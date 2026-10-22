Weekly Horoscope: अक्टूबर का आखिरी सप्ताह अधूरे काम, पैसों के हिसाब और रिश्तों की बातचीत को फिर सामने ला सकता है. मेष राशि वालों के लिए साझेदारी की शर्तें अहम रहेंगी. मिथुन और कन्या को आवेदन, भुगतान और जरूरी जानकारी की दोबारा जांच करनी होगी. मकर राशि वालों के काम की समीक्षा हो सकती है. सप्ताह के अंतिम दिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जिसका असर आगे नवंबर की योजनाओं में भी देखा जाएगा.

पंचांग के अनुसार बुध 24 अक्टूबर से वक्री होगा, इसलिए 25 से 31 अक्टूबर का पूरा सप्ताह उसकी वक्री अवस्था में बीतेगा. गुरु 31 अक्टूबर की दोपहर 12:50 बजे कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेगा. इस बदलाव को पूरे सप्ताह का परिणाम मानना सही नहीं होगा; इसके बाद के संकेत अलग हैं. ये समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं.

चंद्रमा 25 अक्टूबर को मीन से मेष, 27 अक्टूबर की रात वृषभ और 29 अक्टूबर की रात मिथुन राशि में जाएगा. 29 अक्टूबर को करवा चौथ भी है. इस सप्ताह काम के साथ पारिवारिक कार्यक्रम और खरीदारी समय मांग सकते हैं. नीचे का राशिफल चंद्र राशि के आधार पर पढ़ें.

काम की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन शर्तें बदल सकती हैं. सातवें भाव में वक्री बुध साझेदारी, क्लाइंट और समझौतों की समीक्षा का संकेत देता है. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले तो पूछें कि प्राथमिकता किस काम को देनी है. व्यापार में ग्राहक की मांग और तय कीमत के बीच अंतर परेशानी बढ़ा सकता है. 26-27 अक्टूबर अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है.

परिवार में त्योहार की तैयारी को लेकर उत्साह रहेगा, मगर सारी जिम्मेदारी अकेले लेने से नाराजगी हो सकती है. प्रेम संबंध में पुरानी बात उठे तो उसे फिर अधूरा न छोड़ें. सप्ताहांत में गुरु पांचवें भाव में पहुंचेगा; उसके बाद पढ़ाई और रचनात्मक योजनाएं अधिक प्रमुख हो सकती हैं. मूल ड्राफ्ट का शुभ रंग सिंदूरी और हल्का पीला है. आस्था हो तो मंगलवार को शिव आराधना करें और गुड़ का दान करें.

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह छोटी गलती को समय रहते पकड़ना फायदा देगा. छठे भाव में वक्री बुध रिपोर्ट, आवेदन और काम की प्रक्रिया में दोबारा सुधार की जरूरत दिखाता है. व्यापारी बिक्री के साथ स्टॉक और वसूली भी देखें. नया ग्राहक मिले तो भुगतान की तारीख तय करें. विद्यार्थी जिस हिस्से को तैयार मान चुके हैं, उसका अभ्यास करके देखें.

28-29 अक्टूबर चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा. अपनी जरूरत कहने और लंबित निजी काम निपटाने का मन बनेगा. पार्टनर के साथ खरीदारी या पारिवारिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. बजट से बाहर जाने पर बाद में दबाव बढ़ेगा. 31 अक्टूबर के बाद गुरु चौथे भाव में आएगा; घर और रहने की व्यवस्था से जुड़ी योजनाएं आगे महत्वपूर्ण होंगी. शुभ रंग क्रीम और हल्का गुलाबी रखें. शुक्रवार को श्रद्धानुसार शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं.

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

प्रतिभा दिखाने से पहले तैयारी की कमियां दूर करें. राशि स्वामी बुध पांचवें भाव में वक्री होगा. प्रस्तुति, लेखन या किसी प्रोजेक्ट को दोबारा सुधारना पड़ सकता है. इसे पीछे हटना न समझें; पुराने काम का बेहतर संस्करण तैयार करने का अवसर है. नौकरी तलाश रहे हैं तो अपने अनुभव और आवेदन में दी गई जानकारी का मिलान करें.

प्रेम जीवन में पुरानी बातचीत लौट सकती है. किसी संदेश का तुरंत अर्थ निकालने के बजाय सामने वाले से पूछें. सप्ताह के मध्य में खर्च और निजी काम बढ़ सकते हैं. 30-31 अक्टूबर चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा; तब अपना पक्ष रखने का उत्साह बढ़ेगा. गुरु का तीसरे भाव में प्रवेश आगे कौशल और अपने प्रयासों को प्रमुख बनाएगा. शुभ रंग पिस्ता हरा और हल्का नीला हैं. बुधवार को जरूरतमंद विद्यार्थी को लेखन सामग्री दे सकते हैं.

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

घर की व्यवस्था काम के समय पर असर डाल सकती है. चौथे भाव में वक्री बुध घरेलू खरीदारी, मरम्मत या परिवार के किसी पुराने निर्णय की समीक्षा का संकेत देता है. ऑफिस का जरूरी काम घर से करना है तो पहले समय और सुविधा तय करें. नौकरी में किसी समस्या का समाधान खोजने की जिम्मेदारी मिल सकती है.

26-27 अक्टूबर काम और प्रदर्शन प्रमुख रहेंगे. 28-29 अक्टूबर सहयोगियों या परिचितों से मदद मिल सकती है. रिश्ते में यह शिकायत उठ सकती है कि जिम्मेदारी बराबर नहीं बंटी है. खर्च या समय, दोनों पर साफ बात करें. 31 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि छोड़कर दूसरे भाव में जाएगा; उसके बाद परिवार और आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान बढ़ेगा. शुभ रंग मोती जैसा सफेद और हल्का हरा हैं. सोमवार को शिव आराधना और सामर्थ्य अनुसार अन्नदान कर सकते हैं.

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

पुराने संपर्क से बातचीत निकल सकती है, लेकिन तैयारी आपके हिस्से की होगी. तीसरे भाव में वक्री बुध आवेदन, संदेश और प्रस्ताव को फिर देखने का संकेत देता है. पहले किसी काम के लिए संपर्क किया था तो स्थिति पूछ सकते हैं. व्यापार में प्रचार पर खर्च करने से पहले तय करें कि उससे किस ग्राहक तक पहुंचना है.

28-29 अक्टूबर पेशेवर जिम्मेदारी और काम की प्रस्तुति प्रमुख हो सकती है. प्रेम संबंध में अपनी पसंद के साथ साथी की सुविधा भी देखें. परिवार के आयोजन में भूमिका मिल सकती है. 31 अक्टूबर की दोपहर गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेगा; उसके बाद व्यक्तिगत योजनाओं और संबंधों का नया दौर शुरू होने की ज्योतिषीय संभावना बनेगी. तत्काल सफलता का निष्कर्ष न निकालें. शुभ रंग सुनहरा और केसरिया हैं. रविवार को श्रद्धानुसार शिव आराधना या गेहूं का दान करें.

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

पैसों की बातचीत में अस्पष्टता न छोड़ें. राशि स्वामी बुध दूसरे भाव में वक्री होने से भुगतान, हिसाब और परिवार के खर्च की समीक्षा जरूरी हो सकती है. रिपोर्ट या बिल में गलती दिखे तो उसे तुरंत ठीक कराएं. व्यापार में बिक्री और प्राप्त रकम अलग-अलग दर्ज करें. विद्यार्थियों को आवेदन जमा करने से पहले विवरण जांचना चाहिए.

26-27 अक्टूबर साझा पैसों या अधूरी जानकारी के कारण काम धीमा पड़ सकता है. 28-29 अक्टूबर सलाह और मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. रिश्ते में छोटी गलती बार-बार गिनाने से दूरी बढ़ेगी. सप्ताह के अंत में गुरु बारहवें भाव में पहुंचेगा; आगे यात्रा, पढ़ाई या अन्य बड़े खर्चों की तैयारी जरूरी होगी. शुभ रंग जैतूनी हरा और हल्का पीला हैं. बुधवार को जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता कर सकते हैं.

अपना फैसला बदलने से पहले वजह समझें. आपकी राशि में वक्री बुध पुराने विचार, काम की प्रस्तुति और निजी निर्णय पर दोबारा सोचने का संकेत देता है. सहयोगी आपकी बात अलग तरह से समझ सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी और समयसीमा स्पष्ट करें. ग्राहक से किए गए वादे का रिकॉर्ड रखें.

26-27 अक्टूबर संबंधों और साझेदारी की बातचीत प्रमुख होगी. 28-29 अक्टूबर साझा खर्च का हिसाब सामने आ सकता है. प्यार में सभी को खुश रखने की कोशिश आपकी अपनी जरूरत दबा सकती है. सप्ताहांत में गुरु ग्यारहवें भाव में पहुंचेगा; आगे संपर्क, सहयोग और लाभ से जुड़ी योजनाएं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं. शुभ रंग गुलाबी और हल्का नीला हैं. शुक्रवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा और अन्नदान करें.

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

पुराने भुगतान और छिपे हुए खर्च पर नजर रखें. बारहवें भाव में वक्री बुध किसी बिल, बुकिंग या सेवा की शर्त दोबारा देखने की जरूरत दिखाता है. नौकरी में तैयारी का काम ज्यादा और उसका श्रेय कम दिखाई दे सकता है. अपना योगदान संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएं. व्यापारी नए प्रस्ताव की पृष्ठभूमि जांचें.

28-29 अक्टूबर पार्टनर या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत संभव है. आरोप लगाने से पहले पूरी बात सुनें. 30-31 अक्टूबर साझा पैसे या किसी अधूरे विषय पर ध्यान देना पड़ सकता है. गुरु का दशम भाव में प्रवेश आगे करियर और जिम्मेदारी को प्रमुख बनाएगा. शुभ रंग गहरा लाल और भूरा हैं. मंगलवार को शिव आराधना और सामर्थ्य अनुसार दाल का दान कर सकते हैं.

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल

संपर्कों से जानकारी मिलेगी, उसे अवसर में बदलने के लिए खुद पहल करनी होगी. ग्यारहवें भाव में वक्री बुध पुराने सहयोग या कमाई की योजना को फिर चर्चा में ला सकता है. किसी समूह में काम कर रहे हैं तो अपना हिस्सा और भुगतान तय करें. प्रशिक्षण या नया कौशल सीखने में रुचि बढ़ सकती है.

26-27 अक्टूबर पढ़ाई और रचनात्मक काम को समय दें. 28-29 अक्टूबर नियमित जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सप्ताहांत में रिश्तों की बातचीत प्रमुख होगी. राशि स्वामी गुरु 31 अक्टूबर को नौवें भाव में पहुंचेगा; आगे शिक्षा, मार्गदर्शन और यात्रा की योजनाओं को महत्व मिलेगा. शुभ रंग हल्का पीला और जामुनी हैं. गुरुवार को श्रद्धानुसार पूजा और पीले फल का दान करें.

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल

ऑफिस में पुराने काम की समीक्षा हो सकती है. दशम भाव में वक्री बुध रिपोर्ट, जिम्मेदारी और काम के तरीके में संशोधन का संकेत देता है. निर्देश बदल रहे हों तो नई प्राथमिकता लिखित में लें. व्यापार में लागत और लाभ का हिसाब अलग रखें. विद्यार्थी तैयारी को लेकर अत्यधिक कठोर लक्ष्य बनाने से बचें.

परिवार की जरूरतों और काम की समयसीमा में टकराव संभव है. प्रेम संबंध में केवल जिम्मेदारी निभाना पर्याप्त महसूस नहीं होगा; साथ समय बिताने की जरूरत रहेगी. 31 अक्टूबर को गुरु आठवें भाव में पहुंचेगा. उसके बाद साझा संसाधन, देनदारियां और समझौतों की बारीकियां अधिक ध्यान मांगेंगी. शुभ रंग स्लेटी और गहरा नीला हैं. शनिवार को सामर्थ्य अनुसार अन्न या काले तिल का दान कर सकते हैं.

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

पढ़ाई, यात्रा या किसी कोर्स की पुरानी योजना फिर सामने आ सकती है. नौवें भाव में वक्री बुध जानकारी और दस्तावेज की समीक्षा का संकेत देता है. तकनीक अपनाकर काम आसान कर सकते हैं, लेकिन नई सेवा की लागत और उपयोगिता पहले देखें. किसी प्रशिक्षण में नाम लिखाने से पहले उसका पूरा विवरण पढ़ें.

28-29 अक्टूबर घर और परिवार को समय देना पड़ सकता है. 30-31 अक्टूबर पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रेम जीवन प्रमुख होंगे. साथी के साथ साझा रुचि पर समय बिताना अच्छा लग सकता है. गुरु का सातवें भाव में प्रवेश आगे साझेदारी और संबंधों की दिशा को महत्वपूर्ण बनाएगा. शुभ रंग फिरोजी और बैंगनी हैं. शनिवार को श्रद्धानुसार शिव पूजा और अन्नदान करें.

अधूरे आर्थिक या दस्तावेजी मामले पहले सुलझाएं. आठवें भाव में वक्री बुध साझा भुगतान और अस्पष्ट शर्तों की ओर ध्यान दिलाता है. नौकरी में किसी काम का उद्देश्य साफ न हो तो सवाल पूछें. व्यापारी ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार कर सकते हैं. रचनात्मक और सेवा से जुड़े काम में पुराने विचार उपयोगी हो सकते हैं.

26-27 अक्टूबर परिवार के खर्च पर चर्चा संभव है. 28-29 अक्टूबर बातचीत और छोटे काम आगे बढ़ेंगे. सप्ताहांत में घर की जरूरत दिनचर्या बदल सकती है. राशि स्वामी गुरु 31 अक्टूबर को छठे भाव में जाएगा; आगे काम की व्यवस्था, प्रतियोगिता और नियमित जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी. शुभ रंग हल्का पीला और समुद्री हरा हैं. गुरुवार को श्रद्धानुसार पूजा और जरूरतमंद की सहायता करें.

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