अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मिनेसोटा के एक प्री-स्कूल से घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे को फेडरल एजेंटों ने उसके पिता के साथ हिरासत में लिया है.
अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मिनेसोटा के एक प्री-स्कूल से घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे को फेडरल एजेंटों ने उसके पिता के साथ हिरासत में लिया है. दोनों के टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया. कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट की अधीक्षक ज़ेना स्टेनविक ने बताया कि हिरासत में लिए गए 4 नाबालिग में लियाम कोनेजो रामोस भी शामिल है, जिनमें 17 वर्षीय 2 और 10 वर्षीय 1 किशोर भी शामिल है.
रामोस परिवार के कील मार्क प्रोकोश ने कहा कि बच्चे और उसके पिता दोनों अमेरिका में शरणार्थी आवेदक के रूप में कानूनी रूप से रह रहे हैं. लियाम की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में भारी हथियारों से लैस संघीय अधिकारी 5 वर्षीय बच्चे को पकड़कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं. बच्चे ने नीली टोपी पहनी है और स्पाइडर-मैन वाला बैग ले रखा है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया
प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि मंगलवार को जब दोनों प्री-स्कूल से घर लौटे, तो लियाम ने देखा कि नकाबपोश आईसीई एजेंट उसके पिता को उनके घर के ड्राइव-वे से ले जा रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि एजेंटों ने बच्चे को चारा बनाकर उसकी मां को घर से बाहर निकालने की कोशिश की.
स्कूल की अध्यक्ष ने क्या बताया
कोलंबिया हाइट्स स्कूल बोर्ड की अध्यक्ष मैरी ग्रानलुंड ने पत्रकारों को बताया कि लियाम के पिता ने अपनी पत्नी को घर के अंदर ही रहने को कहा. इसलिए ताकि उन्हें हिरासत में न लिया जाए. उन्होंने बताया कि स्कूल के अधिकारियों, रामोस परिवार के घर के सदस्य और उनके सभी पड़ोसियों ने बच्चे को अपने साथ ले जाने की पेशकश की, लेकिन आईसीई अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया.
कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट की अधीक्षक ने पूछे सवाल
कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट की अधीक्षक ज़ेना स्टेनविक ने कहा कि यह तो एक तरह से 5 साल के बच्चे को चारा बनाने जैसा है. उन्होंने एजेंटों से सवाल किया कि 5 साल के बच्चे को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे यह नहीं कह सकते कि यह बच्चा हिंसक अपराधी है.
