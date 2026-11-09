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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: सिंह में मंगल के आते ही गुरु-केतु से युति, शनि पर भी दृष्टि, किन राशियों के लिए बढ़ेगी चुनौती?

Mangal Gochar 2026: सिंह में मंगल के आते ही गुरु-केतु से युति, शनि पर भी दृष्टि, किन राशियों के लिए बढ़ेगी चुनौती?

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. गुरु-केतु से युति और शनि पर आठवीं दृष्टि का मेष से मीन तक राशियों पर असर जानें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 09 Nov 2026 11:06 AM (IST)
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Mangal Gochar 2026: दिवाली के बाद ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 12 नवंबर 2026 को मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यहां पहले से गुरु और केतु मौजूद हैं. वहीं शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं. ऐसे में मंगल का यह गोचर कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

खास बात यह है कि मंगल सिंह राशि से अपनी आठवीं दृष्टि शनि पर डालेंगे. ज्योतिष में इस स्थिति को संघर्ष, दबाव और बड़े फैसलों से जोड़कर देखा जाता है.

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मंगल गोचर 2026: शनि से क्यों बढ़ेगा टकराव?

12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि और पराक्रम का कारक माना गया है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य के प्रतीक हैं.

सिंह राशि से मंगल की आठवीं दृष्टि मीन राशि में बैठे शनि पर पड़ेगी. हालांकि शनि की दृष्टि मंगल पर नहीं होगी, इसलिए इसे दोनों ग्रहों का पारस्परिक दृष्टि संबंध कहना सही नहीं है. इस दौरान जल्दबाजी और धैर्य के बीच टकराव जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. विशेष रूप से नौकरी, संपत्ति, साझेदारी और पुराने विवादों में सोच-समझकर निर्णय लेने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है.

गुरु-मंगल-केतु की युति क्यों है खास?

सिंह राशि में मंगल का प्रवेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां गुरु और केतु पहले से मौजूद हैं. 15 नवंबर को मंगल-केतु और 16 नवंबर को मंगल-गुरु की निकट युति बनेगी. ज्योतिष में गुरु-मंगल का संबंध ज्ञान, साहस और नेतृत्व से जोड़ा जाता है. वहीं मंगल-केतु की युति अचानक फैसलों और आक्रामकता का संकेत मानी जाती है.

मंगल सामान्यतः लगभग 45 दिनों में राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार 10 जनवरी 2027 को सिंह राशि में वक्री होंगे. इसलिए इस गोचर का प्रभाव शुरुआती 45 दिनों से आगे भी रहेगा.

मंगल गोचर 2026 राशिफल: मेष से मीन तक असर

मेष राशि: पढ़ाई, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. निवेश में जल्दबाजी से बचें.

वृषभ राशि: घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे. पारिवारिक विवादों से बचें.

मिथुन राशि: साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी तथा कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं.

कर्क राशि: धन और बचत पर ध्यान देना होगा. वाणी पर संयम रखें.

सिंह राशि: नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है. हालांकि अहंकार और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कन्या राशि: खर्च बढ़ने के संकेत हैं. विदेश और यात्रा से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं.

तुला राशि: आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. पुराने संपर्क लाभकारी साबित होंगे.

वृश्चिक राशि: करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अधिकारियों से मतभेद टालें.

धनु राशि: उच्च शिक्षा, यात्रा और नए प्रयासों के लिए समय महत्वपूर्ण रहेगा.

मकर राशि: अचानक खर्च और संपत्ति विवादों में सावधानी रखें. जोखिम भरे निवेश से बचें.

कुंभ राशि: वैवाहिक जीवन और कारोबारी साझेदारी में संयम जरूरी होगा.

मीन राशि: प्रतियोगिता और नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का लाभ मिलने के संकेत हैं.

किन राशियों को मिल सकता है लाभ?

पारंपरिक गोचर ज्योतिष के अनुसार मिथुन, तुला और मीन राशि के लिए मंगल का यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा सकता है. वहीं सिंह, मकर और कुंभ राशि वालों को फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए. हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 11:06 AM (IST)
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