'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का लुक, 'राजा दशरथ' के किरदार में लगे गजब

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआइकॉनिक 'राम' से बने 'राजा दशरथ', रणबीर कपूर की 'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का फर्स्ट लुक

आइकॉनिक 'राम' से बने 'राजा दशरथ', रणबीर कपूर की 'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का फर्स्ट लुक

Ramayana Part 1: रणबीर कपूर की 'रामायण' के मेकर्स ने फिल्म से अरुण गोविल का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया है. पोस्टर में अरुण राजा दशरथ के किरदार में नजर आ रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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रणबीर कपूर स्टारर और नितेश तिवारी निर्देशित ‘रामायण’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. हाल ही में फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. वहीं मेकर्स ने अब इस फिल्म से अरुण गोविल का नया पोस्टर रिलीज किया है. बता दें कि एक्टर की  पहचान आज भी रामानंद सागर की रामायण के भगवान राम कीे आइकॉनिक किरदार के रूप में हैं. 

 ‘रामायण’ से अरुण गोविल का नया पोस्टर रिलीज
बता दें कि नितेश तिवारी की 'रामायण' से अरुण गोविल को राजा दशरथ के किरदार में दिखाते हुए एक खास सोलो पोस्टर जारी किया गया है.मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर नया पोस्टर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, “एक समय उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के लिए राम का किरदार जिंदा किया था. अब वह अयोध्या के राजा के रूप में रामायण की दुनिया में वापसी कर रहे हैं. अरुण गोविल बतौर राजा दशरथ.”

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आइकॉनिक राम से अयोध्या के राजा दशरथ बने अरुण गोविल
वहीं भगवान राम की भूमिका निभाकर कई सालों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अरुण गोविल, अब सिल्वर स्क्रीन पर अयोध्या के राजा और भगवान राम के पिता, दशरथ की भूमिका में नज़र आने वाले हैं.  उनके फिल्म के कास्ट से जुड़ने की वजह से कहना होगा कि फिल्म की कास्टिंग को एक नया आयाम मिला है, क्योंकि इस महागाथा से गहराई से जुड़े एक एक्टर को बिल्कुल नए और अहम भूमिका  में दिखाना अपने आप में खास होने वाला है. 

पोस्टर में गोविल राजा दशरथ के शाही अवतार में नजर आ रहे हैं, जहां उनके लुक की डिटेलिंग अयोध्या के राजा के रुतबे और प्रभाव को दिखाती है. यह सामने आया पोस्टर उन दर्शकों के लिए भी खास बदलाव है, जो उन्हें राम के रूप में देखते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि अब वह उसी किरदार के पिता का रोल निभा रहे हैं, जिसे उन्होंने आइकॉनिक बना दिया था. 

'रामायण'  स्टार कास्ट
बता दें कि 'रामायण'  में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. इनके अलावा लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह सहित कई अन्य कलाकार भी अहम रोल प्ले करते दिखेंगे. 

'रामायण पार्ट 1'  कब होगी रिलीज
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायणम्' को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुके डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है. यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. 

फिल्म का पहला पार्ट, 5 नवंबर 2026 और पार्ट 2 दिवाली 2027 में दुनियाभर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी. इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स दुनिया भर में भारत छोड़कर रिलीज करेगी, जबकि हिंदी भाषी मार्केट में धर्मा प्रोडक्शंस इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं. फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज होगी. 

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Published at : 07 Oct 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana
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