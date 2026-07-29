Aaj Ka Dhanu Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, प्रीति योग और धनु राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के रहने से आपकी धन संचय की क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही मंगलकारी और मनानुकूल रहने वाला है. आपके व्यावसायिक कार्य मनचाहे तरीके से पूरे होते जाएंगे. बिजनेसमैन को अपना स्टॉक स्वयं मेंटेन करने की सलाह दी जाती है ताकि किसी तरह की कमी न हो. यदि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय सबसे बेहतर रहेगा. आज व्यापारियों का मन धार्मिक कार्यों में भी खूब लगेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में बेहतरीन रहने वाला है. ऑफिस में सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल बहुत सुखद रहेगा और आपका काम में मन लगेगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज विशेष रूप से बॉस द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और करियर में तरक्की मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. कुटुंब के लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा. हालांकि, जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें किसी नए रिश्ते में बंधने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए; जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला गलत साबित हो सकता है. रिश्तों के मामले में थोड़ा समय लें और सोच-समझकर ही आगे बढ़ें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन सफलता लेकर आया है. आप आसानी से अपने लक्ष्य (Target) तक पहुंच जाएंगे, बस आपका मन और सोच स्पष्ट होनी चाहिए. भ्रम की स्थिति से बचें और केवल अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.

दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. खान-पान में पौष्टिक चीजों का प्रयोग करें और दिनचर्या में गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़ा ध्यान और पूजा-पाठ शामिल करें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) शुभ अंक: 4

4 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही अपने गुरुजनों या पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है?

Ans. ऑफिस में बॉस द्वारा किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे करियर में तरक्की होगी.

Q2. आज धनु राशि के व्यापारियों के लिए नई योजनाएं शुरू करने का शुभ समय क्या है?

Ans. नई व्यावसायिक योजनाएं शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) और शाम 05:15 से 06:15 बजे (लाभ चौघड़िया) का समय सबसे शुभ रहेगा.

Q3. आज धनु राशि के सिंगल लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते में आने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना गलत निर्णय हो सकता है.

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