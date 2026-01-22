हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रबसंत पंचमी 2026: अपने मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, मिलेगा करियर और शिक्षा में लाभ!

बसंत पंचमी 2026: अपने मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, मिलेगा करियर और शिक्षा में लाभ!

Basant Panchmi 2026: इस साल सरस्वती पूजा का उत्सव 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. अंकज्योतिष में इस दिन कुछ खास उपाय करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं. जानिए 1 से 9 मूलांक के लिए जरूरी टिप्स?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Jan 2026 03:18 PM (IST)
Basant Panchmi 2026: इस साल सरस्वती पूजा का उत्सव 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. अंकज्योतिष में इस दिन कुछ खास उपाय करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं. जानिए 1 से 9 मूलांक के लिए जरूरी टिप्स?

बसंत पंचमी 2026 न्यूमरोलॉजी अनुसार उपाय

1/9
वसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती का दिन है, जिसका हिंदू धर्म समेत कई संस्कृतियों में विशेष महत्व है. इस साल बसंत पंचमी का उत्सव 23 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति अपने मूलांक के अनुसार कुछ विशेष उपाय करता है, तो उसका सीधा असर करियर, शिक्षा और मानसिक स्पष्टता पर पड़ता है. जानिए मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए खास उपाय?
वसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती का दिन है, जिसका हिंदू धर्म समेत कई संस्कृतियों में विशेष महत्व है. इस साल बसंत पंचमी का उत्सव 23 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति अपने मूलांक के अनुसार कुछ विशेष उपाय करता है, तो उसका सीधा असर करियर, शिक्षा और मानसिक स्पष्टता पर पड़ता है. जानिए मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए खास उपाय?
2/9
मूलांक 1 वाले जातकों को इस दिन सुबह उठने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए. इसके साथ ही पीले रंग के वस्त्र धारण करके सरस्वती वंदना करनी चाहिए. ऐसा करने से निर्णय लेने की क्षमता और करियक में कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.
मूलांक 1 वाले जातकों को इस दिन सुबह उठने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए. इसके साथ ही पीले रंग के वस्त्र धारण करके सरस्वती वंदना करनी चाहिए. ऐसा करने से निर्णय लेने की क्षमता और करियक में कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.
Published at : 22 Jan 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Basant Panchmi Ank Shastra NUMEROLOGY Saraswati Puja 2026 BASANT PANCHMI 2026

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
क्रिकेट
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
कौन होगी BMC की मेयर? आरक्षण तय होने के बाद इस महिला का नाम रेस में सबसे आगे
क्रिकेट
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
जनरल नॉलेज
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget