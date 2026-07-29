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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 29 July 2026: धनु राशि वालों की दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगी धन बचत, नौकरी में मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट

Dhanu Rashifal 29 July 2026: धनु राशि वालों की दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगी धन बचत, नौकरी में मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट

Dhanu Rashifal 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर धनु राशि वालों की 2रे चंद्रमा से बढ़ेगी धन बचत, जॉब में मिलेगा नया प्रोजेक्ट! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, प्रीति योग और धनु राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के रहने से आपकी धन संचय की क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही मंगलकारी और मनानुकूल रहने वाला है. आपके व्यावसायिक कार्य मनचाहे तरीके से पूरे होते जाएंगे. बिजनेसमैन को अपना स्टॉक स्वयं मेंटेन करने की सलाह दी जाती है ताकि किसी तरह की कमी न हो. यदि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय सबसे बेहतर रहेगा. आज व्यापारियों का मन धार्मिक कार्यों में भी खूब लगेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में बेहतरीन रहने वाला है. ऑफिस में सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल बहुत सुखद रहेगा और आपका काम में मन लगेगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज विशेष रूप से बॉस द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और करियर में तरक्की मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. कुटुंब के लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा. हालांकि, जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें किसी नए रिश्ते में बंधने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए; जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला गलत साबित हो सकता है. रिश्तों के मामले में थोड़ा समय लें और सोच-समझकर ही आगे बढ़ें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन सफलता लेकर आया है. आप आसानी से अपने लक्ष्य (Target) तक पहुंच जाएंगे, बस आपका मन और सोच स्पष्ट होनी चाहिए. भ्रम की स्थिति से बचें और केवल अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. खान-पान में पौष्टिक चीजों का प्रयोग करें और दिनचर्या में गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़ा ध्यान और पूजा-पाठ शामिल करें.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 4
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही अपने गुरुजनों या पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है?
Ans. ऑफिस में बॉस द्वारा किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे करियर में तरक्की होगी.

Q2. आज धनु राशि के व्यापारियों के लिए नई योजनाएं शुरू करने का शुभ समय क्या है?
Ans. नई व्यावसायिक योजनाएं शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) और शाम 05:15 से 06:15 बजे (लाभ चौघड़िया) का समय सबसे शुभ रहेगा.

Q3. आज धनु राशि के सिंगल लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते में आने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना गलत निर्णय हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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