तलाशने में सफलता मिलेगी, लेकिन विलासिता और मनोरंजन पर अत्यधिक खर्च से बचें. परिवार के बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. अधिक काम के चलते शारीरिक थकान रह सकती है, इसलिए संतुलित दिनचर्या और योग अपनाएं. लव लाइफ में रोमांस और आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
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कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता और मेहनत आज दफ्तर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगी. व्यापारियों को पुराने सौदों से लाभ मिलेगा, लेकिन साझेदारी के काम में पूरी सतर्कता बरतें और जल्दबाजी से बचें. अटका हुआ धन वापस आने और बचत बढ़ने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सफल रहेगी. काम के दबाव से होने वाली बेचैनी से बचने के लिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी की छोटी गलतियों की आलोचना न करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें.
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तुला राशि के जातकों के सुझावों को आज कार्यक्षेत्र में विशेष महत्व मिलेगा और नई जिम्मेदारियां करियर को आगे बढ़ाएंगी. व्यापारियों को नए संपर्कों व साझेदारियों से जुड़े मामलों में कागजी पड़ताल जरूर करनी चाहिए. घर या वाहन से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी टालें और बचत पर ध्यान दें. सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, जिससे मन शांत रहेगा. भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी की पूजा कर सफेद वस्त्र दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार में साझेदारी से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, बशर्ते लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन गोपनीय रणनीतियों को किसी से साझा न करें. फंसा हुआ पैसा वापस आने से आमदनी बढ़ेगी, हालांकि बड़े निवेश में जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें. परिवार में सुख-शांति रहेगी, पर गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है. तनाव और थकान से बचने के लिए काम के बीच विश्राम लें और नींद पूरी करें. दांपत्य जीवन में शक और व्यर्थ की बहस से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को उच्चाधिकारियों के सहयोग और भाग्य के बल पर अटके कार्यों को पूरा करने में बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए बाजारों से जुड़ने और साझेदारी से मुनाफा कमाने के अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन यात्रा या शिक्षा पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. परिवार में मांगलिक कार्य की तैयारी से उत्साह का माहौल बनेगा और बच्चों का सहयोग मिलेगा. यात्रा के दौरान खानपान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि अधिक थकान न हो. लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग केसरिया है. भगवान विष्णु को पीले फल या चने की दाल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों की निरंतर मेहनत और अनुशासन आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा, जिससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से स्थिर लाभ प्राप्त होगा. पुराने वित्तीय मामलों और कर्ज से जुड़ी चिंताएं कम होंगी, जिससे आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी. पारिवारिक जीवन में सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. काम का दबाव मानसिक तनाव दे सकता है, इसलिए दिनचर्या व्यवस्थित रखें और नियमित व्यायाम करें. जीवनसाथी के साथ भरोसा मजबूत होगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को ऑनलाइन माध्यमों और डिजिटल व्यापार से बड़ा मुनाफा मिलने के शुभ योग हैं, हालांकि बिना पड़ताल कोई नया सौदा न स्वीकारें. नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. व्यापार में आमदनी बढ़ने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन दोस्तों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें और बचत की योजना बनाएं. परिवार में किसी पुराने काम के पूरे होने से खुशी रहेगी, बस वैचारिक मतभेदों पर विनम्रता से बात करें. लगातार बैठकर काम करने से बचें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में आपसी समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पर्पल है. काले तिल का दान करें.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए विचारों को लागू करने और वरिष्ठों का सहयोग पाने में सफलता मिलेगी. कला, लेखन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन भावनाओं में बहकर किसी को उधार न दें और नई योजनाओं की पूरी जानकारी जुटाएं. परिवार में सुख-शांति रहेगी, हालांकि घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग-प्राणायाम करें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग सफेद है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.