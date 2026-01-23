हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबच्चे के नाम को लेकर आपस में भिड़े मां बाप! 1 साल के बच्चे को खींच ले गए कोर्ट? इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा

बच्चे के नाम को लेकर आपस में भिड़े मां बाप! 1 साल के बच्चे को खींच ले गए कोर्ट? इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा

Viral News: अदालत में मामला पहुंचने के बाद खुलासा हुआ कि माता-पिता अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं थे और नाम को लेकर दोनों अलग-अलग अस्पताल तक चले गए थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Jan 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

चीन के शंघाई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां एक दंपति अपने बच्चे का नाम तय नहीं कर पाया और इसी वजह से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पूरे एक साल तक नहीं बन सका. बिना जन्म प्रमाण पत्र के बच्चा न तो घरेलू पंजीकरण करा पाया और न ही टीकाकरण हो सका. अदालत में मामला पहुंचने के बाद खुलासा हुआ कि माता-पिता अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं थे और नाम को लेकर दोनों अलग-अलग अस्पताल तक चले गए थे.

अदालत तक चला गया नाम रखने का मामला

आपको बता दें कि मामला शंघाई की अदालत तक जब पहुंचा तो पता चला कि बच्चे के मां बाप ने 2023 में शादी की थी और अगले साल उनको बच्चा हुआ. लेकिन बच्चे का नाम रखने को लेकर दोनों जिद पर अड़ गए. दोनों चाहते थे कि बच्चा उसी नाम से जाना जाए जो उन्होंने सोचा था. नाम दर्ज कराने के लिए दोनों अलग-अलग अस्पताल भी गए लेकिन वहां नियम पूरे न करने की वजह से उनकी अर्जी खारिज हो गई. जज ने इस पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बच्चा अब एक साल से बड़ा हो गया है लेकिन उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है. न ही उसका घर का पंजीकरण हो पाया है. यहां तक कि टीकाकरण भी मुश्किल हो गया है. अदालत ने साफ कहा कि नाम पर झगड़ा करके माता-पिता अपने ही बच्चे के अधिकार छीन रहे हैं.

अदालत ने दिया आदेश

इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाया जाए. इसके लिए मूल दस्तावेज पहले अदालत के पास रखे जाएंगे और फिर मां को दिए जाएंगे ताकि वह जरूरी कागजी काम पूरा कर सके. इस अजीब मामले ने चीन के सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी. लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिनदहाड़े महिला के गले पर मारा हाथ और सोने की चेन ले उड़े बाइक सवार, बीकानेर का वीडियो वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. किसी ने कहा कि ऐसे माता-पिता को बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए. तो किसी ने लिखा कि नाम तो कभी भी बदला जा सकता है लेकिन जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण में देरी बच्चे के लिए खतरनाक है. इस पूरे मामले ने साबित कर दिया कि जब माता-पिता अपने झगड़ों को बच्चे से ऊपर रख देते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी मासूम को होता है.

यह भी पढ़ें: खड़े-खड़े चकरघिन्नी बन गई BYD की कार, जिसने देखा वीडियो उसने दांतों तले दबा लीं उंगलियां

Published at : 23 Jan 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
China News Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
बजट
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या है निर्मला सीतारमण से प्रमुख मांगें
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या हैं निर्मला से प्रमुख मांगें
जनरल नॉलेज
Twitter Name History: X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget