'बॉर्डर 2' को रिलीज से चंद घंटे पहले बड़ा झटका, सुबह के शो हो सकते हैं कैंसिल, चौंका देगी वजह

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' आज, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, लेकिन रिलीज से ठीक पहले फिल्म से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा सामने आया है. देशभर के डिस्ट्रिब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिक इस बात से नाराज हैं कि उन्हें अभी तक फिल्म की डिजिटल कॉपी नहीं मिली है. आमतौर पर ये प्रोसेस रिलीज से पहले पूरा हो जाती है, लेकिन इस बार देरी के कारण सुबह के शो खतरे में हैं. सबसे ज्यादा चिंता खासकर सुबह के शो को लेकर जताई जा रही है.

बॉर्डर 2 में देरी?

यूएफओ मूवीज़ समेत डिजिटल डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने थिएटर मालिकों और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंफॉर्म किया है कि डाउनलोड प्रोसेस में और देरी हो सकती है. वहीं फिल्म इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि फिल्म का फाइनल कंटेंट आधी रात के आसपास अवेलेबल होने की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सुबह का शो होना बहुत मुश्किल लग रहा है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूएफओ मूवीज़ ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिये थिएटर मालिकों को इस देरी के लिए ऑफिशियली इंफॉर्म भी कर दिया है. वहीं मैसेज में कहा गया है कि फिल्म का डाउनलोड 23 जनवरी को सुबह लगभग 6:30 बजे शुरू होगा और सभी से रिक्वेस्ट है कि वे अपने सिस्टम चालू रखें. मैसेज में लिखा था, “डियर ऑल, बॉर्डर 2 का डाउनलोड 23 जनवरी, 2026 को सुबह 6:30 बजे शुरू होगा. प्लीज सिस्टम चालू रखें, थैंक्यू यूएफओ मूवीज़.” इस जानकारी के बाद, जिन सिनेमाघरों ने सुबह के शो पहले से बुक कर रखे थे, उनकी चिंता बढ़ गई है.

क्या बॉर्डर 2 का सुबह का शो रद्द हो गया?

अगर डाउनलोड सुबह 6:30 बजे ही शुरू होता है, तो ये क्लियर नहीं है कि सिनेमाघर टाइम पर पूरी प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं. कई जगहों पर डाउनलोड और टेस्टिंग में ही घंटों लग जाते हैं, ऐसे में पहले शो के कैंसिल होने या देरी होने की संभावना है. हालांकि अभी तक फिल्म निर्माताओं या डिस्ट्रिब्यूटर्स की ओर से रिलीज प्लानिंग में किसी भी बदलाव के बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

बॉर्डर 2 के बारे में सब कुछ

फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और अहान शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. ये फिल्म 1997 में आई कल्ट क्लासिक बॉर्डर की सीक्वल है.