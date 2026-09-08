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शादी की तैयारी चल रही है तो पितृ पक्ष में खरीदारी करें या रुकें? जानें धार्मिक नियम
Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष 27 सितंबर 2026 से शुरू हो रहे हैं,ये पितरों को याद करने का समय होता है तो ऐसे में शादी की तैयारी के लिए क्या इस दौरान खरीदी कर सकते हैं, क्या है नियम जान लें.
पितृ पक्ष 2026
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Published at : 08 Sep 2026 08:10 PM (IST)
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