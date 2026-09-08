Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोशादी की तैयारी चल रही है तो पितृ पक्ष में खरीदारी करें या रुकें? जानें धार्मिक नियम

शादी की तैयारी चल रही है तो पितृ पक्ष में खरीदारी करें या रुकें? जानें धार्मिक नियम

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष 27 सितंबर 2026 से शुरू हो रहे हैं,ये पितरों को याद करने का समय होता है तो ऐसे में शादी की तैयारी के लिए क्या इस दौरान खरीदी कर सकते हैं, क्या है नियम जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 08 Sep 2026 08:10 PM (IST)
Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष 27 सितंबर 2026 से शुरू हो रहे हैं,ये पितरों को याद करने का समय होता है तो ऐसे में शादी की तैयारी के लिए क्या इस दौरान खरीदी कर सकते हैं, क्या है नियम जान लें.

पितृ पक्ष 2026

1/5
पितृ पक्ष में खरीदारी न करने की मान्यता कई परिवारों में लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन शास्त्रों में हर तरह की खरीदारी पर रोक का स्पष्ट नियम नहीं मिलता.
पितृ पक्ष में खरीदारी न करने की मान्यता कई परिवारों में लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन शास्त्रों में हर तरह की खरीदारी पर रोक का स्पष्ट नियम नहीं मिलता.
2/5
देवउठनी एकादशी के बाद से विवाह शुरू हो जाते हैं ऐसे में लोग उससे पहले शादी की तैयारियां, शॉपिंग शुरू कर देते हैं. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार सालभर खरीदारी की जा सकती है. इसलिए पितृपक्ष में सामान खरीदना अपने आप में अशुभ नहीं माना जा सकता.
देवउठनी एकादशी के बाद से विवाह शुरू हो जाते हैं ऐसे में लोग उससे पहले शादी की तैयारियां, शॉपिंग शुरू कर देते हैं. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार सालभर खरीदारी की जा सकती है. इसलिए पितृपक्ष में सामान खरीदना अपने आप में अशुभ नहीं माना जा सकता.
3/5
श्राद्ध पक्ष को शोक का समय समझना सही नहीं है. यह पूर्वजों के स्मरण, पूजा-पाठ, दान और संयम का समय माना गया है.
श्राद्ध पक्ष को शोक का समय समझना सही नहीं है. यह पूर्वजों के स्मरण, पूजा-पाठ, दान और संयम का समय माना गया है.
4/5
ग्रंथों में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए श्रद्धा से किए गए दान, पूजा और कर्म को श्राद्ध की भावना से जोड़ा गया है. इसलिए इस दौरान सकारात्मक और सात्विक कार्यों को महत्व दिया जाता है.
ग्रंथों में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए श्रद्धा से किए गए दान, पूजा और कर्म को श्राद्ध की भावना से जोड़ा गया है. इसलिए इस दौरान सकारात्मक और सात्विक कार्यों को महत्व दिया जाता है.
5/5
अगर शादी पितृपक्ष के बाद है, तो उसके लिए कपड़े, गहने या जरूरी सामान खरीदने पर शास्त्रों में पूर्ण रोक का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता. इसे कई जगह लोक-मान्यता के रूप में देखा जाता है.
अगर शादी पितृपक्ष के बाद है, तो उसके लिए कपड़े, गहने या जरूरी सामान खरीदने पर शास्त्रों में पूर्ण रोक का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता. इसे कई जगह लोक-मान्यता के रूप में देखा जाता है.
Published at : 08 Sep 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Pitru Paksha 2026 Shradh Paksha 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेज प्रताप यादव की पार्टी में प्रिया सिंह की एंट्री, जानिए कौन हैं?
तेज प्रताप यादव की पार्टी में प्रिया सिंह की एंट्री, जानिए कौन हैं?
ऐस्ट्रो
iPhone 18 पर टिकी दुनिया की नजर, Apple जिस फीचर को बताएगा खास उसी पर क्यों उठ सकते हैं सवाल?
iPhone 18 पर टिकी दुनिया की नजर, लॉन्च कुंडली बता रही Apple के किस फीचर की होगी सबसे ज्यादा चर्चा
राशिफल
टैरो राशिफल 9 सितंबर 2026: मिथुन-सिंह को निवेश में सफलता, मकर-कर्क रखें ये सावधानी, जानें मेष से मीन का भाग्य
मिथुन-सिंह को निवेश में सफलता, मकर-कर्क रखें ये सावधानी, जानें मेष से मीन का भाग्य
ऐस्ट्रो
मोदी की रैली भी अब कॉन्सर्ट जैसी, बुध गोचर के बाद Gen Z पर क्यों बढ़ा फोकस?
मोदी की रैली भी अब कॉन्सर्ट जैसी, बुध गोचर के बाद Gen Z पर क्यों बढ़ा फोकस?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ‘Haiwaan’ का टाइटल ट्रैक रिलीज़! Akshay या Saif, कौन होगा हीरो और कौन बनेगा Haiwaan? (08.09.26)
Tum Dena Sath Mera: Aradhya खोलती सीक्रेट रोमांस की पोल, Rakshit-Aprajita ने हल्दी में नहलाया!
Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
बाढ़ की त्रासदी पर भारी 'योगी मॉडल', विनाशकारी पानी के बावजूद यूपी में जीरो जनहानि
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्टालिन के जबड़े पर CM विजय का इशारा? विवाद बढ़ने पर बोले - 'ये सब...'
स्टालिन के जबड़े पर CM विजय का इशारा? विवाद बढ़ने पर बोले - 'ये सब...'
महाराष्ट्र
बंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'
बंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
डेविड वॉर्नर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, WCL में रिकी पोंटिंग पर भी बड़ा एलान
डेविड वॉर्नर बने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान, WCL में रिकी पोंटिंग पर भी बड़ा एलान
इंडिया
एफिल टावर विवाद पर MEA का रिएक्शन, कहा- 'दो पक्षों के बीच का मामला'
एफिल टावर विवाद पर MEA का रिएक्शन, कहा- 'दो पक्षों के बीच का मामला'
इंडिया
'एक ड्रम बजा रहा, तो दूसरा तिरंगा...', बच्चों संग PM मोदी का वीडियो वायरल
'एक ड्रम बजा रहा, तो दूसरा तिरंगा...', बच्चों संग PM मोदी का वीडियो वायरल
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
टेक्नोलॉजी
न OTP, न PIN, न CVC… फिर भी FD से निकल गए 5.99 लाख, जानें कैसे?
न OTP, न PIN, न CVC… फिर भी FD से निकल गए 5.99 लाख, जानें कैसे?
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget