सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा.फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल-III) को 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.वहीं मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) के लिए वेतनमान 48,480 रुपये से 85,920 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है. इसके अलावा चयनित अधिकारियों को डीए, एचआरए, मेडिकल, एलटीसी और अन्य बैंकिंग भत्तों का लाभ भी मिलेगा.