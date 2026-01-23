सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी

रेटिनॉल को लेकर अक्सर लोग शुरुआत में ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दिन में एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने लगते हैं. वहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार यही सबसे बड़ी गलती होती है. दरअसल डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि रेटिनॉल के इस्तेमाल की शुरुआत हमेशा स्लो रखनी चाहिए. शुरुआती लोगों के लिए एनकैप्सूलेटेड रेटिनॉल बेहतर होता है, क्योंकि यह ज्यादा जेंटल होता है और जलन कम करता है. वह सलाह देते हैं कि रेटिनॉल को हर तीसरे दिन यूज करना चाहिए और धीरे-धीरे स्किन के एडजस्ट होने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए.