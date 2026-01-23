हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!

दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!

Delhi News: पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 15 मार्गों के लगभाग 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में 10 साल की एक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया. पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय ई-रिक्शा चालक दुर्गेश को गिरफ्तार किया है. आरोपी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है.

पुलिस के अनुसार यह वारदात 10 जनवरी की है. बच्ची ट्राफिक सिग्नल पर गुलाब बेच रही थी. इसी दौरान आरोपी ने यात्रियों को उतारने के बाद अपना ई-रिक्शा रोका. जब बच्ची फूल बेचने उसके पास पहुंची, तो आरोपी ने उसे सारे गुलाब बिकवा देने का झांसा दिया और ई-रिक्शा में बैठा लिया. इसके बाद वह बच्ची को एक सुनसान जंगल इलाके में ले गया, जहां उसके साथ रेप किया गया.

रेप के बाद फरार हो गया आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को मृत समझकर बेहोशी की हालत में खून से लथपथ छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया. कुछ समय बाद होश में आने पर बच्ची किसी तरह अपने परिवार तक पहुंची. उसकी हालत देखकर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

300 सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच में पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बच्ची गहरे सदमे में थी. पुलिस ने बच्ची को आखिरी बार देखे गए इलाके और जंगल की ओर जाने वाले रास्तों के करीब 15 मार्गों पर लगे लगभग 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई. एक वीडियो क्लिप में लड़की को ई-रिक्शा में बैठते हुए देखा गया. वाहन के पंजीकरण नंबर का पता लगाया गया, जिससे आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

चप्पल से हुआ खुलासा

डीसीपी ने बताया कि 11 जनवरी 2026 को अस्पताल से सूचना मिली कि एक 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है. बच्ची ने बताया कि 10 जनवरी की दोपहर बीएल कपूर अस्पताल के पास एक अज्ञात ई-रिक्शा ड्राइवर ने उसे चाय पिलाने का लालच दिया. आरोपी बच्ची को एक सुनसान जंगली इलाके में ले गया, जहां एक नीले रंग के कमरे में उसने मासूम के साथ हैवानियत की. बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का हुलिया और सफेद छत वाले लाल रंग के ई-रिक्शा की पहचान पुलिस को बताई.

केस दर्ज होने के बाद प्रसाद नगर थाना प्रभारी के साथ पुलिस की टीम ने करीब 20 वर्ग किलोमीटर का इलाका छान मारा और 22 अलग-अलग जगहों की तलाशी ली. रामनाथ विजय मार्ग के पास पुलिस को बच्ची की चप्पल मिली, जिससे घटनास्थल की पहचान हुई. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस संदिग्ध ई-रिक्शा तक पहुंच गई.

गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

आरोपी  दुर्गेश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने लड़की को पहले भी कई बार लाल बत्ती पर देखा था और अपहरण की योजना बनाई थी. पुलिस ने बताया कि उसकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने खून से सने कपड़े और अन्य सबूत बरामद किए. पुलिस का कहना है कि बच्ची का इलाज और परामर्श जारी है और इस मामले की जांच की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 23 Jan 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Rape Kidnapping CRIME DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
मध्य प्रदेश
उज्जैन में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, बस में तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की घटना, पुलिस तैनात
उज्जैन में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, बस में तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की घटना, पुलिस तैनात
बजट
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या है निर्मला सीतारमण से प्रमुख मांगें
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या हैं निर्मला से प्रमुख मांगें
जनरल नॉलेज
Twitter Name History: X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget