कुत्ता पालन लोगों का शौक या प्यार हो सकता है लेकिन इसके ज्योतिष में बताए इसके शुभ परिणामों से आज भी कई लोग अनजान हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ता पालने से कई ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है.