Amla Navami 2026: आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की क्यों है परंपरा?

Amla Navami 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हिंदू परंपरा में 'अक्षय नवमी' और 'आंवला नवमी' के नाम से जाना जाता है. इस बार आंवला नवमी 18 नवंबर 2026 को है, इस दिन चारों ओर एक खास उत्सव देखने को मिलता है घरों की रसोई छोड़कर लोग उद्यानों और पेड़ों की छांव में भोजन बनाते और खाते नजर आते हैं.

आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा: धार्मिक व वैज्ञानिक कारण

अक्षय नवमी के दिन बंद दीवारों के बजाय आंवले के वृक्ष की छत्रछाया में भोजन तैयार कर वहीं ग्रहण करने के पीछे तीन मजबूत आधार हैं:

1. श्रीहरि और मां लक्ष्मी का साक्षात वास

पौराणिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर देवउठनी एकादशी व पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात वास रहता है. स्कंद पुराण में बताया गया है कि, इस दिन जो भी साधक आंवले के नीचे बैठकर अन्न ग्रहण करता है, उसके भोजन में ईश्वरीय कृपा और अमृत रस घुल जाता है. इससे घर के संचित दोष मिटते हैं और परिवार को आरोग्य व दीर्घायु का वरदान मिलता है.

2. मौसमी बदलाव और औषधीय लाभ (आयुर्वेदिक दृष्टिकोण)

नवंबर का समय गुलाबी ठंड से कड़ाके की ठंड की ओर संक्रमण का काल होता है. आयुर्वेद में आंवले को सर्वश्रेष्ठ 'रसायन' माना गया है, जो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखता है.

आंवले के पत्तों और छाल से छनकर आने वाली ताजी हवा फेफड़ों को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करती है.

पेड़ के नीचे बैठकर गर्म और ताजा सात्विक भोजन करने से वातावरण की सकारात्मक तरंगें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती हैं.

3. प्रकृति और अन्न के प्रति आभार

यह परंपरा व्यक्ति को कंक्रीट की चारदीवारी से निकालकर प्रकृति से जोड़ती है. खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर भोजन करने से मिट्टी, जल, सूर्य और अन्नदाताओं के प्रति कृतज्ञता की भावना पैदा होती है. साथ ही, संयुक्त परिवार और समाज में आपसी प्रेम व समरसता का विस्तार होता है.

Amla Navami 2026: शुभ मुहूर्त और पंचांग विवरण

त्योहार की तिथि- बुधवार, 18 नवंबर 2026

बुधवार, 18 नवंबर 2026 नवमी तिथि प्रारंभ- 18 नवंबर 2026, सुबह 06:04 बजे

18 नवंबर 2026, सुबह 06:04 बजे नवमी तिथि समाप्त- 19 नवंबर 2026, सुबह 07:05 बजे

19 नवंबर 2026, सुबह 07:05 बजे पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त- सुबह 06:46 से दोपहर 12:06 तक

अक्षय पुण्य के लिए ऐसे करें पूजन: आंवला नवमी की सरल पूजा विधि

स्नान और संकल्प: सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें. साफ कपड़े (पीले या लाल रंग को वरीयता दें) पहनकर व्रत और पूजन का संकल्प लें.

स्थान की शुद्धि: घर के आंगन या निकटवर्ती मंदिर में लगे स्वस्थ आंवले के पेड़ के पास जाएं. वृक्ष के आसपास की भूमि को साफ करके जल व गंगाजल छिड़कें.

आसन व दिशा: आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा या साफ कपड़े के आसन पर बैठें.

जलाभिषेक: तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें.

तिलक और श्रृंगार: पेड़ के मुख्य तने पर रोली, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं. पुष्प, अक्षत और ताजे फल चढ़ाएं.

दीप-धूप व मंत्र: शुद्ध देसी घी का दीपक और धूपबत्ती जलाएं. भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.

कलावा बांधना: कच्चा सफेद सूत या रक्षासूत्र (मौली) हाथ में लेकर पेड़ के तने पर लपेटें.

परिक्रमा: परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार पेड़ की 7, 8 या 108 बार परिक्रमा करें.

कथा व आरती: परिक्रमा पूर्ण करने के बाद वहीं शांत भाव से बैठकर आंवला नवमी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें. इसके बाद कपूर से आरती उतारें.

पेड़ की छांव में भोजन: पूजन संपन्न होने के पश्चात उसी पेड़ की छांव में भोजन तैयार करें (या घर से सात्विक भोजन लाकर पहले भोग लगाएं) और पूरे परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें.

अक्षय पुण्य के लिए क्या दान करें?

'अक्षय' का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो. इस दिन किया गया दान कई जन्मों तक शुभ फल देता है:

आंवले का फल: किसी जरूरतमंद अथवा ब्राह्मण को ताजे आंवले या आंवले से बनी वस्तुएं भेंट करना सबसे फलदायी माना गया है.

अन्न व गर्म वस्त्र: मौसम को देखते हुए निर्धन लोगों को साबुत अनाज (गेहूं, चावल) और ऊनी कपड़ों का दान करें.

ब्राह्मण भोज व दक्षिणा: पूजा के बाद किसी सात्विक व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें.

धातु का दान: अगर सामर्थ्य हो, तो सोने या चांदी का छोटा सा अंश दान करने से घर में धन-धान्य की स्थिरता बनी रहती है.

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