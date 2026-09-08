शादी की तैयारी चल रही है तो पितृ पक्ष में खरीदारी करें या रुकें? जानें धार्मिक नियम

देवउठनी एकादशी के बाद से विवाह शुरू हो जाते हैं ऐसे में लोग उससे पहले शादी की तैयारियां, शॉपिंग शुरू कर देते हैं. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार सालभर खरीदारी की जा सकती है. इसलिए पितृपक्ष में सामान खरीदना अपने आप में अशुभ नहीं माना जा सकता.