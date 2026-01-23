हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों पर 350 भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है योग्य उम्मीदवार 3 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jan 2026 08:46 AM (IST)
बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर कैडर के तहत कुल 350 पदों पर भर्ती की घोषणा की है.यह भर्ती फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल-III) और मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) के पदों के लिए की जा रही है. आकर्षक सैलरी, सरकारी बैंक की स्थिर नौकरी और करियर ग्रोथ को देखते हुए यह भर्ती युवाओं के लिए बेहद खास मानी जा रही है.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कुल 350 पद भरे जाएंगे.इनमें फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल-III) के 50 पद और मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) के 300 पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार 3 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा.फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल-III) को 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये  प्रति माह  सैलरी मिलेगी.वहीं मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) के लिए वेतनमान 48,480 रुपये  से 85,920 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है. इसके अलावा चयनित अधिकारियों को डीए, एचआरए, मेडिकल, एलटीसी और अन्य बैंकिंग भत्तों का लाभ भी मिलेगा.
Published at : 23 Jan 2026 08:46 AM (IST)
JObs Central Bank Of India Recruitment 2026 Bank Officer Jobs

