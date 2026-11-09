Budh Margi 2026: अब नहीं अटकेंगे काम! बुध की सीधी चाल से करियर और कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

Budh Margi 2026: ऑफिस में लगातार एक के बाद एक मेल ड्राफ्ट करना और फिर किसी न किसी हिचकिचाहट में रोक देना, क्लाइंट मीटिंग में बात बनते-बनते अटक जाना या रोज़मर्रा के टू-डू टास्क में बेवजह उलझन महसूस होना अगर पिछले कुछ हफ्तों से आपका दिन भी ऐसे ही बीत रहा है, तो यह सिर्फ काम का दबाव नहीं है.

वैदिक ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो जब संवाद और बुद्धि के प्रतिनिधि ग्रह 'बुध' वक्री होते हैं, तो अक्सर तर्क, बातचीत और फैसलों की लय बिगड़ जाती है.

13 नवंबर 2026 को बुध तुला राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. यानी अब उनकी चाल सीधी और सामान्य हो जाएगी. तुला संतुलन, साझेदारी और तालमेल की राशि है. इसलिए जब बुध यहाँ अपनी सीधी दिशा पकड़ते हैं, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे बात करने के तौर-तरीके, फैसले लेने की क्षमता और कामकाजी लेन-देन पर दिखाई देता है.

वर्कप्लेस और बिजनेस में क्या फर्क महसूस होगा?

बातचीत की रुकावटें खत्म होंगी: किसी प्रोजेक्ट पर टीम के बीच चल रही गलतफहमियां अब बातचीत से सुलझ सकेंगी. क्लाइंट्स के साथ रेट नेगोशिएशन हो या सीनियर मैनेजमेंट के सामने कोई नया प्रपोजल रखना हो, आपके शब्द सही मायने में सुने और समझे जाएंगे.

अटके हुए काम पटरी पर लौटेंगे: कई बार फाइलें सबमिट होने के बाद सिर्फ एक साइन या अप्रूवल के इंतजार में हफ्तों फंसी रह जाती हैं. मार्गी बुध उस प्रशासनिक सुस्ती को तोड़ते हैं. पेंडिंग इनवॉइस, ईमेल और रुके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स आगे बढ़ेंगे.

निर्णय लेने में स्पष्टता: नौकरी बदलने को लेकर मन में चल रहा संशय या नए बिजनेस वेंचर में निवेश का डर अब कम होगा. दिमाग में बना हुआ कोहरा छंटेगा और आप नफा-नुकसान का हिसाब ज्यादा तार्किक तरीके से लगा पाएंगे.

टेक्नोलॉजी, मीडिया और फाइनेंस को रफ्तार: जो प्रोफेशनल्स डेटा, कोडिंग, कंटेंट, एकाउंट्स या पब्लिक रिलेशंस से जुड़े हैं, उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में सहजता महसूस होगी. तकनीकी गड़बड़ियों और कम्युनिकेशन गैप में कमी आएगी.

किन राशियों के लिए खुलेंगे नए मौके?

मेष: ऑफिस की राजनीति या सहकर्मियों से टकराव से राहत मिलेगी. अगर आप शांत रहकर काम पर फोकस करेंगे, तो आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

कन्या: आपके अपने राशि स्वामी मार्गी हो रहे हैं. काम का जो ढांचा पिछले दिनों अस्त-व्यस्त हो गया था, उसे दोबारा व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. पुराने ग्राहकों से नया काम मिलने के योग हैं.

तुला: बुध का मार्गी गोचर सीधे आपकी राशि में हो रहा है. मानसिक तनाव कम होगा, आपकी बातों में वजन लौटेगा और पर्सनल ब्रांडिंग मजबूत होगी.

कुंभ: करियर को लेकर जो भ्रम बना हुआ था, वह दूर होगा. नए संपर्कों और पुराने मेंटर्स से मिलने वाला फीडबैक आपको लंबे समय का रास्ता दिखाएगा.

किसी भी ग्रह के मार्गी होने का मतलब यह कतई नहीं है कि सब कुछ अपने-आप ठीक हो जाएगा. यह एक ऐसा समय है जब आपको अपनी इनबॉक्स की सफाई करनी चाहिए, पुरानी फॉलो-अप लिस्ट उठानी चाहिए और उन बातचीत को दोबारा शुरू करना चाहिए जो बीच में छूट गई थीं. सही दिशा में उठाया गया एक तार्किक कदम आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकता है.

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