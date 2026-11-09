'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी

अयोध्या की बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के मामले पर सोनिया गांधी के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है. सोनिया गांधी ने दावा किया था कि जब उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर मिली तो उनके आंसू आ गए थे. इसपर बीजेपी लगातार कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमलावर है. इस बीच महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि वह सोनिया गांधी के आंसुओं की कद्र करते हैं.

अबू आजमी का कहना है, "हर सच्चा इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर किसी की इबादतगाह शहीद की जाए और गुंडागर्दी के बलबूते पर हथौड़ा लेकर तोड़ दी जाए तो मैं समझता हूं कि हर इंसान का दिल पसीज जाएगा और उसकी आंखों में आंसू आएगा."

#WATCH | Mumbai | On Congress leader Sonia Gandhi's remarks, Maharashtra SP chief Abu Asim Azmi says, "Any honest person, regardless of their religion, would shed tears when someone’s place of worship is demolished through thuggery... Sonia Gandhi had tears in her eyes. We were all crying out loud that day... I appreciate her tears." (07.11) — ANI (@ANI) November 7, 2026

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'हम तो चीखकर रोए थे'- अबू आजमी

सपा विधायक ने कहा, "सांप्रदायिक लोगों ने जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, मैं समझता हूं कि इससे बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता. सोनिया गांधी के आंखों में आंसू थे, हम सब तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे उस दिन. हमारी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया और आज उसपर मंदिर बना दिया."

'बहुसंख्यकों पर ही फैसले लिए जाएंगे तो माइनॉरिटी हमेशा सहेगी'

इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट का फैसला याद करते हुए कहा, "कोर्ट ने यह बोलकर मंदिर बनाने की इजाजत दी थी कि बहुसंख्यक ऐसा चाहते हैं. मुसलमान हिंदुस्तान में हमेशा से माइनॉरिटी में है. जब मेजोरिटी के ऊपर ही कोर्ट फैसला करेगा, तो अल्पसंख्यक लोगों के साथ तो हमेशा ही जुल्म होगा. इसलिए मैं सोनिया गांधी के आंसुओं की कद्र करता हूं."

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