आज का राशिफल 23 अक्टूबर 2026: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की कृपा से तुला-वृषभ के व्यापार में बड़ा उछाल, वृश्चिक और कर्क बरतें ये सावधानी

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम पाने और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने का रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और व्यापारियों को काम जल्दबाजी में निपटाने के चक्कर में गलतियों से बचना चाहिए. पुराने खर्चों की समीक्षा करने से बचत के नए रास्ते मिलेंगे, लेकिन किसी परिचित को उधार देने से पहले अपनी स्थिति का सही आकलन कर लें. परिवार में आपसी अपनापन बना रहेगा, हालांकि छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने के लिए नियमित व्यायाम और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में उत्साह और अपनापन गहराएगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज नौकरी और कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने का भरपूर लाभ मिलेगा. पुराने संपर्क किसी नए अवसर का मार्ग खोलेंगे और महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपकी व्यावहारिक सलाह काम आएगी. घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और किसी आकर्षक योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी नियम-शर्तें जांच लें. परिवार के सदस्यों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा, बशर्ते अपनी जिद को रिश्तों के बीच न आने दें. देर रात तक जागने और भोजन में अनियमितता से बचें. प्रेम जीवन में भरोसा और भावनात्मक सुरक्षा मजबूत होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पर्पल है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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मिथुन राशि के लेखन, संचार, मार्केटिंग और तकनीक से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नए विचारों पर काम करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. बैठकों में आपकी बातों को विशेष महत्व दिया जाएगा, लेकिन एक साथ कई काम शुरू करने से बचें और प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. ऑनलाइन खर्च और अनावश्यक सदस्यताओं पर नजर रखें ताकि बजट न बिगड़े; आय के नए विचारों को व्यावहारिक बनाकर ही लागू करें. परिवार में आपकी संवाद कुशलता से माहौल शांत व सुखद रहेगा. स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों व सिर में थकान हो सकती है, बीच-बीच में ब्रेक लें. लव लाइफ में खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्का हरा है. पक्षियों के लिए पानी रखें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में धैर्य और जिम्मेदारी से काम लेना उनकी स्थिति को मजबूत बनाएगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा और घर से काम करने वाले जातक समय प्रबंधन पर ध्यान दें. घरेलू जरूरतों या परिवार से जुड़े मामलों पर खर्च हो सकता है; संपत्ति संबंधी चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन दस्तावेजों की जांच के बिना अंतिम निर्णय न लें. पारिवारिक सहयोग और आपकी समझदारी से घर की पुरानी समस्याएं हल होंगी, हालांकि पुरानी नकारात्मक बातों को याद न करें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए हल्का भोजन लें और समय पर सोएं. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग क्रीम है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों की मेहनत आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी. टीम का नेतृत्व करने या नई जिम्मेदारी संभालने के अवसर मिलेंगे, हालांकि अत्यधिक प्रशंसा की उम्मीद में खुद को निराश न करें और कारोबारियों को रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए. दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए फिजूलखर्ची से बचें और योजनाबद्ध बचत पर ध्यान दें. परिवार में अपनी बात मनवाने की जिद न करें और दूसरों के योगदान का भी आदर करें. व्यस्तता के बीच संतुलित भोजन और नियमित नींद लें ताकि शारीरिक थकान हावी न हो. प्रेम संबंधों में साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से मिठास बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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कन्या राशि वालों की बारीकियों पर ध्यान देने की आदत और व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यालय के जटिल दस्तावेजों व लंबित कार्यों को समय पर पूरा कराएगी. कारोबारियों को पुरानी योजनाओं की समीक्षा करके सुधार करने का मौका मिलेगा. पुराने भुगतान या बकाए को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर भी खरीदारी में गुणवत्ता और जरूरत को प्राथमिकता दें. परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा, बशर्ते हर काम में परफेक्शन खोजने के चक्कर में तनाव न लें और दूसरों की कमियों पर ध्यान न दें. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें और गहरी सांस का अभ्यास करें. प्रेम संबंधों में आलोचना के बजाय सराहना का भाव रखें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग चारकोल ग्रे है. कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें.
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तुला राशि के साझेदारी, ग्राहक संपर्क और टीमवर्क से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे. बातचीत के जरिए पुराने व्यावसायिक मतभेद सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन पेशेवर संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. वस्त्र, पहनावे या व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए खरीदारी से पहले बजट तय करें और किसी आर्थिक साझेदारी से पहले शर्तें स्पष्ट रखें. परिवार में विनम्रता से बात रखने से माहौल सुखद रहेगा, हालांकि दूसरों को खुश करने में अपनी प्राथमिकताओं की उपेक्षा न करें. मानसिक शांति के लिए हल्का व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में आपसी सम्मान बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग वेलवेट रेड है. मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों की एकाग्रता और दृढ़ इच्छाशक्ति आज कार्यक्षेत्र की किसी जटिल समस्या का समाधान निकालने में मदद करेगी. शोध, तकनीक और प्रबंधन से जुड़े लोग प्रगति करेंगे; कारोबारियों को नए समझौतों की शर्तें बारीकी से पढ़नी चाहिए और गोपनीय जानकारियां सुरक्षित रखनी चाहिए. अचानक आने वाले खर्चों के लिए फंड अलग रखें और आकर्षक निवेश प्रस्तावों पर तुरंत भरोसा न करें. घर का कोई लंबित काम आगे बढ़ेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों पर बेवजह संदेह करने से बचें. मानसिक दबाव कम करने के लिए नियमित टहलें और शांत वातावरण में समय बिताएं. लव लाइफ में ईमानदार बातचीत से भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं.
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धनु राशि के शिक्षा, यात्रा और नए संपर्कों से जुड़े जातकों को आज नई संभावनाएं तलाशने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी, हालांकि समय प्रबंधन में लापरवाही न बरतें और अपनी क्षमता से अधिक काम न लें. यात्रा, शिक्षा या घरेलू जरूरतों पर खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बिना योजना के बड़ी खरीदारी से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी; उत्साह में आकर ऐसी कोई जिम्मेदारी न लें जिसे निभाना कठिन हो. सक्रिय दिनचर्या के बीच खानपान और विश्राम का ध्यान रखें. पार्टनर के साथ छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गेरुआ है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
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मकर राशि वालों का अनुशासन और भरोसेमंद व्यवहार आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का ध्यान खींचेगा. लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दें और कारोबारी समय व संसाधनों के प्रबंधन को प्राथमिकता दें. बजट और बचत पर ध्यान देने से आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी; पुराने भुगतान व्यवस्थित करने के लिए दिन अनुकूल है, अनावश्यक कर्ज लेने से बचें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएं और काम के दबाव का चिड़चिड़ापन घर पर न निकालें. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा चलें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय निकालें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग स्लेटी है. काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि वालों की मौलिक सोच और रचनात्मकता आज तकनीक व डिजिटल कार्यों में नए रास्ते खोलेगी. टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन समाधान निकलेंगे; व्यापारी नई योजना लागू करने से पहले उसकी व्यावहारिकता जांच लें. तकनीकी उपकरणों या व्यक्तिगत रुचियों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट में बचत के लिए जगह रखें और बिना जानकारी के निवेश न करें. परिवार में नए विचारों से समस्याएं सुलझेंगी, लेकिन किसी योजना में बदलाव होने पर शांति बनाए रखें. मानसिक ताजगी के लिए डिजिटल उपकरणों से ब्रेक लें और वॉक करें. प्रेम संबंधों में दोस्ताना भाव और खुलापन बना रहेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग नीला है. जरूरतमंद को स्टेशनरी दान करें.
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मीन राशि के रचनात्मक, कला, लेखन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपने कौशल को निखारने का शानदार अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर सहयोगियों के सुझाव मददगार साबित होंगे, हालांकि काम की समयसीमा का ध्यान रखें और लापरवाही से बचें. घरेलू या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधार देने या नई योजना में पूंजी लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और किसी करीबी से प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन भावुक होकर तुरंत राय न बनाएं. मन को शांत रखने के लिए नियमित भोजन और पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्वक समय बिताने से निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग समुद्री हरा है. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.