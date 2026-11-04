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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रAnk Rashifal 4 November 2026: 4 नवंबर को इन मूलांक वालों को मिलेंगे नए मौके

Ank Rashifal 4 November 2026: 4 नवंबर को इन मूलांक वालों को मिलेंगे नए मौके

Ank Rashifal 4 November 2026: 4 नवंबर को किन मूलांक वालों के अटके काम बनेंगे और किन्हें संभलकर रहना होगा? पढ़िए मूलांक 1 से 9 तक का संपूर्ण और संक्षिप्त अंक ज्योतिष.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 04 Nov 2026 07:29 AM (IST)
Ank Rashifal 4 November 2026: 4 नवंबर को किन मूलांक वालों के अटके काम बनेंगे और किन्हें संभलकर रहना होगा? पढ़िए मूलांक 1 से 9 तक का संपूर्ण और संक्षिप्त अंक ज्योतिष.

अंक राशिफल 4 नवंबर 2026

1/9
मूलांक 1: दफ्तर में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और कोई बड़ा काम सौंपा जा सकता है. पैसों के मामले में दिन अच्छा है, बस थोड़ा समय खुद को आराम देने के लिए भी निकालें.
मूलांक 1: दफ्तर में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और कोई बड़ा काम सौंपा जा सकता है. पैसों के मामले में दिन अच्छा है, बस थोड़ा समय खुद को आराम देने के लिए भी निकालें.
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मूलांक 2: टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो पुराने अटके काम आसानी से निपट जाएंगे. बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने से बचें और घर-परिवार में सुकून भरा वक्त बिताएं.
मूलांक 2: टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो पुराने अटके काम आसानी से निपट जाएंगे. बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने से बचें और घर-परिवार में सुकून भरा वक्त बिताएं.
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मूलांक 3: कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी की कद्र होगी और आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे. घर में कोई अच्छी खबर खुशी लाएगी, अपनी सेहत और खानपान का भी ख्याल रखें.
मूलांक 3: कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी की कद्र होगी और आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे. घर में कोई अच्छी खबर खुशी लाएगी, अपनी सेहत और खानपान का भी ख्याल रखें.
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मूलांक 4: काम का दबाव थोड़ा रह सकता है, इसलिए धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें. बजट देखकर ही हाथ खोलें और अपनों के साथ छोटी बातों पर उलझने से बचें.
मूलांक 4: काम का दबाव थोड़ा रह सकता है, इसलिए धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें. बजट देखकर ही हाथ खोलें और अपनों के साथ छोटी बातों पर उलझने से बचें.
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मूलांक 5: अपनी बातचीत के हुनर से आप बिगड़े काम भी आसानी से बना लेंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और किसी गलतफहमी को सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है.
मूलांक 5: अपनी बातचीत के हुनर से आप बिगड़े काम भी आसानी से बना लेंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और किसी गलतफहमी को सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है.
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मूलांक 6: काम में आपकी क्रिएटिव सोच सराही जाएगी और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. परिवार और साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, बस दिखावे के खर्चों पर थोड़ा अंकुश रखें.
मूलांक 6: काम में आपकी क्रिएटिव सोच सराही जाएगी और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. परिवार और साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, बस दिखावे के खर्चों पर थोड़ा अंकुश रखें.
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मूलांक 7: जरूरी मसलों पर लोग आपकी राय मांगेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. पैसों के मामले में कोई रिस्क न लें और मन की बात अपनों से खुलकर साझा करें.
मूलांक 7: जरूरी मसलों पर लोग आपकी राय मांगेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. पैसों के मामले में कोई रिस्क न लें और मन की बात अपनों से खुलकर साझा करें.
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मूलांक 8: काफी समय से रुकी हुई फाइलें और काम अब रफ्तार पकड़ेंगे. घर के बड़ों की सलाह बहुत काम आएगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें.
मूलांक 8: काफी समय से रुकी हुई फाइलें और काम अब रफ्तार पकड़ेंगे. घर के बड़ों की सलाह बहुत काम आएगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें.
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मूलांक 9: भरपूर जोश के साथ दिन की शुरुआत होगी और नई जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिलेगा. गाड़ी संभालकर चलाएं और छोटी-मोटी बातों पर अपना गुस्सा हावी न होने दें.
मूलांक 9: भरपूर जोश के साथ दिन की शुरुआत होगी और नई जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिलेगा. गाड़ी संभालकर चलाएं और छोटी-मोटी बातों पर अपना गुस्सा हावी न होने दें.
Published at : 04 Nov 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Lucky Number Ank Rashifal NUMEROLOGY

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