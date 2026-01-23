T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सT20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान

T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला अब भारी पड़ता दिख रहा है. भारत में खेलने से इनकार करने पर बांग्लादेश को ICC से मिलने वाली करोड़ों की कमाई से हाथ धोना पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Jan 2026 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का बड़ा फैसला अब सुर्खियों में है. भारत में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में खेलने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को न सिर्फ क्रिकेटिंग नुकसान झेलना पड़ेगा, बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारी कीमत चुकानी होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से बांग्लादेश को करीब 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 240 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हो सकता है.

ICC के अल्टीमेटम के बाद लिया गया फैसला

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में कहा था कि अगर वह भारत में खेलने को तैयार नहीं होता है, तो उसकी जगह किसी दूसरी टीम को मौका दिया जाएगा. बुधवार को हुई बैठक में ICC ने सभी सदस्य देशों की मौजूदगी में यह रुख स्पष्ट किया. इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर अड़े रहे.

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने टीम के खिलाड़ियों से बैठक के बाद कहा कि ICC का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है. उनका कहना था कि भारत में सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं बनी हुई हैं और वे दबाव में आकर फैसला नहीं करेंगे.

कितनी होगी आर्थिक चोट

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने की वजह से बांग्लादेश को ICC से मिलने वाली सालाना आय में करीब 325 करोड़ बांग्लादेशी टका (लगभग 27 मिलियन डॉलर) का नुकसान होगा. यह रकम ICC के रेवेन्यू शेयर से मिलती है. इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई भी प्रभावित होगी. अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में BCB की कुल आय में 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी,

भारत दौरे पर भी मंडराया खतरा

इस फैसले का असर भविष्य की द्विपक्षीय सीरीज पर भी पड़ सकता है. खबर है कि अगस्त-सितंबर में भारत का बांग्लादेश दौरा भी रद्द हो सकता है. इस सीरीज के टीवी राइट्स को बांग्लादेश के लिए बेहद अहम माना जा रहा था, जो अन्य देशों के साथ होने वाली कई सीरीज के बराबर कमाई देता है.

खिलाड़ियों को होगा सबसे बड़ा नुकसान

हालांकि बांग्लादेश बोर्ड ने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें मैच फीस का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन असली चोट उनके करियर पर पड़ेगी. टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर खेलने का मौका हर खिलाड़ी के लिए खास होता है. शीर्ष खिलाड़ी पैसे से ज्यादा प्रतिस्पर्धा और पहचान को अहम मानते हैं, और इस फैसले से वे उस अवसर से वंचित रह जाएंगे. कुल मिलाकर, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. 

Published at : 23 Jan 2026 07:43 AM (IST)
ICC Bangladesh Cricket Board BCCI T20 World Cup 2026 BANGLADESH
