गरुड़ पुराण का डरावना खुलासा, पत्नी से क्रूरता करने वालों का अंत होता है दर्दनाक!
Garuda Purana: गरुड़ पुराण भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है. तो आइए गुरुड़ पुराण से जानें क्या सच में पत्नी के साथ क्रूरता करने वाले को नरक में जगह मिलती है.
गरुड़ पुराण
Published at : 14 Dec 2025 12:33 PM (IST)
Lord Vishnu Garuda Purana Garuda
धर्म
दुनियाभर की 7 सबसे खौफनाक क्रिसमस परंपराएं, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग हो जाएगा सुन्न!
