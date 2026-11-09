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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 10 November 2026: शोभन योग से 5 राशियों को बड़ा लाभ, कन्या को विदेशी मुनाफा और कर्क की बढ़ेगी सैलरी!

Kal Ka Rashifal 10 November 2026: शोभन योग से 5 राशियों को बड़ा लाभ, कन्या को विदेशी मुनाफा और कर्क की बढ़ेगी सैलरी!

Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 10 नवंबर 2026, मंगलवार को वृष को प्रमोशन व मकर को मिलेगा अटका धन! सिंह व कुंभ राशि जोखिम भरे फैसलों से बचें; पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 01:13 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 10 November 2026: मंगलवार, 10 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा (गोवर्धन पूजा) और ग्रह-गोचर के लिहाज से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया का आरंभ) लगेगी. वहीं सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल शोभन योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

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आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 10 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का  भविष्यफल.

आज का पंचांग (10 नवंबर 2026, मंगलवार, गोवर्धन पूजा)

  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (दोपहर 02:01 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया
  • नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (सुबह 09:19 बजे तक), तत्पश्चात अनुराधा
  • चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि
  • शुभ योग: शोभन योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक
  • दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा (यदि आवश्यक हो तो गुड़ खाकर यात्रा करें).

मेष कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए लेन-देन में सावधानी बरतने के लिए रहेगा. दान-धर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और आर्थिक मामलों में आपको सजग रहने की आवश्यकता है. आप अपनों के साथ रिश्तों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है. आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाएं, नहीं तो बाद में समस्याएं आ सकती हैं. आपका कोई काम पूरा होते-होते अटक सकता है, जिसके कारण मन परेशान रहेगा. आप यदि किसी से कोई वादा करें, तो बहुत ही सोच-विचारकर करें, नहीं तो उसे पूरा करने में समस्या होगी. विद्यार्थियों का पढ़ाई के साथ-साथ किसी अन्य काम के प्रति भी रुझान बढ़ सकता है.

वृष कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है. व्यापार में तेजी आएगी और कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी. बिजनेस की योजनाएं फलीभूत होंगी और कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, जिसके कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है. परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी. किसी काम को करने में यदि समस्या आ रही थी, तो वह दूर हो सकती है. आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह-मशविरा न करें.   

मिथुन कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है. आप कामकाज पर पूरा भरोसा बनाए रखें. आप अपनी सुख-सुविधाओं की वस्तुओं में भी इजाफा कर सकते हैं. घर-परिवार में यदि सदस्यों में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, तो वह भी दूर होगी. बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे. आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो धोखा मिल सकता है. आपका कोई काम आपके लिए सिरदर्द बन सकता है.

कर्क कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. आपको लाभ के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. यदि आपने कोई जोखिम उठाया, तो उसमें समस्या हो सकती है. सामाजिक विषयों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा और दीर्घकालीन प्रयास आपके रंग लाएंगे. आप अपने कामों में जिम्मेदारी से आगे बढ़ें. आप यदि कोई बात गोपनीय रखना चाहते हैं तो सतर्क रहें, अन्यथा वह लोगों के सामने उजागर हो सकती है. नौकरी में यदि बदलाव की योजना बना रहे थे, तो कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है. घर में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन से माहौल खुशनुमा रहेगा.

सिंह कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा. आपको परिवार के सदस्यों का प्रेम और सहयोग मिलेगा, लेकिन आप अपनी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें, नहीं तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती हैं. बिजनेस में यदि कोई जोखिम उठाना पड़े, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें, नहीं तो धन फंस सकता है. वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत के दौरान पूरी विनम्रता बनाए रखें. रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी और ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांग सकता है. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

कन्या कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है. व्यापार में आपको बढ़ावा मिलेगा और लेन-देन के मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे. आप अपने से ज्यादा दूसरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे. साझेदारी में काम करने से अच्छा लाभ मिलेगा. मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी. राजनीति में कार्यरत लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. जीवनसाथी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है, जिसे लेकर आप चिंतित रह सकते हैं.

तुला कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ सकता है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों ने साथी से यदि कोई बात छिपाई थी, तो वह उजागर हो सकती है. किसी मित्र की सेहत को लेकर चिंता सता सकती है. कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा था, तो उसके पूरे होने की संभावना बनती दिख रही है. किसी से मांगकर वाहन न चलाएं, दुर्घटना होने की आशंका है. कार्यक्षेत्र में बॉस की बातों पर पूरा ध्यान दें, अन्यथा काम में कोई चूक हो सकती है. घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है.

वृश्चिक कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए व्यर्थ के वाद-विवाद से बचने के लिए रहेगा. अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान लगाएं; सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों के सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं. यदि किसी से धन उधार लेने का विचार कर रहे थे, तो वह आसानी से मिल जाएगा. कला व कौशल में सुधार आएगा और किसी मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. फिजूल बहस में पड़ने से बचें. विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी. संतान की किसी बात को लेकर मन में नाराजगी रह सकती है.

धनु कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा. बिजनेस के कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा और वरिष्ठजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के पूरे प्रयास करेंगे. कोई भी गोपनीय बात दूसरों से साझा न करें. बड़ों की सीख और सलाह पर चलना आपके लिए हितकर रहेगा. किसी बात को लेकर बेवजह विवाद हो सकता है. विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम पूरा होगा.

मकर कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है. किसी को उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है. किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. धर्म-कर्म के कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, जिससे परिवार में खुशी रहेगी और मन की इच्छा पूरी हो सकती है. कोई शुभ सूचना मिले, तो उसे तुरंत आगे साझा न करें. ननिहाल या मामा पक्ष से धन लाभ के योग हैं. पिता को पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, ध्यान रखें.

कुंभ कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. किसी से कोई वादा करें, तो उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें. रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ जरूरी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी से धोखा मिलने की संभावना बन रही है, सतर्क रहें. अपने डेली रूटीन को व्यवस्थित रखें. परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें.

मीन कल का राशिफल 10 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर काम करने के लिए रहेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. आय बढ़ाने के प्रयासों में तेजी आएगी और सबको साथ लेकर चलने में आप सफल रहेंगे. व्यापार पर पूरा फोकस रखने से सभी काम आसानी से निपटेंगे. साझेदारी में काम करने से सफलता के योग हैं और आमदनी में बढ़ोतरी होगी. किसी कानूनी मामले में पूरी सावधानी बरतें. आप लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 01:13 PM (IST)
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Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal
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