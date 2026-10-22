नवंबर का महीना शुरू होने से पहले ही देश के राजनीतिक कैलेंडर पर कुछ तारीखें गहरे रंग में दर्ज हो चुकी हैं. 1 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी दलों का एक बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है.

इसके ठीक बाद 12 नवंबर को 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जनता के सामने आ जाएगी. प्रशासनिक पन्नों पर नाम जोड़ने और घटाने की यह हलचल अभी शुरू ही होगी कि आसमान में ग्रहों की चाल भी एक नया मोड़ ले लेगी.

16 नवंबर को स्वतंत्र भारत की कुंडली में एक बेहद संवेदनशील स्थिति बनेगी और फिर 26 नवंबर से देश के वर्षफल की दशा बदल जाएगी.

ऐसे में यह सवाल मौजूं हो जाता है कि क्या आने वाले दिनों की लड़ाई सिर्फ SIR और चुनाव आयोग के इर्द-गिर्द सिमटी रहेगी या फिर जनता का अंदरूनी मानस पूरी सियासी पटकथा को नए सिरे से लिखेगा.

सड़क से लेकर अदालत तक विपक्ष फिलहाल किसी भी मोर्चे पर कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं दिखता.

1 नवंबर की रैली के लिए दिल्ली पुलिस की हरी झंडी मिल चुकी है और छात्र संगठनों से लेकर नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी इस मुहिम से जोड़ने की कोशिशें जारी हैं. मगर यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि नवंबर की पूरी राजनीति का फैसला केवल रामलीला मैदान के भाषणों से हो जाएगा.

असल कहानी इस शक्ति-प्रदर्शन के बाद शुरू होने वाले प्रशासनिक और कानूनी दांव-पेंचों से तय होगी. चुनाव आयोग के तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिसके बाद 11 दिसंबर तक दावों और आपत्तियों का दौर चलेगा.

इसका सीधा मतलब यह है कि महीने की शुरुआत में जो टकराव सड़कों और मंचों पर दिखेगा, वह दूसरे हफ्ते तक पहुंचते-पहुंचते कागजातों, आंकड़ों और कानूनी दलीलों की मेज पर आ जाएगा. दिलचस्प यह है कि मेदिनी ज्योतिष के पन्ने भी नवंबर के इसी हिस्से को सबसे ज्यादा संवेदनशील बता रहे हैं.

स्वतंत्र भारत की कुंडली में अचानक क्यों बढ़ गया जनता का ताप

15 अगस्त 1947 की आधी रात नई दिल्ली, भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है. इस लग्न चक्र में सिंह राशि चौथे भाव में पड़ती है और कुंभ राशि ठीक सामने दसवें भाव में स्थित होती है.

अगर इसे बिना किसी उलझाव के समझें तो चौथा भाव देश के अंदरूनी हालात, आम जनता के मिजाज, राज्यों के रुख और सामाजिक शांति का केंद्र होता है. वहीं दसवां भाव सीधे तौर पर सत्ता, सरकार के कामकाज और हुकूमत की साख से ताल्लुक रखता है.

नवंबर के मध्य में ग्रहों का सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं दोनों भावों पर एक साथ बनने जा रहा है, जो इसे किसी सामान्य राजनीतिक उठापटक से अलग बनाता है.

12 नवंबर की रात जब मंगल अपनी चाल बदलकर सिंह राशि में दाखिल होंगे, तो वहां देवगुरु बृहस्पति और केतु पहले से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे होंगे. इसका अर्थ यह हुआ कि कुंडली का वह कोना अचानक कई बड़े ग्रहों की ऊर्जा से भर जाएगा जो सीधे तौर पर आम नागरिक और घरेलू परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है.

संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में किसी भी राजनीतिक मुद्दे का भविष्य इस बात पर टिकेगा कि आम जनता उसे कितनी गंभीरता से लेती है.

रामलीला मैदान के मंच पर कितनी कुर्सियां भरीं और कितने नारे लगे, यह एक दिन की सुर्खी बनकर रह सकता है. असली कसौटी यह होगी कि क्या उसके दो हफ्ते बाद भी वही आवाज दिल्ली की सीमाओं को पार कर राज्यों के कस्बों और चौपालों तक गूंज रही है.

क्या वोटर लिस्ट से जुड़े तकनीकी सवालों को आम मतदाता अपने अधिकार की लड़ाई मान रहा है. आने वाले दिनों की ग्रह स्थिति सत्ता और विपक्ष दोनों को इसी जनता की अदालत में खड़ा करती दिखती है.

जब कागजों की लड़ाई पर बदलेगी बुध और शुक्र की चाल

12 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के सार्वजनिक होने के ठीक अगले दिन 13 नवंबर को संवाद और आंकड़ों के कारक बुध की उल्टी चाल समाप्त हो जाएगी. इसके चौबीस घंटे बाद यानी 14 नवंबर को शुक्र भी अपनी सीधी चाल चलने लगेंगे. पारंपरिक ज्योतिष में बुध का सीधा संबंध दस्तावेजों, सूचियों, आंकड़ों और आधिकारिक संवाद से माना जाता है.

सरल शब्दों में इसका निहितार्थ यह है कि महीने के पहले पखवाड़े में जिस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप, बयानों का शोर और दावों का धुंधलका बना रहेगा, महीने के दूसरे हिस्से में उसके वास्तविक तथ्य और रिकॉर्ड ज्यादा स्पष्टता के साथ सामने आने लगेंगे.

यह स्थिति किसी एक राजनीतिक दल के दावे पर मुहर नहीं लगाती, लेकिन घटनाक्रम की टाइमिंग बेहद मानीखेज है. एक तरफ ड्राफ्ट सूची का आना, दूसरी तरफ संचार के ग्रह का सीधा होना और उसके तुरंत बाद वह तारीख आना जो इस पूरे महीने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है.

16 नवंबर की वो तारीख जब आमने-सामने होंगे दो बड़े ग्रह

16 नवंबर को गुरु और मंगल सिंह राशि में एक-दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे और उसी दिन दोनों की युति भी बनेगी. केतु पहले से उसी दायरे में बैठा होगा और ठीक सामने कुंभ राशि से राहु की दृष्टि इस समीकरण पर पड़ रही होगी. इसी दिन शाम को सूर्य भी अपनी राशि बदलकर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे.

इसका अर्थ यह है कि भारत की कुंडली में एक तरफ जनता और देश के अंदरूनी मिजाज का घर पूरी तरह सक्रिय होगा, तो दूसरी तरफ शासन और सत्ता से जुड़ा पक्ष भी पूरी ताकत से सामने खड़ा रहेगा.

इसलिए 16 नवंबर के आसपास के घटनाक्रम को केवल विपक्ष के विरोध या सरकार के आधिकारिक जवाब तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता.

सबसे अहम कड़ी होगी जनता की अपनी प्रतिक्रिया. सरकार के किसी कदम को आम नागरिक किस तरह लेता है, विपक्ष के तेवर जमीन पर कितना असर छोड़ते हैं और क्या राष्ट्रीय राजधानी का यह सियासी बखेड़ा आम आदमी की रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ पाता है, असली परीक्षा इसी की होनी है.

मंगल और राहु की सीधी भिड़ंत

इस पूरी तस्वीर को एक और बात बेहद संवेदनशील बना देती है. भारत की कुंडली में सितंबर 2025 से मंगल की महादशा चल रही है और उसके भीतर फरवरी 2026 से राहु की अंतर्दशा का प्रभाव बना हुआ है. यानी नवंबर 2026 के इस पूरे दौर का मुख्य नियंत्रक समय मंगल-राहु का ही है.

अब 16 नवंबर के गोचर को ध्यान से देखें तो जिस मंगल का मुख्य कालखंड चल रहा है, वह सीधे जनता और आंतरिक असंतोष के भाव में पहुंच रहा है. वहीं दूसरी तरफ अंतर्दशा का स्वामी राहु सरकार और सत्ता के दसवें भाव में बैठकर उसके ठीक सामने खड़ा होगा.

यही वजह है कि जानकार इसे सामान्य ग्रह चाल मानने से परहेज कर रहे हैं. यह किसी बड़े संकट की घोषणा नहीं है, बल्कि इस बात का खुला इशारा है कि जनता की अपेक्षाओं और शासन के फैसलों के बीच एक तीखा खिंचाव देखने को मिल सकता है. बयानों की धार तेज होगी और दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी बात को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे.

इस गहमागहमी के बीच किसी ऐसे तीसरे अप्रत्याशित मुद्दे के उभरने की संभावना भी बनी रहेगी जो फिलहाल किसी के एजेंडे में नहीं है.

2026 के वर्षफल ने कैसे बढ़ा दी 16 नवंबर की अहमियत

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू वर्षफल से जुड़ा है. भारत की वर्ष 2026 की वर्षफल कुंडली में भी सिंह लग्न ही उदित हो रहा है. 16 नवंबर को जब गुरु, मंगल और केतु का यह त्रिग्रही जमावड़ा बनेगा, तो वह इसी सिंह राशि के शुरुआती हिस्से में घटित होगा.

इसका मतलब यह हुआ कि यह ग्रह योग सिर्फ भारत की बुनियादी जन्म कुंडली के जनता वाले भाव को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि इस पूरे साल की वार्षिक दिशा तय करने वाले लग्न को भी सीधे सक्रिय कर रहा है.

मेदिनी ज्योतिष में वर्षफल का लग्न उस पूरे साल के राष्ट्रीय मिजाज और मुख्य घटनाओं की दिशा तय करने वाला आईना माना जाता है. जब उसी केंद्र बिंदु पर इतने बड़े और आक्रामक ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं, तो उस दौरान घटने वाले वाकये साधारण नहीं रह जाते. यही वजह है कि 13 से 19 नवंबर के बीच का समय राजनीतिक विश्लेषकों के लिए सबसे ज्यादा गौर करने लायक होगा.

उस दौरान जो सियासी नैरेटिव रफ्तार पकड़ेगा, वह आने वाले कई महीनों की राजनीति की दशा और दिशा तय कर सकता है.

जब गुरु की भूमिका बड़े मुद्दों को देगी नया विस्तार

वर्षफल 2026 में एक और बारीकी छिपी है. इस साल का मुंथा पंचम भाव में स्थित है, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं. इसके साथ ही 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक के समय में वर्षफल के भीतर गुरु की ही अवधि प्रभावी है. 16 नवंबर को यही गुरु मंगल के साथ मिलकर वर्षफल के लग्न पर आ बैठेंगे. यानी नवंबर के पहले पच्चीस दिनों में गुरु का प्रभाव कई स्तरों पर एक साथ गहरा रहा है.

ज्योतिषीय नियमों के अनुसार गुरु किसी भी बात, विवाद या मुद्दे को संकुचित नहीं रहने देते, बल्कि उसे बड़ा फलक और व्यापक विस्तार देते हैं. इसका सीधा राजनीतिक संकेत यह है कि नवंबर के मध्य में कोई स्थानीय या तकनीकी विवाद अपनी सीमाओं को तोड़कर एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श में बदल सकता है. वह मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट का ही होगा या उसमें युवाओं, रोजगार या प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े सवाल भी जुड़ जाएंगे, यह आने वाले दिनों का घटनाक्रम तय करेगा.

क्या इस बार जनता का दबाव सत्ता के समीकरणों पर भारी पड़ेगा

स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली की एक और आंतरिक स्थिति इस समय को बेहद विचारणीय बनाती है. कुंडली में जनता और आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला चौथा भाव काफी मजबूत स्थिति में है, जबकि सत्ता और शासन से जुड़ा दसवां भाव तुलनात्मक रूप से ज्यादा जवाबदेही और दबाव की स्थिति दिखा रहा है.

इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि कोई सत्ता पक्ष अचानक कमजोर हो जाएगा या विपक्ष को कोई जादुई ताकत मिल जाएगी. इस तरह की गणनाओं से चुनावी जीत-हार के सीधे नतीजे नहीं निकाले जा सकते. लेकिन इतना तय है कि जनता के मिजाज और उसकी प्रतिक्रिया को हल्के में लेना किसी भी सियासी खेमे के लिए आसान नहीं होगा. इसीलिए 1 नवंबर की रैली को भी सिर्फ मैदान में जुटी भीड़ की गिनती से नहीं, बल्कि उसके बाद जनता में पैदा होने वाले असर से मापा जाना चाहिए.

विपक्षी कुनबे के सामने खड़ी होंगी अपनी ही अंतर्विरोधों की दीवारें

यह ग्रह चाल विपक्ष के लिए भी कोई आसान रास्ता नहीं बनाती. भारत के वर्षफल चार्ट में सहयोगियों के बीच मतभेद, आंतरिक अविश्वास और कानूनी पेचीदगियों के संकेत भी स्पष्ट रूप से दर्ज हैं. राजनीतिक जमीन पर भी यह किसी से छिपा नहीं है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक जरूरतें और प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं.

दिल्ली के एक मंच पर खड़े होकर हाथ मिला लेना आसान हो सकता है, लेकिन उस मंच से उतरकर राज्यों की अपनी-अपनी सियासत में उसी एकजुटता को बनाए रखना सबसे टेढ़ी खीर साबित होता है. नवंबर में विपक्ष का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि क्या एक साझा मुद्दा वास्तव में एक साझा और टिकाऊ रणनीति बन पाता है.

अगर अलग-अलग क्षत्रप अपने राज्य के नफे-नुकसान के हिसाब से अलग रास्ते तलाशने लगे, तो एक बड़ी रैली के बाद भी आंदोलन की धार बहुत जल्द कुंद पड़ सकती है.

26 नवंबर से शुरू होगी शनि की सख्त अदालत

नवंबर की दूसरी सबसे निर्णायक तारीख 26 नवंबर है. भारत के वर्षफल में 9 अक्टूबर से चली आ रही गुरु की अवधि इसी दिन समाप्त हो जाएगी और इसके तुरंत बाद शनि की अवधि का आरंभ होगा, जो जनवरी 2027 के आखिर तक चलेगी. देश की मुख्य महादशा तो मंगल-राहु की ही रहेगी, लेकिन वर्षफल के स्तर पर यह बदलाव एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

शनि की अवधि का अर्थ किसी तबाही से नहीं होता, बल्कि यह दौर कड़े इम्तिहान, जांच-पड़ताल, संस्थागत जवाबदेही और दावों की असलियत परखने का होता है. उस पर से शनि पूरे नवंबर वक्री चाल में रहेंगे और 11 दिसंबर के बाद ही मार्गी होंगे. इसका साफ मतलब है कि 26 नवंबर के बाद बड़े-बड़े राजनीतिक दावों और नारों का असर कम होने लगेगा और जमीन पर यह परखा जाएगा कि किसके आरोपों में कितना दम था.

जो दस्तावेज अदालत में पेश किए गए वे कितने टिके, जो गठबंधन मंच पर दिखा वह अंदरूनी खींचतान को कितना झेल पाया और जो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी जड़ें जनता के बीच कितनी गहरी जम पाईं.

नारों का शोर या जनता का सरोकार, नवंबर किसकी परीक्षा लेगा

पूरे महीने के घटनाक्रम को तीन साफ हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है. 1 से 11 नवंबर का वक्त विपक्ष के सड़क पर उतरने और माहौल को गरमाने की कोशिशों का होगा.

12 से 19 नवंबर का दौर इस पूरे महीने की सबसे संवेदनशील धुरी साबित होगा, जहां ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ मंगल का राशि परिवर्तन होगा, बुध-शुक्र सीधे चलेंगे और 16 नवंबर को गुरु-मंगल की युति से जनता और सत्ता के दोनों छोर एक साथ सक्रिय हो उठेंगे.

इसके बाद 26 नवंबर से शुरू होने वाला तीसरा चरण हर दावे और हर मोर्चे को शनि की कठोर कसौटी पर परखेगा.

इसलिए नवंबर की यह सियासी लड़ाई केवल बड़े नेताओं की आपसी जंग नहीं है. यह उस सवाल की तलाश है कि कौन सा मुद्दा दिल्ली के कमरों से निकलकर वास्तव में आम नागरिक के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना पाता है.

1 नवंबर की रैली इस सवाल की शुरुआत करेगी, 12 नवंबर की प्रशासनिक सूची इसे जमीन पर उतारेगी, 16 नवंबर का ग्रह संयोग माहौल की तपिश बढ़ाएगा और 26 नवंबर के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस पूरी लड़ाई में सिर्फ शोर था या कोई ठोस सियासी बदलाव की जमीन तैयार हुई है.

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