माना जाता है कि साल की शुरुआत जिस ऊर्जा से होती है, वही पूरे वर्ष को प्रभावित करती है. ऐसे में यदि 2026 के पहले दिन कुछ विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय किए जाएं, पूरे साल दुर्भाग्य दूर रहता और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. साथ ही जीवन में सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं.