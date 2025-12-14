गरुड़ पुराण का डरावना खुलासा, पत्नी से क्रूरता करने वालों का अंत होता है दर्दनाक!

गरुड़ पुराण, हिन्दू धर्म के अठारह महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म, धर्म, भक्ति और मोक्ष के उपायों के बारे में विशेष जानकारी दी गई है. तो आइए जानें गरुड़ पुराण से पति को पत्नी के साथ क्रूरता करने वाले का नरक में जगह मिलता है क्या?