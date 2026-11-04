मूलांक 1: दफ्तर में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और कोई बड़ा काम सौंपा जा सकता है. पैसों के मामले में दिन अच्छा है, बस थोड़ा समय खुद को आराम देने के लिए भी निकालें.