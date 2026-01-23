एक्सप्लोरर
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों पर 350 भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है योग्य उम्मीदवार 3 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.
बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर कैडर के तहत कुल 350 पदों पर भर्ती की घोषणा की है.यह भर्ती फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल-III) और मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) के पदों के लिए की जा रही है. आकर्षक सैलरी, सरकारी बैंक की स्थिर नौकरी और करियर ग्रोथ को देखते हुए यह भर्ती युवाओं के लिए बेहद खास मानी जा रही है.
