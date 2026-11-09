Mangal Gochar 2026: दिवाली के बाद ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 12 नवंबर 2026 को मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यहां पहले से गुरु और केतु मौजूद हैं. वहीं शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं. ऐसे में मंगल का यह गोचर कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

खास बात यह है कि मंगल सिंह राशि से अपनी आठवीं दृष्टि शनि पर डालेंगे. ज्योतिष में इस स्थिति को संघर्ष, दबाव और बड़े फैसलों से जोड़कर देखा जाता है.

मंगल गोचर 2026: शनि से क्यों बढ़ेगा टकराव?

12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि और पराक्रम का कारक माना गया है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य के प्रतीक हैं.

सिंह राशि से मंगल की आठवीं दृष्टि मीन राशि में बैठे शनि पर पड़ेगी. हालांकि शनि की दृष्टि मंगल पर नहीं होगी, इसलिए इसे दोनों ग्रहों का पारस्परिक दृष्टि संबंध कहना सही नहीं है. इस दौरान जल्दबाजी और धैर्य के बीच टकराव जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. विशेष रूप से नौकरी, संपत्ति, साझेदारी और पुराने विवादों में सोच-समझकर निर्णय लेने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है.

गुरु-मंगल-केतु की युति क्यों है खास?

सिंह राशि में मंगल का प्रवेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां गुरु और केतु पहले से मौजूद हैं. 15 नवंबर को मंगल-केतु और 16 नवंबर को मंगल-गुरु की निकट युति बनेगी. ज्योतिष में गुरु-मंगल का संबंध ज्ञान, साहस और नेतृत्व से जोड़ा जाता है. वहीं मंगल-केतु की युति अचानक फैसलों और आक्रामकता का संकेत मानी जाती है.

मंगल सामान्यतः लगभग 45 दिनों में राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार 10 जनवरी 2027 को सिंह राशि में वक्री होंगे. इसलिए इस गोचर का प्रभाव शुरुआती 45 दिनों से आगे भी रहेगा.

मंगल गोचर 2026 राशिफल: मेष से मीन तक असर

मेष राशि: पढ़ाई, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. निवेश में जल्दबाजी से बचें.

वृषभ राशि: घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे. पारिवारिक विवादों से बचें.

मिथुन राशि: साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी तथा कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं.

कर्क राशि: धन और बचत पर ध्यान देना होगा. वाणी पर संयम रखें.

सिंह राशि: नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है. हालांकि अहंकार और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कन्या राशि: खर्च बढ़ने के संकेत हैं. विदेश और यात्रा से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं.

तुला राशि: आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. पुराने संपर्क लाभकारी साबित होंगे.

वृश्चिक राशि: करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अधिकारियों से मतभेद टालें.

धनु राशि: उच्च शिक्षा, यात्रा और नए प्रयासों के लिए समय महत्वपूर्ण रहेगा.

मकर राशि: अचानक खर्च और संपत्ति विवादों में सावधानी रखें. जोखिम भरे निवेश से बचें.

कुंभ राशि: वैवाहिक जीवन और कारोबारी साझेदारी में संयम जरूरी होगा.

मीन राशि: प्रतियोगिता और नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का लाभ मिलने के संकेत हैं.

किन राशियों को मिल सकता है लाभ?

पारंपरिक गोचर ज्योतिष के अनुसार मिथुन, तुला और मीन राशि के लिए मंगल का यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा सकता है. वहीं सिंह, मकर और कुंभ राशि वालों को फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए. हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा.

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