धनु राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के माध्यम से अपनी कार्यकुशलता और कौशल बढ़ाने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए बाजारों और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए; अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में न लें. आमदनी में सुधार की संभावना के बीच यात्रा या शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी टालें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शक बनेगी; किसी भी योजना में सभी की सहमति लेकर ही आगे बढ़ें. दिनभर की भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, खानपान का विशेष ध्यान रखें. लव पार्टनर के साथ सकारात्मक बातचीत से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी है. शिवलिंग पर चने की दाल या पीले फूल अर्पित करें.