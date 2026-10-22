Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDev Uthan Ekadashi 2026: 4 महीने बाद योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, तुलसी विवाह पर जरूर करें ये 1 काम; खुलेंगे भाग्य के द्वार

Dev Uthan Ekadashi 2026: 4 महीने बाद योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, तुलसी विवाह पर जरूर करें ये 1 काम; खुलेंगे भाग्य के द्वार

Dev Uthan Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. जानें तिथि, तुलसी विवाह का शुभ समय और भाग्य वृद्धि के लिए खास उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 22 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

Dev Uthan Ekadashi 2026: आषाढ़ शुक्ल एकादशी (देवशयनी) से क्षीरसागर में योग निद्रा में लीन भगवान श्रीहरि विष्णु पूरे चार महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) के दिन जागते हैं. जगत के पालनहार के जागते ही चतुर्मास का समापन होता है और विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है.

इस पावन अवसर पर तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है. ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तुलसी पूजा के दौरान किया गया एक खास काम जीवन से दुर्भाग्य और आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है.

देवउठनी एकादशी 2026: शुभ तिथि और मुहूर्त

  • एकादशी तिथि प्रारंभ: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार (सुबह 07:15 बजे से)
  • एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर 2026, शनिवार (सुबह 06:31 बजे तक)
  • तुलसी विवाह तिथि: 21 नवंबर 2026, शनिवार (प्रदोष काल)
  • पारण समय (गृहस्थ/स्मार्त): 21 नवंबर को दोपहर 01:11 बजे से दोपहर 03:18 बजे के बीच

4 महीने बाद क्यों जागते हैं भगवान विष्णु?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार करने के बाद थकावट के कारण चार माह तक विश्राम करने का वरदान प्राप्त किया था. इन चार महीनों में सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों की ध्वनि के साथ श्रीहरि को जगाया जाता है, जिसे 'देव प्रबोधन' कहा जाता है.

तुलसी विवाह पर जरूर करें ये 1 काम खुलेंगे भाग्य के द्वार

देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन वैसे तो कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में 'पीले धागे (मौली) और कच्चे दूध का उपाय' सबसे चमत्कारी माना गया है:

तुलसी जी को अर्पित करें कलावा/पीला धागा: तुलसी विवाह के समय एक साफ पीले धागे या हल्दी लगे कलावे में अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए 7 गांठें लगाएं. इसके बाद इसे तुलसी के पौधे के तने पर हल्के हाथों से बांध दें.

शालिग्राम जी और तुलसी पर अर्पित करें कच्चा दूध: पूजा के समय थोड़े से कच्चे दूध में केसर और गंगाजल मिलाकर तुलसी की जड़ में अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें.

मान्यता: ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह (बृहस्पति) मजबूत होता है, वैवाहिक जीवन के क्लेश समाप्त होते हैं और करियर या बिजनेस में लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ने लगता है.

पूजा में इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  • तुलसी जी को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री: तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी और 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें.
  • शाम को जलाएं 11 या 21 घी के दीपक: घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल और तुलसी के क्यारे के पास गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें.
  • चावल का सेवन न करें: एकादशी तिथि पर घर में चावल पकाना और खाना पूर्णतः वर्जित माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Prabodhini Ekadashi Chaturmas 2026 Dev Uthan Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी, भद्रा, राहुकाल और पारण का समय
Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी आज, दोपहर में द्वादशी लगने पर भी न खोलें व्रत, जानें पारण का समय
धर्म
Sharad Purnima 2026: खीर 25 या 26 अक्टूबर की रात रखें? जानें सही तारीख और समय
शरद पूर्णिमा पर खीर कब रखें, 25 या 26 अक्टूबर की रात? जानें सही समय और पंचांग का नियम
धर्म
Ekadashi Paran 2026: आज 2:47 बजे एकादशी खत्म, फिर भी व्रत कल क्यों खोलेंगे?
आज दोपहर 2:47 बजे खत्म होगी एकादशी, फिर भी आज व्रत क्यों नहीं खोल सकते? जानें शास्त्रों का नियम
धर्म
शरद पूर्णिमा 2026: 25 या 26 अक्टूबर? जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय
25 या 26 अक्टूबर, कब है शरद पूर्णिमा? जानें सही तारीख, चंद्रोदय का समय और खीर रखने का मुहूर्त
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
महाराष्ट्र
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
इंडिया
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
क्रिकेट
Watch: बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म
'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई बिहार पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई बिहार पुलिस
Home Tips
Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget