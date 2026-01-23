हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी

सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी

रेटिनॉल को लेकर अक्सर लोग शुरुआत में ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दिन में एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने लगते हैं. वहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार यही सबसे बड़ी गलती होती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 23 Jan 2026 08:42 AM (IST)
रेटिनॉल को लेकर अक्सर लोग शुरुआत में ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दिन में एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने लगते हैं. वहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार यही सबसे बड़ी गलती होती है.

सर्दियों का मौसम स्किन के लिए मुश्किलों भरा होता है. ठंडी हवा और कम नमी के कारण स्किन रूखी, संवेदनशील और फ्लेकी हो जाती है. ऐसे में अगर स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया जाए, तो यह फायदे के साथ नुकसान भी पहुंचा सकता है. दरअसल रेटिनॉल एंटी एजिंग और स्किन रिन्यूअल के लिए जाना जाता है. लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह जलन और ड्राइनेस बढ़ा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी सर्दियों में रेटिनॉल लगाते हैं, तो इसे लगाने से पहले आपको कौन से 6 जरूरी हैक्स जानना जरूरी है, नहीं तो आपकी स्किन की परेशानी और बढ़ सकती है.

1/6
रेटिनॉल को लेकर अक्सर लोग शुरुआत में ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दिन में एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने लगते हैं. वहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार यही सबसे बड़ी गलती होती है. दरअसल डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि रेटिनॉल के इस्तेमाल की शुरुआत हमेशा स्लो रखनी चाहिए. शुरुआती लोगों के लिए एनकैप्सूलेटेड रेटिनॉल बेहतर होता है, क्योंकि यह ज्यादा जेंटल होता है और जलन कम करता है. वह सलाह देते हैं कि रेटिनॉल को हर तीसरे दिन यूज करना चाहिए और धीरे-धीरे स्किन के एडजस्ट होने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए.
रेटिनॉल को लेकर अक्सर लोग शुरुआत में ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दिन में एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने लगते हैं. वहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार यही सबसे बड़ी गलती होती है. दरअसल डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि रेटिनॉल के इस्तेमाल की शुरुआत हमेशा स्लो रखनी चाहिए. शुरुआती लोगों के लिए एनकैप्सूलेटेड रेटिनॉल बेहतर होता है, क्योंकि यह ज्यादा जेंटल होता है और जलन कम करता है. वह सलाह देते हैं कि रेटिनॉल को हर तीसरे दिन यूज करना चाहिए और धीरे-धीरे स्किन के एडजस्ट होने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए.
2/6
इसके अलावा रेटिनॉल इस्तेमाल करते समय मॉइश्चराइजिंग बहुत जरूरी होती है. डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसे मॉइश्चराइजर आपको चुनने चाहिए, जिसमें कोकोआ, बटर या कोएंजाइम क्यू10 जैसे सूदिंग इनग्रेडिएंट्स हो. यह कंपाउंड स्किन बैरियर को मजबूत करते हैं और रेटिनॉल से होने वाली जलन को कम करने में मदद करते हैं.
इसके अलावा रेटिनॉल इस्तेमाल करते समय मॉइश्चराइजिंग बहुत जरूरी होती है. डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसे मॉइश्चराइजर आपको चुनने चाहिए, जिसमें कोकोआ, बटर या कोएंजाइम क्यू10 जैसे सूदिंग इनग्रेडिएंट्स हो. यह कंपाउंड स्किन बैरियर को मजबूत करते हैं और रेटिनॉल से होने वाली जलन को कम करने में मदद करते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Retinol In Winter Winter Retinol Tips Retinol Skincare Hacks

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
बजट
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या है निर्मला सीतारमण से प्रमुख मांगें
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या हैं निर्मला से प्रमुख मांगें
जनरल नॉलेज
Twitter Name History: X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget