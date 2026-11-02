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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रAnk Rashifal: किसे मिलेगी नई जिम्मेदारी और कौन बचाएगा पैसे? जानें 2 नवंबर का अंक राशिफल

Ank Rashifal: किसे मिलेगी नई जिम्मेदारी और कौन बचाएगा पैसे? जानें 2 नवंबर का अंक राशिफल

Numerology Horoscope: 2 नवंबर 2026 को मूलांक 1 से 9 वालों के सितारे क्या कह रहे हैं? जानिए आज का अंक राशिफल, उपाय, करियर, धन और प्रेम की पूरी जानकारी.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 02 Nov 2026 07:05 AM (IST)
Numerology Horoscope: 2 नवंबर 2026 को मूलांक 1 से 9 वालों के सितारे क्या कह रहे हैं? जानिए आज का अंक राशिफल, उपाय, करियर, धन और प्रेम की पूरी जानकारी.

अंक राशिफल: 2 नवंबर 2026

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मूलांक 1: काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिलेगी, पुराने संपर्कों से व्यापार में लाभ होगा.
मूलांक 1: काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिलेगी, पुराने संपर्कों से व्यापार में लाभ होगा.
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मूलांक 2: रुके काम पूरे होंगे, लेकिन जल्दबाजी न करें, फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें.
मूलांक 2: रुके काम पूरे होंगे, लेकिन जल्दबाजी न करें, फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें.
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मूलांक 3: सूझबूझ से काम बनेंगे, निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, शुभ कार्य की चर्चा होगी.
मूलांक 3: सूझबूझ से काम बनेंगे, निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, शुभ कार्य की चर्चा होगी.
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मूलांक 4: नई जिम्मेदारी मिलेगी, बजट बनाकर चलें, मतभेदों से बचें और संयम रखें.
मूलांक 4: नई जिम्मेदारी मिलेगी, बजट बनाकर चलें, मतभेदों से बचें और संयम रखें.
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मूलांक 5: बातचीत से काम आसान होंगे, नए अवसर मिलेंगे, बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे.
मूलांक 5: बातचीत से काम आसान होंगे, नए अवसर मिलेंगे, बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे.
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मूलांक 6: रचनात्मक काम सफल होंगे, घर में खुशी रहेगी, संतुलित खानपान और आराम जरूरी.
मूलांक 6: रचनात्मक काम सफल होंगे, घर में खुशी रहेगी, संतुलित खानपान और आराम जरूरी.
7/9
मूलांक 7: सोच-समझकर फैसला लें, जोखिम भरे निवेश से बचें, सेहत और नींद का ध्यान रखें.
मूलांक 7: सोच-समझकर फैसला लें, जोखिम भरे निवेश से बचें, सेहत और नींद का ध्यान रखें.
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मूलांक 8: अटके कामों में प्रगति होगी, कर्ज के मामलों में सावधानी बरतें, मेहनत जरूरी है.
मूलांक 8: अटके कामों में प्रगति होगी, कर्ज के मामलों में सावधानी बरतें, मेहनत जरूरी है.
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मूलांक 9: नेतृत्व से सफलता मिलेगी, आर्थिक सुधार होगा, गुस्से पर काबू रखें और सतर्क रहें.
मूलांक 9: नेतृत्व से सफलता मिलेगी, आर्थिक सुधार होगा, गुस्से पर काबू रखें और सतर्क रहें.
Published at : 02 Nov 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Ank Rashifal Mulank Rashifal Horoscope 2 November 2026

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