आज का राशिफल 23 अक्टूबर 2026: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की कृपा से तुला-वृषभ के व्यापार में बड़ा उछाल, वृश्चिक और कर्क बरतें ये सावधानी

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम पाने और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने का रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और व्यापारियों को काम जल्दबाजी में निपटाने के चक्कर में गलतियों से बचना चाहिए. पुराने खर्चों की समीक्षा करने से बचत के नए रास्ते मिलेंगे, लेकिन किसी परिचित को उधार देने से पहले अपनी स्थिति का सही आकलन कर लें. परिवार में आपसी अपनापन बना रहेगा, हालांकि छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने के लिए नियमित व्यायाम और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में उत्साह और अपनापन गहराएगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.