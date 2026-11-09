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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Margi 2026: अब नहीं अटकेंगे काम! बुध की सीधी चाल से करियर और कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

Budh Margi 2026: अब नहीं अटकेंगे काम! बुध की सीधी चाल से करियर और कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

Budh Margi 2026: 13 नवंबर 2026 को बुध का मार्गी होना कामकाजी जिंदगी में ठहराव को गति देगा. जानिए करियर, क्लाइंट बातचीत और प्रमुख राशियों पर इसका जमीनी असर.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 09 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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Budh Margi 2026: ऑफिस में लगातार एक के बाद एक मेल ड्राफ्ट करना और फिर किसी न किसी हिचकिचाहट में रोक देना, क्लाइंट मीटिंग में बात बनते-बनते अटक जाना या रोज़मर्रा के टू-डू टास्क में बेवजह उलझन महसूस होना अगर पिछले कुछ हफ्तों से आपका दिन भी ऐसे ही बीत रहा है, तो यह सिर्फ काम का दबाव नहीं है.

वैदिक ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो जब संवाद और बुद्धि के प्रतिनिधि ग्रह 'बुध' वक्री होते हैं, तो अक्सर तर्क, बातचीत और फैसलों की लय बिगड़ जाती है.

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13 नवंबर 2026 को बुध तुला राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. यानी अब उनकी चाल सीधी और सामान्य हो जाएगी. तुला संतुलन, साझेदारी और तालमेल की राशि है. इसलिए जब बुध यहाँ अपनी सीधी दिशा पकड़ते हैं, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे बात करने के तौर-तरीके, फैसले लेने की क्षमता और कामकाजी लेन-देन पर दिखाई देता है.

वर्कप्लेस और बिजनेस में क्या फर्क महसूस होगा?

बातचीत की रुकावटें खत्म होंगी: किसी प्रोजेक्ट पर टीम के बीच चल रही गलतफहमियां अब बातचीत से सुलझ सकेंगी. क्लाइंट्स के साथ रेट नेगोशिएशन हो या सीनियर मैनेजमेंट के सामने कोई नया प्रपोजल रखना हो, आपके शब्द सही मायने में सुने और समझे जाएंगे.

अटके हुए काम पटरी पर लौटेंगे: कई बार फाइलें सबमिट होने के बाद सिर्फ एक साइन या अप्रूवल के इंतजार में हफ्तों फंसी रह जाती हैं. मार्गी बुध उस प्रशासनिक सुस्ती को तोड़ते हैं. पेंडिंग इनवॉइस, ईमेल और रुके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स आगे बढ़ेंगे.

निर्णय लेने में स्पष्टता: नौकरी बदलने को लेकर मन में चल रहा संशय या नए बिजनेस वेंचर में निवेश का डर अब कम होगा. दिमाग में बना हुआ कोहरा छंटेगा और आप नफा-नुकसान का हिसाब ज्यादा तार्किक तरीके से लगा पाएंगे.

टेक्नोलॉजी, मीडिया और फाइनेंस को रफ्तार: जो प्रोफेशनल्स डेटा, कोडिंग, कंटेंट, एकाउंट्स या पब्लिक रिलेशंस से जुड़े हैं, उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में सहजता महसूस होगी. तकनीकी गड़बड़ियों और कम्युनिकेशन गैप में कमी आएगी.

किन राशियों के लिए खुलेंगे नए मौके?

मेष: ऑफिस की राजनीति या सहकर्मियों से टकराव से राहत मिलेगी. अगर आप शांत रहकर काम पर फोकस करेंगे, तो आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

कन्या: आपके अपने राशि स्वामी मार्गी हो रहे हैं. काम का जो ढांचा पिछले दिनों अस्त-व्यस्त हो गया था, उसे दोबारा व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. पुराने ग्राहकों से नया काम मिलने के योग हैं.

तुला: बुध का मार्गी गोचर सीधे आपकी राशि में हो रहा है. मानसिक तनाव कम होगा, आपकी बातों में वजन लौटेगा और पर्सनल ब्रांडिंग मजबूत होगी.

कुंभ: करियर को लेकर जो भ्रम बना हुआ था, वह दूर होगा. नए संपर्कों और पुराने मेंटर्स से मिलने वाला फीडबैक आपको लंबे समय का रास्ता दिखाएगा.

किसी भी ग्रह के मार्गी होने का मतलब यह कतई नहीं है कि सब कुछ अपने-आप ठीक हो जाएगा. यह एक ऐसा समय है जब आपको अपनी इनबॉक्स की सफाई करनी चाहिए, पुरानी फॉलो-अप लिस्ट उठानी चाहिए और उन बातचीत को दोबारा शुरू करना चाहिए जो बीच में छूट गई थीं. सही दिशा में उठाया गया एक तार्किक कदम आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 09 Nov 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Business Growth Career Astrology Budh Margi 2026
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