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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 1 August 2026: धन आगमन के योग, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 August 2026: धन आगमन के योग, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Aquarius Horoscope Today: क्या 1 अगस्त 2026 को कुंभ राशि वालों को धन लाभ और करियर में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त 2026 का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी प्रभावशाली कार्यशैली लोगों को आकर्षित करेगी. यदि आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने का संकल्प लेते हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे.

शोभन योग के प्रभाव से धन आगमन के अच्छे योग बन रहे हैं. व्यापार में आय बढ़ सकती है, लेकिन प्राप्त धन का सही निवेश करना अधिक लाभदायक रहेगा. यदि आप सामाजिक सेवा या जनकल्याण से जुड़े कार्य करते हैं, तो आपके कार्यों की सराहना होने के साथ सम्मान मिलने की भी संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन समर्पण और अनुशासन के साथ काम करने का है. अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और मेहनत बनाए रखें, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें. छोटा-सा सकारात्मक व्यवहार, जैसे किसी सहकर्मी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, आपके पेशेवर संबंधों को और मजबूत करेगा.

किसी वरिष्ठ अधिकारी से ऑफिस के बाहर मुलाकात या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, जिससे भविष्य में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना बनेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है. धन प्राप्ति के योग हैं और भविष्य के लिए निवेश की योजना बन सकती है. हालांकि निवेश सोच-समझकर और विशेषज्ञ की सलाह के साथ ही करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक साबित होगा. परिवार के सहयोग से कई लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. एकाग्रता बनाए रखने से भविष्य में और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को नीले वस्त्र, काला तिल या छाता दान करें. यह उपाय करियर में प्रगति, धन लाभ, सामाजिक सम्मान और जीवन की बाधाओं को दूर करने में शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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