Dog Astrology: घर में काला, सफेद या भूरा किस रंग का कुत्ता पालना शुभ

Dog Astrology: घर में काला, सफेद या भूरा किस रंग का कुत्ता पालना शुभ

Dog Astrology: कई लोग कुत्ता सिर्फ शौक के लिए नहीं पालते बल्कि उसे बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं. कुत्ता घर में होने से ग्रह दोष दूर होता है, जानें किस रंग का कुत्ता पालने शुभ होता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 13 Dec 2025 08:44 AM (IST)
Dog Astrology: कई लोग कुत्ता सिर्फ शौक के लिए नहीं पालते बल्कि उसे बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं. कुत्ता घर में होने से ग्रह दोष दूर होता है, जानें किस रंग का कुत्ता पालने शुभ होता है.

कुत्ता पालने के फायदे

1/6
कुत्ता पालन लोगों का शौक या प्यार हो सकता है लेकिन इसके ज्योतिष में बताए इसके शुभ परिणामों से आज भी कई लोग अनजान हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ता पालने से कई ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है.
कुत्ता पालन लोगों का शौक या प्यार हो सकता है लेकिन इसके ज्योतिष में बताए इसके शुभ परिणामों से आज भी कई लोग अनजान हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ता पालने से कई ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है.
2/6
हिंदू धर्म में कुत्ते को काल भैरव का वाहन माना गया है. ज्योतिष में कुत्ता शनि, राहु और केतु ग्रहों से भी जुड़ा हुआ है. घर में कुत्ता पालने पर इन तीनों ग्रहों की अशुभता दूर होती है.
हिंदू धर्म में कुत्ते को काल भैरव का वाहन माना गया है. ज्योतिष में कुत्ता शनि, राहु और केतु ग्रहों से भी जुड़ा हुआ है. घर में कुत्ता पालने पर इन तीनों ग्रहों की अशुभता दूर होती है.
Published at : 13 Dec 2025 08:44 AM (IST)
Tags :
Ketu Rahu Shani Dev Dog Astrology Black Dog

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
