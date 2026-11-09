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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी

'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी

सपा विधायक अबू आजमी ने सोनिया के आंसुओं की कद्र करते हुए कहा कि किसी भी इबादतगाह को तोड़े जाने पर हर सच्चा इंसान रोएगा. उन्होंने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Nov 2026 01:19 PM (IST)
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अयोध्या की बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के मामले पर सोनिया गांधी के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है. सोनिया गांधी ने दावा किया था कि जब उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर मिली तो उनके आंसू आ गए थे. इसपर बीजेपी लगातार कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमलावर है. इस बीच महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि वह सोनिया गांधी के आंसुओं की कद्र करते हैं. 

अबू आजमी का कहना है, "हर सच्चा इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर किसी की इबादतगाह शहीद की जाए और गुंडागर्दी के बलबूते पर हथौड़ा लेकर तोड़ दी जाए तो मैं समझता हूं कि हर इंसान का दिल पसीज जाएगा और उसकी आंखों में आंसू आएगा."

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'हम तो चीखकर रोए थे'- अबू आजमी

सपा विधायक ने कहा, "सांप्रदायिक लोगों ने जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, मैं समझता हूं कि इससे बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता. सोनिया गांधी के आंखों में आंसू थे, हम सब तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे उस दिन. हमारी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया और आज उसपर मंदिर बना दिया."

'बहुसंख्यकों पर ही फैसले लिए जाएंगे तो माइनॉरिटी हमेशा सहेगी'

इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट का फैसला याद करते हुए कहा, "कोर्ट ने यह बोलकर मंदिर बनाने की इजाजत दी थी कि बहुसंख्यक ऐसा चाहते हैं. मुसलमान हिंदुस्तान में हमेशा से माइनॉरिटी में है. जब मेजोरिटी के ऊपर ही कोर्ट फैसला करेगा, तो अल्पसंख्यक लोगों के साथ तो हमेशा ही जुल्म होगा. इसलिए मैं सोनिया गांधी के आंसुओं की कद्र करता हूं."

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी के बाबरी वाले बयान पर मौलाना यासूब अब्बास बोले, 'पूरा देश रो रहा था'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 01:19 PM (IST)
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Abu Azmi MAHARASHTRA NEWS SONIA GANDHI
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