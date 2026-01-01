नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नववर्ष की रोशनी सभी के जीवन में रोशन रहे, इसलिए आज कुछ विशेष स्थानों पर दीप दान जरूर करें. दीपक की रोशनी न सिर्फ अंधकार को दूर करती है बल्कि शास्त्रों में इसे ज्ञान, चेतना, नवप्रकाश और देवताओं की उपस्थिति का संकेत भी माना जाता है.