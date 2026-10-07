Kal Ka Rashifal, 8 October 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात 10:17:25 (22:17:25) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रात 09:20:30 (21:20:30) बजे तक रहेगा, तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो सुबह 10:45:25 बजे तक गर करण और फिर रात 10:17:25 बजे तक वणिज करण रहेगा. इसके अलावा रात 24:57:51 (तड़के 12:57:51) बजे तक अत्यंत शुभकारी शुक्ल योग का प्रभाव बना रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग का संयोग बनेगा.

गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना का पावन अवसर होता है. त्रयोदशी तिथि, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से कर्क, मकर, सिंह और तुला राशि के जातकों को कोर्ट-कचहरी में विजय, नई नौकरी के बड़े ऑफर्स, व्यापार में बड़ा धन लाभ और वैवाहिक जीवन में नई खुशियों के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 8 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (8 अक्टूबर 2026, गुरुवार)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (रात 22:17:25 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी

आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (रात 22:17:25 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र (रात 21:20:30 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र (रात 21:20:30 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी करण: गर (सुबह 10:45:25 बजे तक), तत्पश्चात वणिज (रात 22:17:25 बजे तक)

गर (सुबह 10:45:25 बजे तक), तत्पश्चात वणिज (रात 22:17:25 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: शुक्ल योग (देर रात 24:57:51 बजे तक), तत्पश्चात ब्रह्म योग

शुक्ल योग (देर रात 24:57:51 बजे तक), तत्पश्चात ब्रह्म योग वार: गुरुवार (भगवान विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की आराधना का दिन)

Business (व्यापार): नया व्यापार शुरू करने की योजना बना सकते हैं. मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे. भावनात्मक चुनौतियों में जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में नए और उन्नतिदायक मौके मिलेंगे. अपने उत्साह को बनाए रखें और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी से प्यार और पूरा सम्मान मिलेगा. भाई-बहनों का सहयोग करेंगे और परिवार के साथ किसी खूबसूरत जगह की यात्रा पर जा सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे. वित्तीय स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, हालांकि यात्रा पर खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. काम और यात्रा की भागदौड़ के बीच विश्राम अवश्य लें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

2. वृष राशि (Taurus)

Business (व्यापार): लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं जिससे व्यापार में बड़ा लाभ होगा. कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे, जिससे भविष्य में मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): छात्रों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और करियर में नए द्वार खुलेंगे. कठिन परिश्रम का पूरा प्रतिफल मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन से समस्याएं दूर होंगी और घर में खुशहाली आएगी. परिवार के सदस्यों की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक रूप से मजबूती आएगी. व्यापारिक यात्राएं और नए अनुबंध आय को बढ़ाने में सहायक होंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. खानपान व्यवस्थित रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): विभिन्न स्रोतों से आमदनी बढ़ेगी. व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी और नए संपर्क लाभ पहुंचाएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों को कोई अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आप अपनी पूरी प्रतिभा साबित करेंगे. प्रतियोगी छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): किसी पारिवारिक या सामाजिक फंक्शन में जाने का अवसर मिलेगा जहां रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. घर के रेनोवेशन पर विचार कर सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी में सुधार होगा, हालांकि विशेष घरेलू कार्यों या रेनोवेशन पर खर्च भी बढ़ सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ऊर्जा और ताजगी से दिनभर सक्रिय रहेंगे.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): किसी बड़े व्यापारिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है. विरोधी अड़चनें डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से हर चुनौती को पार कर लेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): किसी कोर्ट केस या कानूनी विवाद का नतीजा आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है, जिससे बड़ी राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में मजबूती आएगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. परिवार के साथ छोटी-मोटी यात्राओं का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): कानूनी मामलों में जीत और व्यापारिक मुनाफे से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. आध्यात्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक शांति रहेगी. सकारात्मक दृष्टिकोण शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखेगा.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: दूधिया सफेद

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): बिजनेस के लिए दिन शानदार है, पूरी टीम में उत्साह बना रहेगा. व्यापार संबंधी यात्रा से अच्छा लाभ होने की पूरी संभावना है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसमें अपनी काबिलियत साबित करने का पूरा मौका मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वैवाहिक रिश्ते में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी. व्यापारिक सौदों में सफलता से लाभ का स्तर ऊंचा रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): दिनभर भागदौड़ के चलते शाम को थोड़ी थकान हो सकती है. पॉजिटिव सोच बनाए रखें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): साझेदारी के व्यापार में बेहतरीन तालमेल बना रहेगा. बिजनेस से जुड़ी कोई यात्रा हो सकती है और व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में बॉस और उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में बड़ा फायदा होने के योग हैं. आपका सोशल दायरा विस्तृत होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आनंद और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. परिजनों के साथ सुखद सामंजस्य रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): किसी परिचित या सहयोगी के माध्यम से अचानक धन लाभ हो सकता है. आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): सेहत का विशेष ध्यान रखें. खानपान की आदतों में सुधार करें और बाहर के तैलीय भोजन से परहेज करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गहरा हरा

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बंपर लाभ की संभावनाएं हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात व्यापार को नई दिशा देगी.

Career (करियर व शिक्षा): विद्यार्थियों के लिए समय पूरी तरह अनुकूल रहेगा. सामाजिक व धर्म-कर्म के कार्यों में सहयोग करने से मान-सम्मान बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं. पारिवारिक आयोजन पर धन व्यय हो सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर खर्च करने से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. धार्मिक कार्यों में मन लगने से आत्मिक शांति मिलेगी.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): पूर्व में किए गए किसी निवेश से बड़ा फायदा होगा. व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे. किसी भी मामले में अधिक उत्तेजित होने से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रह सकता है, लेकिन कलीग्स का पूरा सहयोग मिलेगा. छात्र विदेशी भाषा का कोर्स शुरू कर सकते हैं और शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में नई-नई खुशियों का आगमन होगा. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ के संकेत हैं. पुराने निवेश से अतिरिक्त धन प्राप्त होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक शांति के लिए खुद में सकारात्मकता लाने का निरंतर प्रयास करें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: मैरून

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): अपने व्यवसाय में विरोधियों की गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें. संपत्ति या अचल संपत्ति को लेकर भागदौड़ हो सकती है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहेगा लेकिन समय पर काम पूरा करने में सफल रहेंगे. उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को विदेश में पढ़ाई के अवसर मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी. किसी भी घरेलू मुद्दे को शांति और विनम्रता से सुलझाने की कोशिश करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि अचानक कुछ बड़े घरेलू खर्चे भी सामने आ सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): सकारात्मकता बनाए रखने से मानसिक तनाव दूर रहेगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): व्यापार करने वालों के लिए बड़े मुनाफे की प्रबल संभावना है. पूर्व में किए गए निवेश का शानदार रिटर्न मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): नई नौकरी के लिए कोई बड़ा और आकर्षक ऑफर आ सकता है. विद्यार्थियों की रुचि खेलकूद और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घरेलू जीवन अत्यंत सुखद रहेगा. परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. स्वभाव में धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): बंपर धन लाभ के मजबूत योग हैं. निवेश से मिले रिटर्न से बैंक बैलेंस में भारी उछाल आएगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य का ख्याल रखें और समय-समय पर रूटीन चेकअप कराते रहें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): व्यापारी वर्ग को बाजार में प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहना होगा. अपनी आगामी योजनाएं किसी से साझा न करें. अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): अच्छी रणनीति के साथ कार्यक्षेत्र में काम करेंगे. सहकर्मियों से तालमेल बेहतर रहेगा. रिसर्च कर रहे जातकों को विदेश जाने का मौका मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बन सकती है, हालांकि घरेलू खर्चे बढ़ेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक धन लाभ से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन पारिवारिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा.

Health (स्वास्थ्य): समय पर भोजन करें और नियमित योग-व्यायाम अपनाएं. दिनचर्या व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): व्यापार को विस्तार देने के लिए नई योजनाएं सफल होंगी. किसी भी विवाद या मामले को बातचीत से हल करने का प्रयास करें.

Career (करियर व शिक्षा): काम के सिलसिले में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है. कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का समझदारी से मुकाबला करेंगे. भाषा पर नियंत्रण रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वैवाहिक जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा. मन आध्यात्म और परोपकार के कार्यों में लगेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक दृष्टिकोण से समय अत्यंत अनुकूल रहेगा. व्यापार विस्तार और नई डील्स से अच्छा मुनाफा होगा.

Health (स्वास्थ्य): बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें. मौसमी बीमारियों से बचाव रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

FAQs

8 अक्टूबर 2026 गुरुवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और नई नौकरी का ऑफर मिलेगा?

मकर, कर्क, सिंह और तुला राशि के जातकों को शुक्ल योग के प्रभाव से नई नौकरी का ऑफर, कानूनी जीत, पुराने निवेश से भारी रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक कारोबार में बंपर मुनाफे के योग हैं.

कल किन राशि वालों को विदेश यात्रा और नए प्रोजेक्ट्स का अवसर मिलेगा?

मीन और कुंभ राशि के जातकों को रिसर्च व व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, वहीं मिथुन राशि के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिलेगी.

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